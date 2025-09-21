النقاط الرئيسية:

عاد الجدل بشأن الحوسبة الكموميّة وتأثير تطوراتها على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) إلى الواجهة مجدداً، عبر إشارة أناتولي ياكوفينكو (Anatoly Yakovenko) -أحد مؤسسي بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)- إلى أن تسارع تطورات هذه التقنية قد يؤدي في النهاية إلى تعريض خوارزمية تشفير بلوكتشين بيتكوين للمخاطر، وذكرَ أن مُطوّريها قد يُصبحون مُجبرين على تغيير أنظمة التشفير الخاصة بها.

تغيير أنظمة تشفير بلوكتشين بيتكوين أصبح ضرورة ملحة

خلال حضوره قمة All-In لعام 2025، حذر ياكوفينكو من إمكانية أن يتسبّب تسارع وتيرة تطورات الحوسبة الكمية بإجبار مطوري بلوكتشين بيتكوين على تغيير آليات التشفير الخاصة بها، مُرجّحاً ذلك بنسبة 50% خلال الأعوام الخمسة القادمة برأيه، فهو يرى أن نقل البلوكتشين للعمل وفق برمجية تشفير أكثرَ تطوراً أصبحَ ضرورياً لتجنب مخاطر الإخفاقات الأمنية.

وصرّح المؤسس الشريك لبلوكتشين سولانا بقوله: “هناك احتمالية بنسبة 50/50 أن يحدث تطوّر مذهل في مجال الحوسبة الكَمّية خلال السنوات الخمس القادمة، ما قد يعني إمكانية نجاح خوارزمية شور (Shor)”، وهي خوارزميةٌ قادرة على اختراق أنظمة التوقيع الخاصة بمدققي معاملات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً.

يُذكر أن القطاع شهد إطلاق شركاتٍ تكنولوجيةٍ كبرى معالجات حوسبةٍ كميّةٍ فائقةٍ كمعالج Google Willow، ما يجعل من تطورات الحوسبة الكمية خطراً وجودياً على الآليات الأساسية الحالية، ومُحفزاً اقتصادياً مؤثراً يُمكن مقارنته بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

وفي ضوء هذه التطورات، يرى ياكوفينكو أن نقل بلوكتشين بيتكوين للعمل وفق خوارزمية توقيع منيعةٍ على الحوسبة الكمية أصبح يمثل ضرورةً ملحة.

مخاطر الاختراق وفق خوارزمية شور (Shor) تحدق بآلية التشفير ECC الخاصة ببلوكتشين بيتكوين

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مخاوف مؤسس بلوكتشين سولانا المشارك (ياكوفينكو) تتفق مع الموقف الذي عبّر عنه كريغ جيدني (Craig Gidney) باحث أنظمة الذكاء الاصطناعي الكمومية لدى شركة جوجل؛ ففي أيار/مايو الماضي، حذر الأخير من أن برمجية تشفير بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) تواجه مخاطرَ متزايدةً نتيجة تطورات الحوسبة الكمية المتسارعة.

فقد أوضح جيدني أن كسر خوارزمية التشفير غير المتماثل (RSA) تتطلب الآن موارد حوسبةٍ كموميةٍ أقل بنحو 20 مرةً مقارنةً بالتقديرات السابقة، بمعنى أن جدار العوائق يتهاوى تدريجياً، ما قد يزيد من فرص الإخفاقات الأمنية. وللتوضيح، تُعتبر خوارزمية RSA الآلية المُستخدمةَ في تشفير برمجيات مفاتيح الوصول العامة وفك تشفير البيانات.

وتُمثل هذه الخوارزمية عماد الإطار الأمني الأساسي الذي تعمل وفقه العديد من محافظ الكريبتو، وبالرغم من أن محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) تعمل وفق نظام التشفير ECC وليسَ خوارزمية RSA، فإن الأولى مُعرضةٌ هي الأخرى -لسوء الحظ- للاختراق وفق خوارزمية Shor، لتُمثل هذه الوضعية دعوةً ملحة لاتخاذ مطوري بلوكتشين بيتكوين إجراءاتٍ عاجلة لاتباع تقنياتٍ متقدمةٍ يُمكنها معالجة تحديات الحوسبة الكمية.