توقع سعر بيتكوين: ارتفع BTC فوق 85 ألف دولار بعد دخول المشترين مع الهبوط

حافظ سعر بيتكوين على المنطقة الإيجابية فوق 85 ألف دولار بعد أربعة أسابيع من الشموع الحمراء. ودفع المشترون الذين يستغلون الهبوط السعر للصعود مجددًا بعدما نشطوا بقوة عندما نزل السعر تحت مستوى 80 ألف دولار.

وسجلت أكبر عملة رقمية أدنى مستوى لها في سبعة أشهر عند 80,524 دولار، بعدما كثّف مستثمرو صناديق ETF وحاملو المدى الطويل والمتداولون الفنيون عمليات البيع. لكن الارتداد الحالي يشير إلى احتمال عودة بيتكوين إلى مستوى 90 ألف دولار إذا استمر الزخم.

وفي تطور سلبي جديد، كشف تقرير من جي بي مورغان أن مزود المؤشر MSCI يدرس حذف شركات Strategy وغيرها من شركات DAT بسبب احتمال معاملتها كصناديق بدلًا من شركات تشغيلية. وأثار ذلك اعتراضات واسعة ودفع داعمي بيتكوين للمطالبة بمقاطعة جي بي مورغان.

وبينما تواجه بيتكوين ضغوطًا بيعية، يواصل مشروع Bitcoin Hyper، وهو حل من الطبقة الثانية، بناء زخم قوي بين المستثمرين بفضل بنيته التحتية المتقدمة ومرحلة البيع المسبق النشطة. وجمع المشروع حتى الآن 28.3 مليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين.

استراتيجية خزانة بيتكوين تواجه خطر الاستبعاد من مؤشر MSCI

تزايدت المخاوف من احتمال أن تفقد شركة Strategy، أكبر خزانة لبيتكوين بين الشركات المدرجة، مكانها داخل مؤشرات MSCI بعدما حذّر جي بي مورغان من ارتفاع المخاطر المرتبطة بتراجع أداء سهمها. وأوضح البنك أن تلاشي علاوة السهم وتزايد الضغوط على ميزانيتها يجعلانها أكثر عرضة للحذف، بما في ذلك من مؤشر MSCI USA.

Response to MSCI Index Matter Strategy is not a fund, not a trust, and not a holding company. We’re a publicly traded operating company with a $500 million software business and a unique treasury strategy that uses Bitcoin as productive capital. This year alone, we’ve completed… — Michael Saylor (@saylor) November 21, 2025

وارتفع التوتر داخل مجتمع بيتكوين بعد صدور التقرير، إذ قد يمتد الاستبعاد ليشمل شركات أخرى تحتفظ ببيتكوين في خزائنها مع بداية يناير 2026.

دخل مؤسس Strategy، مايكل سايلور، على خط النقاش بعدما ظهرت تغييرات سياسة MSCI، مؤكدًا أن Strategy “ليست صندوقًا، وليست شركة ائتمان، وليست شركة قابضة”، مضيفًا أنها “شركة تمويل مُهيكل مدعومة ببيتكوين”.

وإذا نُفذ قرار الاستبعاد، فستضطر الصناديق التي تلتزم بالاحتفاظ فقط بالأسهم المؤهلة ضمن المؤشر إلى بيع هذه الشركات تلقائيًا. وقد يزيد هذا البيع الإجباري من الضغط على أسعار أسهمها، مع احتمال انتقال هذا التأثير إلى سوق العملات الرقمية الأوسع.

توقع سعر بيتكوين: هل يسجل BTC أول أسبوع أخضر في نوفمبر؟

يتداول سعر بيتكوين فوق 87 ألف دولار بعد ارتفاع بنسبة 1.15% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما يحاول المشترون دفع السعر نحو تعافٍ جديد. لكن قد يواجه السعر مقاومة قوية عند مستويات 88 ألف و90 ألف دولار.

إذا حافظت بيتكوين على هذا الزخم، فقد تسجّل أول أسبوع إيجابي في نوفمبر، بعدما كوّنت الأسابيع الثلاثة الأولى شموعًا حمراء.

لكن إذا عجزت بيتكوين عن تجاوز منطقة المقاومة عند 90 ألف دولار، فقد يكون ذلك إشارة لبداية موجة هبوط جديدة. ويظهر الدعم الفوري قرب مستوى 85 ألف دولار، بينما يقع أول دعم قوي عند 80 ألف دولار.

Bitcoin Hyper: يحوّل بيتكوين إلى مركز مالي قابل للتشغيل البيني

سيطرت بيتكوين على سوق العملات الرقمية، لكنها في المقابل ضحّت بالسرعة لصالح اللامركزية والأمان. ولهذا السبب تعالج الشبكة نحو 7 معاملات فقط في الثانية، ما يجعلها خيارًا ضعيفًا لتوسّع تداول الميم كوين وNFTs والتطبيقات اللامركزية. وهنا يأتي دور مشروع Bitcoin Hyper.

بدلًا من تحميل شبكة بيتكوين عمليات حسابية ثقيلة، يسمح المشروع للمستخدمين بقفل عملاتهم من BTC على الشبكة الرئيسية، ثم يصنع كمية مماثلة على شبكته عالية السرعة. ويعتمد النظام على Solana Virtual Machine، حيث يتحقق من كل عملية إيداع، ويصدر التوكنات الملفوفة، ثم يسمح بتحريكها على سلسلة سريعة تُنجز المعاملات تقريبًا فورًا وبأجور منخفضة جدًا.

تجري كل الأنشطة خارج سلسلة بيتكوين على شكل دفعات كبيرة، ثم يرسل مشروع Bitcoin Hyper بشكل دوري إثباتات المعرفة الصفرية إلى شبكة بيتكوين للتحقق من صحة جميع العمليات. وبهذه الطريقة يحافظ النظام على مستوى أمان بيتكوين، مع منح المستخدمين مساحة أسرع بكثير لتنفيذ معاملاتهم.

انفجار الطلب على البيع المسبق لعملة HYPER

مع تحسّن توقعات سعر بيتكوين، يزداد الحديث عن Bitcoin Hyper كأحد أبرز المشاريع المدعومة ببيتكوين بين المستثمرين الباحثين عن عملات قد تحقق عوائد ضخمة تصل إلى 100 مرة. وجذب المشروع اهتمامًا واسعًا بفضل بنيته التحتية المبتكرة والحوافز التي يقدمها، بينما يتركز معظم النقاش حول منصته من الطبقة الثانية المبنية مباشرة على منظومة بيتكوين.

فيما يلي أبرز النقاط التي تدفع المستثمرين إلى مشروع Bitcoin Hyper:

تحويل رأس مال بيتكوين الخامل البالغ نحو 2 تريليون دولار إلى استخدام فعلي.

عوائد Staking تصل إلى 41% للمشاركين في البيع المسبق.

Staking تدقيق أمني من Coinsult وSpywolf لضمان الشفافية والثقة.

تصنيف المشروع في المركز الأول ضمن عروض ICO بعد جمع 28.3 مليون دولار.

ICO توفر التوكنات بسعر منخفض يبلغ 0.013325 دولار

وعلى عكس العديد من العملات الرقمية الراسخة، أظهر Bitcoin Hyper طلبًا قويًا حتى في ظل هبوط السوق. وبرز المشروع كأفضل بيع مسبق لعام 2025 بعد أن باع أكثر من 620 مليون توكن. وبالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الفرصة التالية في سوق العملات الرقمية، فقد يقدّم Bitcoin Hyper إمكانية حقيقية للنمو.