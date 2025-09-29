نقاط رئيسية:

سعر عملة سولانا (Solana) يحتفظ بموقعه أعلى مستوى 200$ رغم ضعف السيولة، مدعوماً بتزايد أرصدة بيتكوين المغلفة (Wrapped Bitcoin) على البلوكتشين والتكهنات المتعلقة بالصناديق المتداولة في البورصة (SOL ETFs).

القيمة الإجمالية لمعروض عملة بيتكوين المغلّفة (Wrapped Bitcoin) على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) تتجاوز المليار دولار، مُسجلةً 5 أشهر من التزايد المستمر.

شركة Cyber Hornet تتقدم بطلب لإنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) يجمع بين عقود سولانا الآجلة وأسهم مؤشر S&P 500، ما يعكس اندماجاً تدريجياً للأصول الرقمية في أسواق وول ستريت.

تمكّن سعر عملة سولانا (Solana) من البقاء فوق 200$ دون إغلاق يومي دونه رغم ضعف أحجام التداول مؤخراً، فقد أدّى ربط أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمةٍ تفوق المليار دولار على هيئة معروض عملة بيتكوين مغلفةٍ (Wrapped Bitcoin) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وظهور طلب جديد من شركة Cyber Hornet الأمريكية لإنشاء ETF مرتبطٍ بالعملة إلى تعزيز صمود السعر نهاية الأسبوع.

ففي يوم الجمعة، نبهت منصة تجميع أخبار سولانا (SolanaFloor) مجتمع العملة بأن معروض عملة بيتكوين المغلّفة (Wrapped Bitcoin) على بلوكتشين سولانا تجاوزت قيمته المليار دولار. وتبعاً للمخطط البياني الذي أورده موقع Dune ضمن التقرير، فقد واصل المعروض تسجيل نمو شهري متتالٍ على مدى 5 أشهر منذ أيار/مايو 2025.

🚨NEW: Wrapped Bitcoin supply on @Solana has hit an all-time high of 9,270 $BTC, surpassing $1.03B market cap onchain for the first time. pic.twitter.com/nkjxEHTt7D — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 26, 2025

وتُظهر هذه المؤشرات أنّ التحديثات الأخيرة لبلوكتشين سولانا رسّخت مكانتها كوجهةٍ استثمارية مفضلةٍ للباحثين عن إمكانية الكسب دون عناء باستخدام ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) نظراً لمرور السوق مؤخراً بموجة استقرار، ويبدو أن اتجاه مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى البلوكتشين كان له دور حاسم في دعم سعر عملة سولانا (Solana)، مانعاً إياه من كسر مستوى دعم 200$ النفسي.

طلب Cyber Hornet لإنشاء ETF قد يشعل استجابة متأخرة من جانب سعر عملة سولانا (Solana)

يُمثل إدراج عملة سولانا (Solana) في الطلب الجديد من Cyber Hornet لإنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) تطوراً ربّما لم تنعكس آثاره بعدُ كلياً على السعر حتى مساء الجمعة، فقد كشف صندوق Cyber Hornet Trust الاستثماري عن خططٍ لإطلاق ثلاثة صناديق متداولة في البورصة (ETFs) تجمع بين أسهم مؤشر S&P 500 والتعرّض الاستثماري لعقود الكريبتو الآجلة.

شركة Cyber Hornet تتقدم بطلب وفق نموذج FORM N-1A لإطلاق ثلاثة ETFs تجمع بين أسهم S&P 500 والعقود الآجلة لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple-XRP) | المصدر: SEC.gov

نص الطلب المقدم إلى SEC وفق نموذج “FORM N-1A”

فتبعاً للطلب المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر، سيخصص أحد الصناديق المقترحة 75% من أصوله لأسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة، فيما يُخصّص 25% لعقود سولانا الآجلة، ليمنحَ الصندوق مستثمريه فرصة التعرض الاستثماري غير المباشر للأصول الرقمية عبر عقود مُدرَجةٍ في بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصات أخرى خاضعةٍ للإشراف التنظيمي. وفي حال الموافقة على إطلاقه، سيتم إدراجه للتداول في بورصة ناسداك، ما يمنح المستثمرين التقليديين وسيلة إضافية للتعرض الاستثماري المنظم والمتنوع لنظام سولانا التقني.

