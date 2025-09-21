نقاط رئيسية

عملة بيتكوين (Bitcoin) تستقر فوق 115,000$ يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر، معوضاً خسائره الأسبوعية مع تدفق 3.1 مليار دولار إلى صندوق التداول الفوري BlackRock-IBIT)) خلال عشرة أيام.

متداولو Kalshi يحددون فرصة بنسبة 69% لوصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 125,000$ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

التدفقات البالغة 3.1 مليار دولار تعكس استمرار الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin) من قبل BlackRock وسط اضطرابات السوق الناتجة عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

استقرَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قرب 115,000$ يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر، معوضاً الخسائرَ التي سببتها اضطرابات الأسبوع الماضي بفعل قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وقد استوعب صندوق التداول الفوري BlackRock-IBIT)) ما قدره 246 مليون دولار يوم الجمعة، ليكون الصندوق الوحيد المُدرَج في الولايات المتحدة الذي سجَّل تدفقاتٍ إيجابية.

وأظهرت بيانات FarsideUK أنه -باستثناء حالة الركود في تداول يوم الخميس- لم يُسجّل صندوق التداول الفوري (BlackRock-IBIT) أي تدفقاتٍ سلبية منذ 5 أيلول/سبتمبر، ليجمَع 3.1 مليار دولار في آخر عشرة أيام؛ فيما انعكست الحالة الإيجابية لشركة BlackRock تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) على أسواق التوقعات الخاصة بالعملات الرقمية أيضاً.

متى تصل عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 125 ألف دولار؟

تُظهر بيانات كالشي (Kalshi) الفورية أن 69% من المتداولين يُراهنون على وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 125,000$ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بزيادة 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تسجيل رهاناتٍ تجاوزت 11.9 مليون دولار.

ففي فترات استقرار السوق، يميل اللاعبون الجدد إلى الاعتماد على أسواق التوقعات للبحث عن مؤشراتٍ حول الاتجاه السعري القادم. من جهةٍ أخرى، فإن هذا الارتفاع في رهانات عملة بيتكوين (Bitcoin) على Kalshi -والتي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق- قد يشجّع على تدفقاتٍ جديدة في رأس المال، لا سيّما مع تراجع أثر التقلبات الناتجة عن التعديلات الأخيرة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): فرصة لاختراق سعر 125 ألف دولار إذا تماسك التقاطع الذهبي عند 114 ألف دولار

على الرغم من اضطراب السوق بعد قرار خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ما تزال عملة بيتكوين (Bitcoin) تحافظ على مؤشراتٍ قوية. ويكشف الرسم البياني اليومي عن تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى تقاطع ذهبي (Golden Cross) عند 114,395$، بعد أن تجاوز متوسط الحركة لفترة 7 أيام نظيرَه متوسط الحركة لـ 50 يوماً.

كذلك، تبقى قراءة مؤشر MACD إيجابية للغاية؛ فخط مؤشر MACD عند 915 يبقى فوق خط الإشارة عند 492، فيما تظل المؤشرات الزمنية ضمن المنطقة الإيجابية.

وخلال حصول التقاطع الذهبي، فعلى المضاربين على الانخفاض تحقيق إغلاق حاسم أدنى 114,000$ لتأكيد هيمنتهم.

في المقابل، يقع حاجز المقاومة الأول عند متوسط الحركة البسيط لسبعة أيام قرب 116,000$، يليه المستوى النفسي الرئيسي عند 120,000$. وقد يؤدي اختراق هذا المستوى بدعم من تدفقات صناديق التداول الفورية لفتح الطريق مباشرةً أمام عملة بيتكوين (Bitcoin) من أجل الوصول إلى 125,000 دولار، بما يتماشى مع رهانات متداولي Kalshi.

وبشكلٍ موجز، فإن الطلب على صناديق التداول الفورية مع حصول التقاطع الذهبي في الرسم البياني لزوج العملات بيتكوين/دولار (BTC/USD) بفاصل 24 ساعة يُعزز احتمالية استمرار تحقيق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مكاسبها نحو أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الأسابيع المقبلة.

اكتتاب Best Wallet يواصل زخمه بالتزامن مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) المدعوم بصناديق التداول الفورية

شهدت عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأسبوع الماضي صموداً مدعوماً بصناديق التداول الفورية، ما عزّز بدوره مقدار التفاؤل تجاه المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة مثل عملة بيست (Best Wallet-BEST). وبالإضافة إلى تسهيلها تخزين العملات الرقمية على عدة شبكات، تطرح Best Wallet معاييرَ أمان مؤسساتيةٍ تجذب المستثمرين الباحثين عن تنويع استثماراتهم بعيداً عن العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وحتى وقت نشر الخبر، تجاوز الاكتتاب الأولي لمشروع Best Wallet حاجز 15.9 مليون دولار في إشارة إلى الطلب المتزايد من جانب المتداولين الساعين إلى مكاسبَ محتملةٍ خارج نطاق عملة بيتكوين (Bitcoin). وقد تبقت 4 ساعاتٍ فقط قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاكتتاب، حيث يمكن للراغبين شراء عملة بيست (Best Wallet) مقابل 0.0256 دولار من خلال الموقع الرسمي.

ومع استقرار عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق مستوى 115 ألف دولار واستمرار التدفقات النقدية إلى صناديق التداول الفورية في تعزيز التوقعات بالارتفاع، تجذب المشاريع مثل Best Wallet الطلبَ الفائض من المتداولين الذين يَسعون إلى فرص نمو أعلى في الأسواق الناشئة.