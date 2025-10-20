نقاط رئيسية

اليابان قد تسمح قريباً للمصارف بالاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin) والاحتفاظ بأرصدتها.

الهدف هو معاملة العملات الرقمية كأصولٍ مالية كالأسهم والسندات.

اليابان تضم أكثرَ من 12 مليون مستخدم للأصول الرقمية حتى شباط/فبراير 2025.

تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) فكرة السماح للمصارف بالاحتفاظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) والاستثمار فيها إلى جانب غيرها من العملات الرقمية، فقد تم تشكيل مجموعة عمل من لجنة الخدمات المالية لدراسة هذا المقترح بحسب الصحيفة المحلية Livedoor News، وستشير الموافقة إلى امتداد نطاق الأدوات المالية الأساسية لتشمل الأصول الرقمية بدلاً من اعتبارها أصولاً مضاربية، وسيسمح هذا للمصارف العاملة في اليابان بالاستثمار في أصول الكريبتو إلى جانب الأسهم والسندات الحكومية.

وتنص قوانين اليابان الحالية -الصادرة عام 2020- على منع المصارف من امتلاك الأصول الرقمية بسبب مخاطر التقلب، ويُمكن لتخفيف هذه القيود إفساح المجال لتلقي عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية استثماراتٍ مؤسساتية لافتة، وسيشمل النظام الجديد -وفقاً للصحيفة- قواعدَ صارمةً لإدارة المخاطر وحماية رؤوس الأموال، وستخضع المصارف في الغالب لاختبارات التشغيل المكثف وقيود الاستثمار من أجل ضمان الاستقرار دون إغفال الابتكار.

السبيل نحو التبني الواسع

يُنظر إلى اليابان كأحد أسرع أسواق الكريبتو نمواً بوجود أكثر من 12 مليون مستخدم حالياً (بزيادة بلغت 3.5 ضعفاً في آخر 5 أعوام)، كما يُؤكد الإقبال المتزايد على تمتعها بالطلب وأن تبدُّل السياسات الحكومية سيؤدي إلى تشريع الأنشطة الجارية.

ويساهم المقترح الأخير لوكالة الخدمات المالية في تعزيز الثقة الشعبية؛ فهو يَحدُّ من مخاوف الاحتيال ويدخل المستخدمين الصغار إلى ساحات الكريبتو الخاضعة لإشرافٍ رقابي، فقد سبق للوكالة في شباط/فبراير إصدار أمر لشركتي جوجل (Google) وآبل (Apple) بحجب منصات كريبتو عديدة -شملت منصتي KuCoin وBybit- من متاجر التطبيقات.

لكنْ في 9 تشرين الأول/أكتوبر تم توقيع شراكة بين الفرع الياباني من شركة بينانس (Binance Japan) ومزوّد خدمات الدفع الياباني PayPay وتضمّن استحواذ الأخير على 40% من الأول، لتُطلق هذه الخطوة إشارةً واضحة إلى ازدياد الطلب على الأصول الرقمية في اليابان.

كما تتعاون المصارف الثلاث الأكبر في اليابان (Mitsubishi UFJ Financial Group وSumitomo Mitsui Financial Group وMizuho Financial Group) لإصدار عملة مستقرة مدعومةٍ بالين الياباني (YEN) والدولار الأمريكي (USD) لإرساء نظامٍ تقني مُوحد لأنشطة الدفع الرقمي.