تحوّلت توقعات سعر البيتكوين إلى الصورة القاتمة بعدما هبط السعر إلى 83,801.90 دولار، خاسرًا أكثر من 8.8% سعره خلال 24 ساعة. وتزيد الضغوط مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي، خصوصًا بعد انهيار توقعات خفض أسعار الفائدة، ما دفع مشتري البيتكوين إلى حالة دفاعية.

وتبدّل المزاج في السوق بسرعة، إذ لامست معنويات المتداولين أدنى مستوياتها هذا العام. ويراقب الجميع الآن قرار الفيدرالي المقبل لمعرفة ما إذا كان سيدعم مسار العملات الرقمية أم سيعزز موجة الهبوط الحالية. وفي الوقت نفسه، يجذب مشروع Bitcoin Hyper اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص خارج نطاق العملات الرقمية التقليدية.

ارتباك الفيدرالي يهز هيكل سعر البيتكوين

هبط سعر البيتكوين بقوة تحت مستوى 89 ألف دولار، في كسر فني تجاوز مجرد شمعة حمراء عابرة. فقد تداولت العملة خلال الأيام الستة الماضية سعرها المتوسط لـ 365 يومًا، وهو مستوى دعم طويل الأجل عادةً ما يلعب دورًا مهمًا خلال فترات التذبذب المرتبطة بالظروف الاقتصادية الكبرى.

زاد المشهد سوءًا بعدما هبط متوسط السعر لـ 50 يومًا تحت نظيره لـ200 يوم، مشكّلًا ما يسميه المحللون “العبور المميت”، وهي إشارة هبوطية معروفة في أسواق المال.

وأثار هذا النمط الفني قلق المتداولين على المدى القصير. وتشير بيانات منصة TradingView إلى أن منطقة الدعم التالية تقع قرب 75 ألف دولار، وهو مستوى يرى محللون مثل بنجامين كووين أنه قد يمثل آخر موجة هبوط قبل انطلاق صعود جديد، شرط أن يثبت البيتكوين فوقه خلال الأسبوع المقبل.

وقال كووين: “إذا لم تنتهِ دورة البيتكوين بعد، فيجب أن يبدأ الارتداد خلال الأسبوع المقبل”، محذرًا من أن العجز عن استعادة المتوسط المتحرك لـ200 يوم قد يدفع السعر إلى هبوط جديد، يليه تعافٍ محتمل لاحقًا في 2025.

وإذا لم يحدُث هذا الارتداد قريبًا، سترتفع احتمالات تكوين قمة أقل من السابقة، وهو سيناريو هبوطي يشير إلى أن الدورة الصاعدة ربما تكون قد بلغت ذروتها بالفعل.

انهيار توقعات خفض الفائدة في ديسمبر يهبط بمستوى التفاؤل في السوق

قدّر المتداولون سابقًا أن فرص خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماع ديسمبر تقارب 67%، لكن هذا التفاؤل تلاشى سريعًا. وتشير أحدث بيانات CME FedWatch إلى هبوط الاحتمالات إلى نحو 33% فقط، بعدما أثارت لهجة الفيدرالي المتشددة وتأخر صدور بيانات سوق العمل موجة قلق واسعة.

ولا تزال أسواق التوقعات منقسمة؛ إذ تمنح Kalshi احتمالًا بحوالي 70%، وPolymarket نحو 67%، بينما تبقى تقديرات CME عند حدود 30%. ويعكس هذا التفاوت حالة ارتباك حقيقية.

ويكشف محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر عن انقسام داخل اللجنة؛ فبعض الأعضاء يدعمون خفض الفائدة لتخفيف الضغط عن سوق العمل، فيما يحذّر آخرون من أي تحرك قبل أن يتراجع التضخم بشكل أوضح.

ومع غياب اتجاه واضح من الفيدرالي، بدأ المتداولون في الأسواق الكلية بالتراجع، وتحمّلت الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين النصيب الأكبر من هذه الضغوط.

السياسة الاقتصادية الكبرى أصبحت تتحكم الآن في سردية توقعات سعر البيتكوين

أظهر التاريخ أن البيتكوين يستجيب بقوة لأي تغيّر في سياسات الفائدة. ففي عام 2019، انطلق نحو تعافٍ كبير بعدما تبنّى الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي سياسات تيسير واسعة.

