النقاط الرئيسية

سعر عملة لايتكوين (Litecoin) أظهرَ تماسكاً حول مستوى 110$ في 30 آب/أغسطس رغم تكبده خسائرَ أسبوعية قاربت 10%.

تُظهر بيانات أسواق المشتقات تراجع ضغوط البيع والمضاربة على الانخفاض إثر تراجع أحجام تداول العقود الآجلة للعملة بنحو 33.8% إلى 596 مليون دولار، مع استقرار قيمة عقود المشتقات السارية حول 917 مليون دولار.

قد ينجح مستوى الدعم الناتج عن التقاطع الذهبي عند 109$ بتوفير الدعم للسعر إذا استمرّت موجة تصفية المراكز حتى نهاية الأسبوع.

لقيَ سعر عملة لايتكوين (Litecoin) دعماً قوياً حول 110$ أمس السبت 30 آب/أغسطس، حيث كافح الثيران (المضاربون على الارتفاع) لاحتواء الخسائر الأسبوعية التي تقل قليلاً عن 10%، وقد أدت موجة جني الأرباح الناتجة عن اقتراب سعر عملة لايتكوين (Litecoin) من 120$ وتراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مُسجلاً أدنى مستوياته في 50 يوماً عند 107,000$ يوم الجمعة إلى موجة تصحيح هذا الأسبوع.

غير أنّ مؤشرات السوق خلال آخر 24 ساعة توحي بإمكانية تبدل الزخم بشأن سعر عملة لايتكوين (Litecoin) وسَط توخّي الثيران الحذرَ بعد فشلهم بدفع السعر لاختراق حاجز 110$ النفسي الهام.

وتُظهر بيانات المشتقات المالية من موقع CoinGlass انخفاض أحجام تداول العقود الآجلة لعملة لايتكوين (Litecoin) بنسبة 33.8% إلى 596 مليون دولار، فيما بقيت قيمة عقود المشتقات السارية مستقرةً عند 917 مليون دولار، ما يعكس تردداً بفتح مراكز جديدة نتيجة التراجع اللافت لأحجام التداول اليومية.

من ناحيتها، تؤكد البيانات على اتباع المضاربين على الانخفاض نهجَاً حذراً؛ فعلى مدار آخر 24 ساعة، تمت تصفية صفقاتٍ لمُضاربين على الارتفاع بقيمة 496,380$، مقابل 444,120$ لنظرائهم الدببة، ويوحي هذا بأن المشترين ما يزالون يُخففون من ضغوط البيع. غير أنّ الزخم تبدل في آخر 12 ساعة، حيث تمت تصفية صفقات للدببة بقيمة 49,590$، أي بقيمةٍ تفوق ضعف صفقات نظرائهم الثيران التي تعرّضت للتصفية والبالغة 22,120$، ليشيرَ هذا الاتجاه إلى أن الدببة يبادرون بإغلاق مراكزهم المفتوحة بمعدلٍ أسرع ويوحي بإمكانية بلوغ موجة التصحيح مداها قريباً.

وفي حال استمرت هذه الديناميكية خلال تداولات نهاية الأسبوع، فقد يستعيد الثيران زمام المبادرة ويدفعون السعر صوب مستوى 115$ الآمن لتجنب كسر مستوى دعم 110$ المحوري.

آفاق سعر عملة لايتكوين (Litecoin): هل يمكن للثيران استعادة مستوى 115$ وترسيخ مستوى دعم التقاطع الذهبي عند 109$؟

يتماشى إبداء تحركات سعر عملة لايتكوين (Litecoin) قوةً أعلى مستوى الدعم البالغ 109$ مع تشكل نمط التقاطع الذهبي في 4 آب/أغسطس، حيث تجاوز خط مؤشر متوسط الحركة بمدى 5 أيام (DMA-5) نظيريه بمدى 8 و13 يوماً (DMA-8&13). وإلى جانب دلالته على انطلاق موجة ارتفاعاتٍ جديدة، يوفر مستوى التقاطع الذهبي دعماً قوياً خلال موجات البيع المؤقتة.

وفيما قد يؤدي تشكل قاع يومي أعلى وإغلاق الدببة سريعاً لصفقات مضاربتهم إلى انتعاشةٍ قويةٍ يُمكنها دفع السعر حتى نطاق 115$-118$، يُرجَّح أن يؤدي كسر مستوى 109$ إلى انتهاء دلالة تشكل التقاطع الذهبي وامتداد التصحيح إلى مستوى 100$.

كذلك، بقيت دلالات مؤشرات الزخم متوازنة، حيث تقع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 49 في نطاق وسطي بعيد عن البيع أو الشراء الزائد، وقد يؤدي استمرار نشاط الشراء حول 110$ إلى تحول الزخم للإيجابية، بينما يُمكن لتراجع أحجام التداول دفعُ السعر للاستقرار حتى أيلول/سبتمبر.