يُذكر أن صندوق Cyber Hornet Trust الاستثماري يتبعه حالياً منتج مشابه هو صندوق S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB)، والذي استقطب صافي أصولٍ بقيمة 6 مليون دولار حتى 26 أيلول/سبتمبر.

ويأتي الملف الأخير مكملاً لصندوق Bitcoin 75/25 ETF المتوفر حالياً، في إشارة إلى نية Cyber Hornet توسيع تغطيتها للعملات البديلة البارزة. وإذا تمت الموافقة عليه، فإن إدراج عملة سولانا (Solana) في أحدث طلبات Cyber Hornet الخاصة بالـ ETFs سيبرز مكانتها المفضلة لدى المستثمرين المؤسساتيين، وبخاصةٍ الباحثين عن تحقيق عوائد إضافيةٍ دون بذل جهد.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل تلوح في الأفق ارتدادة قوية صوب 250$ خلال الأسبوع القادم؟

يستقر سعر عملة سولانا (Solana) وقت النشر حول 208$ بعدما احتفظ بموقعه أعلى مستوى 200$، لكنّ المؤشرات الفنية لتحركات سعر زوج SOL/USD على المخطط البياني اليومي تكشف إشاراتٍ متباينة، حيث يُظهر مؤشر قناة كيلتنر (Keltner Channel) استقرار أقرب حواجز المقاومة عند 216.98$ متماشياً مع الخط الأوسط لنطاق القناة، ما يوحي بأن اختراق هذا المستوى قد يشعل زخماً يمكنه دفع السعر لاختبار حدّها العلوي عند 239.24$، بينما يبقى الحد الأدنى عند 194.72$ علامة الخطر الرئيسية، خاصةً وأن فشله في التماسك قد يفسح مجالاً لتراجعاتٍ إضافية.

وفيما يستقر حاجز التقلب (VStop) عند 215.24$ مشيراً إلى أن استعادة هذا المستوى من قبل المضاربين على الارتفاع يُعد ضرورياً لتحييد ضغوط البيع المستمرة، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 42.28 إلى افتقار ارتدادة سعر عملة سولانا (Solana) للزخم، لكنْ مع اتجاه تصاعدي قد يتيح ارتدادةً قوية إذا ازدادت ضغوط الشراء.

فاستمرار الدفاع عن مستوى الدعم 200$ مقروناً باختراق حاجز 217$ يتيح للسعر الانطلاق صوب 239$. وإذا استمرت هيمنة المضاربين على الارتفاع، فإن المستهدف الحسابي لاختراق الحد العلوي لقناة كيلتنر يستقر عند 250$، وبخاصةٍ إذا استمر ورود أرصدة إضافيةٍ من عملة بيتكوين المغلفة (Bitcoin) وربطها ببلوكتشين سولانا، وأدت الحماسة بشأن الـ ETFs المنتظرة للعملة إلى تحفيز الاهتمام المؤسساتي.

في المقابل، يُمكن للفشل في اختراق حاجز 215$ وضعُ سعر عملة سولانا (Solana) أمام موجة تصحيح ممتدة صوب 194$.

اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) يجمع 16.1 مليون دولار مع استعادة عملة سولانا (Solana) للاهتمام

بالتزامن مع استقرار سعر عملة سولانا (Solana) أعلى مستوى 200$، يبرز مشروع محفظة بيست واليت (Best Wallet) كأحد أبرز حلول حفظ أرصدة الكريبتو المتوافقة مع عدة نظم البلوكتشين، والتي تتميز بخصائص أمان مؤسساتي لمعالجة أوجه قصور المحافظ غير الوصائية، ما يجعله مشروعاً رائداً في مرحلته الأولية.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن قطاع محافظ الكريبتو غير الوصائية قد تتجاوز قيمته 11 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام أوائل مستثمري عملة بيست واليت (Best Wallet)، فقد تجاوزت حصيلة اكتتابها حتى الآن 16.1 مليون دولار، مع تبقي بضع ساعاتٍ فقط على الارتفاع المقرر للسعر، وما يزال بإمكان المهتمين شراء العملة مقابل 0.0257$ عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع.