Zcash تقترب من 600 دولار بعد تحرّك مفاجئ من OKX لإعادة إدراجها

أبرز النقاط

منصة OKX تفكر في إعادة إدراج أكبر عملة خصوصية.

سجلت عملة Zcash بالأمس ارتفاعاً قوياً ومفاجئاً على أثره وصل سعرها إلى 600 دولار.

ZEC ستكون متاحة للتداول على منصة OKX اليوم الموافق 24 نوفمبر.

عادت عملة ZEC إلى منصة OKX، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في السوق.

أعلنت OKX عن إدراج Zcash، أكبر عملة خصوصية في السوق، يوم الأحد 23 نوفمبر عبر منشور على مدونتها في النطاق الصيني للمنصة.

وتعد OKX أيضاً أكبر منصة خارجية تخدم السوق الصينية، وقد بدأت بالفعل في تفعيل الإيداعات لعملة ZEC. ووفقاً للإعلان، ستطلق المنصة تداول ZEC/USDT الفوري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت UTC يوم 24 نوفمبر، على أن يتم فتح عمليات السحب بعد ساعتين فقط من بدء التداول.

OKX 将上线 ZEC (Zcash) 现货交易，现已开放充币，开盘时间11月24日晚20:00 (UTC+8)，详见公告👇🏻 — OKX中文 (@okxchinese) November 23, 2025

الجدير بالذكر أن OKX كانت قد أزالت إدراج ZEC إلى جانب عملات الخصوصية البارزة في يناير 2024. وإلغي إدراجها مُجددّا بسبب ضعف النشاط وملاحظات المستخدمين، دون توضيح أسباب محددة لكل عملة رقمية على حدة، وذلك وفقاً لما لم تم الغشارة إليه على موقع Coinspeaker.

عملة Zcash تتجه نحو 600 دولار

بعد إعلان OKX مباشرة، اكتسبت عملة Zcash زخماً صعودياً قوياً، إذ وصلت إلى أعلى مستوى سعري عند 601 دولار.

ومع ذلك، وبسبب حالة الهبوط السائدة في السوق، تعرضت ZEC لتصحيح جديد ليصل سعرها إلى 564 دولاراً. وقد اكتسبت عملة الخصوصية الرائدة اهتماماً واسعاً مؤخراً بفضل أدائها السعري المميز منذ سبتمبر.

وخلال الشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت Zcash بأكثر من 1,100%. وتبلغ القيمة السوقية للعملة 9.24 مليار دولار، مع حجم تداول يومي يقترب من 2 مليار دولار.

كما أدى الزخم السعري لـ Zcash إلى زيادة الاهتمام بسوق عملات الخصوصية بشكل عام. ووفقاً لبيانات CoinMarketCap، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهذه الفئة 59.6 مليار دولار.

ويضع محللون مشهورون توقعات صعودية إضافية لـ Zcash. فقد ذكر موقع Coinspeaker أن المحلل علي مارتينيز يتوقع وصول ZEC إلى 750 دولاراً قريباً. يذكر أنه في 7 نوفمبر، لامس الأصل مستوى 736 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر 2016.