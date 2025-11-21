شركة strategy تتجاهل انهيار بيتكوين وتؤكّد حماية توزيعات الأرباح لـ 71 عامًا

أبرز النقاط

صرّحت Strategy عبر منصة X بأنها تمتلك تغطية توزيعات لـ 71 عامًا، حتى لو استمر أداء بيتكوين الضعيف.

الشركة ما زالت تحتفظ بـ 649,870 بيتكوين، مع أساس تقييم يبلغ 87,000 دولار لكل بيتكوين.

مايكل سايلور يؤكد أن Strategy ستواصل سياسة الاحتفاظ (HODL) بكامل مخزونها من البيتكوين.



صرحت Strategy المتخصصة في برمجيات تحليل البيانات والأعمال، امتلاك 71 عامًا من تغطية التوزيعات رغم انهيار سعر بيتكوين بدون ارتفاع. هذا يؤكّد أن الشركة بقيادة مايكل سايلور غير مبالية بالهبوط المتواصل في سعر بيتكوين.

صرّح Cern Basher، الشريك المؤسّس ومدير الاستثمار في شركة Brilliant Advice، بأن ظروف السوق الحالية تبدو وكأنها محاولة متعمّدة لدفع Strategy إلى تصفية ممتلكاتها.

أساس تقييم Strategy يبلغ الآن 87,000 دولار للبيتكوين

اكدت شركة Strategy في 20 نوفمبر، أن انخفاض سعر بيتكوين غير كافٍ لدفعها إلى بيع أي جزء من حيازاتها الضخمة.

فالشركة تحتفظ الآن بـ 649,870 بيتكوين، بعد شراء 8,178 بيتكوين قبل أيام قليلة.

ومع هذا المخزون الهائل، توقّع كثيرون أن تضطر الشركة إلى البيع لتقليل خسائرها غير المحققة، إلا أن الشركة فاجأت الجميع بالكشف عن أنها تمتلك تغطية توزيعات لـ 71 عامًا في حالة ظلّ السعر ثابتًا.

At current $BTC levels, we have 71 years of dividend coverage assuming the price stays flat. And any $BTC appreciation beyond 1.41% a year fully offsets our annual dividend obligations. pic.twitter.com/ohN9dctpyv — Strategy (@Strategy) November 20, 2025

وأضافت الشركة إن أي ارتفاع في سعر بيتكوين بنسبة 1.41% سنويًا فقط يكفي لتغطية التزاماتها السنوية بالكامل.

كما نشرت Strategy عن وضع محفظتها المالية، حيث تمتلك 649,870 بيتكوين بسعر تقييم أساسي يبلغ 87,000 دولار للبيتكوين، وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية حوالي 56 مليار دولار، في حين تصل قيمة تغطية توزيعات الأرباح السنوية إلى 700 مليون دولار، وتبلغ إجمالي الالتزامات الديونية 8.2 مليار دولار.



يؤكد مايكل سايلور استمرار HODL

مع الهبوط الأخير في البيتكوين، أصبحت Strategy تحت الأضواء، إذ يتساءل البعض عن حجم الخسائر التي تتحملها الشركة أثناء استمرارها في نموذج الاحتفاظ بالبيتكوين.

اشارت تقارير الأسبوع الماضي في 21 نوفمبر، تزعم أن الشركة بدأت بالفعل في بيع جزء من حيازاتها.

وادعي مستخدم علي X يُدعى Rekt Fencer أن Strategy باعت 33,000 بيتكوين وتستعد لبيع المزيد بقيمة تبلغ 3.2 مليار دولار. وأضاف أن قيمة الشركة انخفضت إلى أقل من صافي الأصول (NAV) لأول مرة.

🚨 BREAKING: MICHAEL SAYLOR’S STRATEGY JUST STARTED SELLING BITCOIN. For the first time ever they fell below 1 NAV. They already dumped 33,000 $BTC ($3.2 BILLION) and keep selling every few minutes. IS IT OVER??? pic.twitter.com/nX4jvd3dsI — Rekt Fencer (@rektfencer) November 14, 2025

رد سايلور على هذه الادعاءات بكلمة واحدة: “HODL”، لينفي رسميًا أي عمليات بيع للبيتكوين.