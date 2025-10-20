نقاط رئيسية

ارتفع حجم العقود الآجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 22.76% ليصل إلى 81 مليار دولار مع زيادة تمركز المتداولين الراغبين بالاستفادة من موجةٍ هابطةٍ جديدة محتملة.

ألمح مايكل سايلور (Michael Saylor) إلى عملية شراء جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin) بعد أن تراجع تقييم احتياطي شركته من العملة بنحو 4 مليار دولار خلال الشهر.

بالرغم من المكاسب التي تحققت نهاية الأسبوع، يُشير ثبات العقود المفتوحة إلى ضعف الثقة بين المشترين وإلى احتمال استمرار الزخم الهابط.

نشرَ مايكل سايلور -الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Strategy- تغريدةً غامضة يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر ألمحَ فيها إلى عملية شراء جديدة محتملةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin)، وقد أرفق التغريدة بأداة تتبّع يبدو فيها رصيد الشركة من العملة.

وتُظهر البيانات أنّ إجمالي ما تمتلكه Strategy من العملة يبلغ 640,250 عملة بيتكوين (Bitcoin)، إلا أن قيمتها انخفضت إلى 69 مليار دولار مقارنة بذروتها عند 73 مليار دولار عندما وصل السعر إلى أعلى مستوياته عند 126,270$ بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

أيضاً، ظهرَ سايلور يومَ السبت في مقابلةٍ مع مارك موس (Mark Moss) الرئيس التنفيذي لشركة Satsuma Technology Plc البريطانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي اللامركزي والعملات الرقمية. خلال المقابلة، قدّم سايلور تفاصيل فنيّة حول السهم الممتاز الدائم لشركة Strategy الذي يحمل الرمز STRC، والذي أطلقته الشركة في تموز/يوليو 2025. يُوفر هذا المنتج عوائدَ نقدية شهرية متغيرةً بنسبة 10.25% مدعومة بكميةٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) تفوق بمقدار 10 أضعاف قيمة السهم، بهدف الحدّ من التقلبات الهابطة.

ومن خلال تحديد نطاق سعر السهم بين 99$ و101$ وتعديل العوائد بصورة متغيّرة، يُحافظ سهم شركة Strategy على استقرار القيمة الاسمية، وقد يُمكّن ذلك الشركة من تحويل أصول خزانتها إلى نقد دون الحاجة إلى تصفية.

المضاربون على الانخفاض يضاعفون رهاناتهم رغم انتعاش نهاية الأسبوع

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 1.5% يوم الأحد، ليستقر دون 109,000$ حتى لحظة إعداد التقرير. فعلى الرغم من تلميح سايلور الأخير يوم الأحد الذي يُشير إلى احتمالية شراء المزيد، تُظهر مؤشرات المشتقات أن المضاربين على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يعيدون التمركز من أجل مزيد من الهبوط، مُتجاهلين بذلك الانتعاش في نهاية الأسبوع.

كذلك، تُظهر بيانات Coinglass أنّ حجمَ تداول العقود الآجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) ارتفع بنسبة 22.76% ليصل إلى 81.08 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة العقود المفتوحة بنسبة 0.59% فقط لتصل إلى 69.1 مليار دولار. بالتالي، تُشير الزيادة الكبيرة في الحجم مع استقرار العقود مفتوحة نسبياً إلى أنّ جزءاً كبيراً من نشاط التداول ينتجُ عن إغلاق المراكز القائمة لا عن إنشاء مراكز جديدة.

ومع غياب ارتفاع واضح لمراكزَ جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، يبدو أن انتعاش نهاية الأسبوع قد يكون قصير الأجل.

