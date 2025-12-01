توقعات سعر بيتكوين: السعر يهبط دون 86 ألف دولار بعد أسوأ نوفمبر منذ 2018

عادت توقعات الهبوط لتسيطر على سوق بيتكوين بعدما هبطت العملة بنحو 6% تحت مستوى الدعم عند 86,000 دولار. وقادت بيتكوين موجة التراجع السعري الأكبر في السوق، إذ واصل السعر هبوطه بعدما رفض السوق بقوة أي محاولة للتعافي.

بعد أسوأ شهر “نوفمبر” منذ عام 2018، بدأ سوق العملات الرقمية آخر شهور 2025 على نحو صعب، مما تسبب في أكثر من نصف مليار دولار من التصفيات. فقد سجّل السوق أكثر من 575 مليون دولار من التصفية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وشكّلت مراكز الشراء نحو 90% من إجمالي المراكز المصادرة.

ويبدو أن الهبوط جاء بدافع مخاوف من سحب السيولة عالميًا، خصوصًا بعدما لمح البنك المركزي الياباني إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع متداولي “الكاري تريد” إلى تقليل المخاطر وسحب الأموال.

وفي المقابل، يجذب مشروع Bitcoin Hyper اهتمامًا متزايدًا وسط زخم قوي في مرحلة البيع المسبق، متجاهلًا الضغوط الهبوطية. وجمع المشروع أكثر من 28.8 مليون دولار من بيع أكثر من 630 مليون رمز. ومع ضعف توقعات سعر بيتكوين، يرى بعض المستثمرين المحترفين أن HYPER فرصة مبكرة يمكن أن تسهم في تعزيز قصة نمو بيتكوين.

أسوأ نوفمبر: وتصفيات شراء ضخمة وأزمة سيولة عالمية

سجّل نوفمبر 2025 أسوأ أداء في العام، وأسوأ نوفمبر منذ 2018، بعدما هبطت بيتكوين بنحو 22%. ويعيد هذا التراجع القوي مشهد الهبوط الذي لم يحدث منذ سبعة أعوام، عندما خسرت العملة أكثر من 36% خلال سوق هابطة عميقة.

وامتد الاتجاه الهبوطي إلى ديسمبر أيضًا، إذ دخلت السوق يوم الأحد على تراجع حاد في أغلب العملات الكبرى. وتعرضت القيادات لضغوط قوية، حيث هبطت بيتكوين 6%، وإيثريوم 5.86%، بينما تراجع XRP بنحو 3.29%.

قاد هذا الهبوط إلى تصفيات قسرية صباح الاثنين، فمحا نحو 600 مليون دولار من رهانات الرافعة المالية عبر أكبر منصات التداول. وشهد أكثر من 180 ألف متداول إغلاق مراكزهم، وجاءت الخسائر الأكبر من بيتكوين وإيثريوم. وحدث هذا التراجع خلال عطلة نهاية أسبوع هادئة، وهي فترة يفاقم فيها ضعف السيولة حدة التحركات السعرية.

ومؤخرًا، حذّر روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب “الأب الغني الأب الفقير”، من احتمال هبوط أعمق في السوق. وأشار إلى الضغوط المتزايدة في النظام المالي العالمي، حيث تدفع سياسات اليابان المالية العدوانية، إلى جانب تشديد السيولة في الولايات المتحدة، نحو تراجع في مستويات التمويل. وقال إن هذا “الضغط المزدوج” قد يزيد العبء على الأسواق الهشّة أصلًا.

توقعات سعر بيتكوين تكشف أن مستوى 85 ألف دولار دعم حاسم

هبط سعر بيتكوين بنحو 6% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليواصل تراجع نوفمبر ويشير إلى أن الارتداد الأخير ربما كان مجرد “قفزة قط ميت”. وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 3.15 تريليونات دولار، بتراجع يومي قدره 5%، مما يعزز المزاج الهبوطي.

ودفع هذا الهبوط مستوى الدعم الفني من 90 ألف دولار إلى 85 ألف دولار، مع نظرة قصيرة المدى تميل إلى مزيد من التراجع وربما إعادة اختبار 83 ألف دولار أو حتى 80 ألفًا إذا استمرت عمليات البيع.

لكن محللين آخرين يرون أن هذا الهبوط قد يكون مجرد تصفية لمتداولي الرافعة المالية بدلًا من ضعف حقيقي في السوق. وفي السيناريو الصاعد، يمكن لعودة السيولة أن تدفع بيتكوين لاستعادة مستوى 90 ألف دولار، وربما العودة إلى نطاق 95 ألفًا – 100 ألف خلال الأسابيع المقبلة.

مشروع Bitcoin Hyper يستقطب مستثمري بيتكوين بميزة طبقة L-2 المبتكرة

ومع اتجاه توقعات سعر بيتكوين نحو موجة هابطة جديدة، بدأ كثير من المستثمرين ينظرون إلى Bitcoin Hyper كفرصة منخفضة القيمة قد تشكّل المسار التالي للنمو. ولا يعيد المشروع اختراع العجلة؛ بل يعالج مشكلة جوهرية في عالم العملات الرقمية.

فرغم وصول القيمة السوقية لبيتكوين إلى نحو تريليوني دولار، بقي استخدامها محدودًا كأداة استثمار بسبب بطء المعاملات وارتفاع الرسوم، مما يجعلها غير مناسبة لتنفيذ العقود الذكية. وفي المقابل، قطعت شبكات مثل سولانا وإيثريوم شوطًا كبيرًا في النمو بفضل توسّع العقود الذكية.

ويعمل Bitcoin Hyper على بناء شبكة طبقة ثانية لبيتكوين باستخدام Solana Virtual Machine. وبدلًا من تشغيل كل شيء على شبكة بيتكوين مباشرة، يعالج المشروع العمليات بسرعة فائقة على سلسلته الخاصة ثم يستخدم تقنيات ZK-rollups لإرسال البيانات المجمّعة والمثبتة إلى بيتكوين. وتقوم هذه الآلية بالتحقق من كل معاملة، وتجميعها، وتثبيت الدليل النهائي داخل كتل بيتكوين.

وبفضل هذا التصميم، يقدّم Bitcoin Hyper سرعة شبيهة بسولانا ومرونة في العقود الذكية، مع الاعتماد في الوقت نفسه على قوة الأمان الفريدة لشبكة بيتكوين.

أبرز العوامل التي تدعم نمو مشروع Bitcoin Hyper:

سوق عملاق : فرصة تقدَّر بتريليوني دولار ترتكز على قاعدة رأس مال بيتكوين.

تدقيقات صارمة : حصل على المركز الأول قبل الإطلاق وخضع لتدقيق Coinsult وSpywolf.

مكافآت Staking : عائد سنوي 40% لمستثمري الطرح الأولي.

نجاح كبير في البيع المسبق : جمع أكثر من 28.8 مليون دولار مع بيع ما يزيد عن 630 مليون رمز.

سعر منخفض للرمز: 0.013355 دولار فقط.

مع بحث المتداولين عن تعافٍ في سعر بيتكوين، يتجه الاهتمام تدريجيًا نحو الرموز التي تقدّم حلولًا عملية. وبفضل زخم البيع المسبق، وتقدّم التقنية، والمصداقية المثبتة، يقدّم Bitcoin Hyper نموذجًا لمرحلة جديدة في تطور العملات الرقمية، إذ تتفوّق الفائدة طويلة المدى على الضجيج والمضاربة.