وفي 2020، تسبب خفض مفاجئ للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في هبوط سريع، لكنه مهد لاحقًا لصعود دفع البيتكوين من 5 آلاف دولار إلى 69 ألف دولار بنهاية 2021.

لكن هذا المشهد بات بعيدًا اليوم. فالأسواق تهيمن عليها مخاوف التضخم وقلّة البيانات الاقتصادية، إلى جانب حذر شديد من أعضاء الفيدرالي الذين لا يريدون تكرار وتيرة التيسير السريعة في 2020. ونتيجة لذلك، بدأت السردية الصعودية المبنية على خفض الفائدة تتفكك.

وقال أحد المحللين: “من دون بيانات جديدة عن التضخم وسوق العمل، يتجه الفيدرالي إلى اجتماع ديسمبر وهو شبه معصوب العينين. وهذا سيئ جدًا للعملات الرقمية، فالغموض سمٌّ للأصول عالية المخاطر”.

وأكدت وزارة العمل أنها لن تنشر تقرير وظائف أكتوبر، ما يجعل الفجوة الحالية في البيانات الاقتصادية الأطول في التاريخ الأمريكي الحديث. ويترك هذا الفراغ متداولي البيتكوين بلا إشارة واضحة من الاقتصاد الكلي، فيما تعزز كل شمعة حمراء الضغط الهبوطي على السوق.

أسواق التوقعات عاجزة عن الوصول إلى اتفاق موحّد

تعكس أحدث بيانات أسواق التوقعات صورة متضاربة:

Kalshi: احتمال 70% لخفض الفائدة في ديسمبر

Polymarket: نحو 67%

CME FedWatch: نحو 30% فقط

هذا التباين الواسع يشعل تقلبات حادة في سوق العملات الرقمية. فمع توجه نماذج توقع سعر البيتكوين نحو مزيد من الإشارات السلبية، وغياب البيانات الاقتصادية التي تساعد على فهم ردود الفعل المحتملة، بدأت المؤسسات في سحب السيولة من السوق، ما يزيد قوة الهبوط ويعمّق المخاوف.

وإذا فاجأ الفيدرالي الأسواق بخفض للفائدة، فقد يستعيد البيتكوين عافيته بسرعة. لكنّ الإبقاء على الفائدة دون تغيير قد يفاقم التراجع، ويمهّد لاحتمال إعادة اختبار منطقة 75 ألف دولار قبل نهاية العام.

المستثمرون ينتقلون إلى مشروع Bitcoin Hyper مع تصاعد موجة الذعر

بينما يتعثر البيتكوين، بدأت بعض العملات الجديدة تجذب الأنظار. فقد جمع مشروع Bitcoin Hyper أكثر من 28.2 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق فقط، مستفيدًا من اهتمام المتداولين بفرص النمو السريع في المراحل الأولى.

ويُسعَّر الرمز عند 0.013305 دولار، مستفيدًا من اسمه المرتبط بالبيتكوين. والأهم، أرتباطه بمنفعة حقيقية تحسن من سرعة المعاملات على شبكة البيتكوين وتقلل من الرسوم. مع إتاحته بسعر رخيص للغاية؛ يجعل من الاستثمار فيه أفضل الخطوات التي يخطوها المستمثرين في العام 2025، وهي إستراتيجية نجحت هذا العام مع عدة مشاريع ميم وعملات بديلة.

ومع تراجع الزخم حول توقعات سعر البيتكوين، يتجه العديد من المتداولين نحو مبيعات مسبقة تمنح احتمالات ربح كبيرة، خصوصًا مع قرب ارتفاع سعر Bitcoin Hyper في المرحلة التالية.

وإذا استمر سعر البيتكوين في الهبوط، فقد نشهد تحركات سعرية كبيرة في سوق العملات الرقمية من قبل العملات الرقمية البديلة مثل Bitcoin Hyper، خاصة أن لديها قبول خاص من قبل المتداولين الأفراد الباحثين عن موجة صعود جديدة.