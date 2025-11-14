تراجع سعر بيتكوين إلى 96 ألف دولار وسط ثاني أكبر موجة بيع لصناديق الـETF

أبرز النقاط

سجّلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة انسحاب سيولة بقيمة 870 مليون دولار، في ثاني أكبر خروج من السوق على الإطلاق، بالتزامن مع هبوط بيتكوين إلى سعر 96 ألف دولار.

ركز المتداولون قصيرو الأجل على البيع، بينما حافظ المستمثريون على المدى الطويل على استقرار مراكزهم.

وفقًا لبيانات السلسلة (On-Chain)، تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 95.9 ألف دولار، و82 ألف دولار، و66.9 ألف دولار.

سجّلت صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة يوم الخميس صافي خروج من السوق بملغ 870 مليون دولارًا، في ثاني أكبر خروج يومي على الإطلاق.

وجاءت موجة البيع خلال تراجع دفع سعر بيتكوين إلى مستوى 96 ألف دولار، ما أسفر عن تصفيات تتجاوز 1.10 مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيانات SoSoValue، لم تسلم كذلك صناديق إيثريوم من الضغوط، إذ سجلت خروجًا من السوق بقيمة 260 مليون دولار في ثالث يوم متتالٍ من الخسائر. في المقابل، أظهرت صناديق سولانا أداءً قويًا مع تدفقات داخلة بلغت 1.49 مليون دولار.

On November 13 (ET), spot Bitcoin ETFs recorded total net outflows of $870 million, the second-largest in history. Spot Ethereum ETFs saw total net outflows of $260 million, marking the third consecutive day of outflows. U.S. spot Solana ETFs registered net inflows of $1.49… pic.twitter.com/e1F2R5GSat — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 14, 2025

هيمنة المتداولين قصيري الأجل على جانب البيع

تكشف بيانات السلسلة من CryptoQuant عن اتساع الفجوة بين متداولي بيتكوين قصيري الأجل وطويلي الأجل. وتُظهر بيانات منصة Binance ارتفاعًا حادًا في ضغط البيع قصير الأجل، مع صعود صافي هيمنة البيع إلى 49.12 ألف بيتكوين، وهو من أعلى المستويات خلال الأشهر الماضية.

ساهم المتداولون قصيرو الأجل وحدهم في ضخ نحو 9.79 آلاف بيتكوين في جانب البيع، بينما باع حاملو المدى الطويل كميات شبه معدومة بلغت 0.19 ألف بيتكوين فقط. ويعكس اتساع هذا الفارق هشاشة واضحة في السوق على المدى القريب.

وبينما يتفاعل المتداولون قصيرو الأجل سريعًا مع الهبوط السعري، يبقى أصحاب المدى الطويل غير متأثرين. تاريخيًا، لا تظهر التراجعات العميقة إلا عندما يبدأ المستمثرون في البيع، وهو ما لا يحدث حاليًا.

وأشار محللو CryptoQuant إلى أن الهيمنة المفاجئة للبيع قصير الأجل، قد تمهّد لهبوط أشد إذا استمر حجم السيولة المنخفض ولم يتدخل المشترون.

تراجع الأسعار مع انخفاض حجم التداول

أشار محللو CryptoQuant إلى وجود تباين بين حركة السعر وحجم التداول، إذ انخفضت بيتكوين نحو 97,450 دولارًا مع تسجيل حجم تداول يومي لا يتجاوز 11,877 بيتكوين.

وتراجع مؤشر تغير الحجم إلى -24,320 بيتكوين، بينما سجّل مؤشر تغير السعر -4.76 آلاف، ما يعني أن الأسعار تهبط من دون تدفق شرائي قوي يدعم السوق.

الأموال تبقى متداولة داخل سوق العملات الرقمية

أفاد تقرير Swissblock بارتفاع هيمنة العملات المستقرة بعدما كسر بيتكوين مستوى 100 ألف دولار، مؤكدًا أن السيولة لا تخرج من سوق الكريبتو، بل تتحول الأموال إلى العملات المستقرة لتشكّل «سيولة جاهزة» لضخها لاحقًا.

Stablecoin dominance is surging as BTC breaks below $100K: capital is not leaving the system, it's waiting. There is no panic rotation into Bitcoin yet.

Instead, buying power is parking in stables, a classic dry-powder accumulation.$BTC is defending $97K–$98.5K zone, but… pic.twitter.com/9IJms1McF5 — Swissblock (@swissblock__) November 13, 2025

تواصل البيتكوين الدفاع حاليًا عن نطاق 97–98.5 ألف دولار، لكن Swissblock يرى أن أيّ هبوط سعر بيتكوين نحو مستوى 95 ألف دولار، قد يمثل موجة استسلام في السوق، في حين أن اختراق السعر والحفاظ على مستوى فوق 100 ألف دولار، قد يعزز بيتكوين كأفضل خيار للاستثمار خلال ديسمبر.