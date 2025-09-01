نقاطٌ أساسية

أغلقت عملة بيتكوين (Bitcoin) شهرَ آب/أغسطس بانخفاضٍ سعري قدره 6% في أول خسارةٍ شهرية منذ شباط/فبراير، وذلك بعد أن سجّلت قمةً سعرية تاريخية جديدةً فوق مستوى 124,000$.

سجلت عملة إيثيريوم (Ethereum) أداءً أفضل خلال آب/أغسطس؛ حيث ارتفع سعرها بنسبة 25% بدعم من تجميع المُؤسّسات لها، في حين تراجعت بيتكوين بفعل ضعف الزخم وانخفاض أحجام التداول.

لمّح مايكل سايلور إلى إمكانية تجديد عمليات شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) بالتزامن مع استقرار سعرها قرب مستوى 108,000$، ما قد يضع أرضية توقف انخفاض السعر بالقرب من المستويات الحالية.

سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -في 31 آب/أغسطس- حركة عرضية قرب مستوى 108,800$ منخفضاً بنسبة 1% خلال ذلك اليوم، ومؤدياً إلى خسارة شهريةٍ بنسبة 6% لأول مرة منذ شباط/فبراير، ويتبع هذا الأداء تسجيلَ قمةٍ سعريةٍ تاريخيةٍ جديدة قرب مستوى 124,500$ في 14 آب/أغسطس؛ حيث بدأ المتداولون بعدَها بتدوير رأس المال باتجاه عملة إيثيريوم (Ethereum).

في هذا السياق، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 25% في آب/أغسطس بفضل توجه الشركات (مثل Sharplink Gaming وTom Lee’s Bitmine) نحو بناء احتياطياتٍ إستراتيجيةٍ من عملة إيثيريوم.

وتشير بيانات العوائد التاريخية من موقع BitcoinROI إلى أن شهر آب/أغسطس يُعَد فترةً متباينة الأداء بالنسبة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ سجّلت فيه خسائرَ في 8 أعوام من أصل السنوات العشر الأخيرة. رغم ذلك، شهدَت بعض أشهر آب/أغسطس منذ عام 2015 موجات صعود لافتة، أبرزها مكسبٌ بنسبة 73% في عام 2017 وارتفاع بنسبة 17.7% في عام 2022. وتكشف الحركات الموسمية الرائجة أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حقق مكاسبَ متتالية خلال أشهر أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر على مدى العامين الماضيين، ما يُعزز التوقعات بإمكانية تكرار هذا النمط الإيجابي.

قد تميل ظروف الاقتصاد الكلي لصالح عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ حيث شارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) -بعد دعواتٍ متكررة من الرئيس دونالد ترامب- تلميحاتٍ متساهلة خلال خطابه في مؤتمر جاكسون هول (Jackson Hole) في آب/أغسطس.

من جهتهم، وَضع محللو CME Group -بعدَ التلميحات المتساهلة في جاكسون هول- احتماليةً بنسبة 86.4% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بأول خفضٍ لمعدلات الفائدة في عام 2025 خلال اجتماعه المقبل المُقرر في 17 أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الخفض في زيادة السيولة ودعم أصول المخاطرة، ما قد يُهيّئ عملة بيتكوين (Bitcoin) لمسارٍ مشابهٍ للحركات الصاعدة في عامي 2023 و2024، والتي شهدَت أرباحاً ملحوظة بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

Bitcoin is still on Sale. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) August 31, 2025

ويبدو أنّ عملة بيتكوين (Bitcoin) رسمَت قاعاً مؤقتاً بالقرب من مستوى 108,000$، وساهم المدير التنفيذي لشركة Strategy مايكل سايلور في إثارة التكهنات نتيجة منشورٍ غامضٍ جديدٍ يوم الأحد يلمح إلى عمليات شراء جديدة لعملة بيتكوين، وقد يُساهم هذا الشراء المتجدد من شركةٍ كبيرة مثل Strategy في توفير دفعةٍ للسيولة وتحسين المزاج العام بعد التراجع الحاد لأحجام التداول خلال الأيام الماضية.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): هل يمثل مستوى 108,000$ قاع المخطط البياني قبل ارتداد أيلول/سبتمبر

تشير المؤشرات الفنية لعملة بيتكوين (Bitcoin) -للوهلة الأولى- إلى حالةٍ من الاستقرار النسبي بالقرب من مستوى دعم هام، حيث يكشف مؤشر بولينجرباند (Bollinger Bands) تداولَ عملة بيتكوين بالكاد فوق الحدّ السفلي عند مستوى 106,529$ في وصولٍ إلى منطقة البيع الزائد بعد الموجة الهابطة الأخيرة، فيما يبقى مؤشر MACD ضمن المنطقة السلبية مع بقاء خط الإشارة فوقه؛ ما يُؤكد استمرار الزخم الهابط ويقترح إمكانية انعكاس الحركة السعرية في حال تغير الزخم.

من الجهة الأخرى، تقع المقاومة الأقربُ عند متوسط الحركة لمدة 20 يوماً بالقرب من مستوى 114,384$، ويُمكن لاختراق هذه المنطقة أن يُفسحَ المجال أمام الارتفاع نحو 118,000$ وربّما إعادة اختبار الحد العلوي لمؤشر بولينجرباند عند مستوى 122,000$ في حال تصاعد الزخم.

ويقع الدعم الأقرب عند القاع المحلي الجديد قرب 108,000$، ويُمكن لكسره -بشكلٍ حازم- أن يفسحَ المجال نحو الحد السفلي لمؤشر بولينجر باند (106,500$)، وإذا فشل هذا المستوى في الصمود، فقد ينطلق تصحيحٌ أكبرُ نحو 102,000$ قبل عودة المشترين إلى السوق.

بصورة عامةٍ، ومعَ تراجع أحجام التداول الفورية بنسبة 29% يوم الأحد واستمرار مؤشرات الزخم في الإشارة إلى ميلٍ هابط، يُرجَّح أن تستمرَّ مرحلة الاستقرار النسبي في المدى المنظور، غير أن تنفيذ مايكل سايلور لعمليات الشراء التي ألمح إليها، إلى جانب تصاعد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، قد يمنح العملة دفعة جديدةً لاستعادة الزخم الصاعد خلال شهر أيلول/سبتمبر.

