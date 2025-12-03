تراجع سعر بيتكوين | هل يستعد بيتكوين لموجة هبوط جديدة مع إشارات السوق الحالية؟

يميل المتداولون إلى النظرة السلبية في توقعات سعر بيتكوين، بعدما واجهت العملة صعوبة في الحفاظ على تماسكها وسط تذبذب واضح في سوق العملات الرقمية. في 2 ديسمبر 2025، تداولت بيتكوين عند 86,736.05 دولار، مع حجم تداول يومي بلغ 71.4 مليار دولار وقيمة سوقية وصلت إلى 1.73 تريليون دولار.

فعلى الرغم من تسجيل سعر البيتكوين لبعض الارتدادات المؤقتة، أظهرت المؤشرات الفنية غشارات على ضعف مستويات الدعم الحالي، مما دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في مراكزهم مع سيطرة الإشارات الهابطة على معظم المؤشرات الكبرى.

وسط أجواء القلق المنتشرة في السوق حاليًا، بدأ جزء من الاهتمام المضاربي يتحول نحو المشاريع ذات الاسعار المنخفضة مثل Bitcoin Hyper، لكونها تقدم استخدامات وفوائد حقيقية، بجانب الاحتمالات المؤكدة على انفجار اسعارها في المستقبل القريب.

لماذا تُطلق مؤشرات بيتكوين الفنية إشارات تحذير؟

يعتمد المتداولون على منصات مثل بينانس في تتبع حركة بيتكوين باستخدام أدوات محددة مثل المتوسطات المتحركة، ومناطق الدعم والمقاومة، ومؤشر القوة النسبية. مع ذلك، تكشف البيانات هذا الأسبوع عن احتمالات مُقلقة؛ إذ تشير 25 إشارة فنية إلى اتجاه هابط مقابل 6 فقط تميل للصعود، وهو اختلاف واضح يوحي باحتمال استمرار التراجع.

وتراجعت مناطق الدعم الأساسية لسعر البيتكوين قرب 88,000 دولار، ما يمهّد لهبوط محتمل نحو نطاق 84 إلى 82 ألف دولار إذا كسر السعر المستويات الحالية.

في نفس الوقت، يراقب المتداولون المتوسطين المتحركين لـ50 و200 يوم، فاقتراب بيتكوين منهما يرفع من حساسية الحركة. وإذا هبط السعر بوضوح أسفل متوسط 200 يوم، فقد يشير ذلك إلى موجة هبوط وتصحيح أكبر.

كما واصل مؤشر القوة النسبية الانخفاض، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على البيتكوين. كما تُظهر مستويات فيبوناتشي أن سعر البيتكوين قد يشهد بعض الاستقرار على مستوى 84,200 دولار، لكن ذلك يبقى مشروطًا بعودة حجم التداول وظهور زخم شرائي واضح.

كيف تقرأ مخططات سعر بيتكوين في الوقت الحالي؟

تكشف قراءة الشموع اليابانية عن زيادة في الشموع الحمراء ذات الأجسام الكبيرة والظلال العلوية الطويلة، وهو نمط يشير إلى أن المشترين يفقدون السيطرة كلما اقترب السعر من قمم النطاقات الأخيرة. وتزيد كل محاولة فاشلة لاختبار المقاومة أسفل 88,000 دولار من حالة تفشي التوتر والخوف في السوق.

في نفس السياق، تُظهر الرسوم اللحظية ظلالًا متكررة حول مستوى 87,000 دولار، بينما تأتي الشموع الخضراء بحجم تداول ضعيف ودون أي متابعة في الصعود، مما يدل على أن أي حركة إيجابية تبقى قصيرة الأجل.

أما الإطارات الزمنية الأكبر، مثل الرسم اليومي والأسبوعي، فهي تؤكد تراجع الزخم. وإذا أغلقت الشموع المقبلة تحت القيعان السابقة، فقد يقرأ المتداولون ذلك كإشارة واضحة على استمرار الاتجاه الهابط.

كما سيظل هذا الهيكل البيعي قائمًا ما لم ينجح السعر في اختراق متوسط 100 يوم بوضوح أو تظهر إشارة انعكاس حقيقية على الرسوم الفنية.

العوامل الاقتصادية والمزاج العام التي تؤثر في توقعات بيتكوين

لا يتحرك سعر بيتكوين وفق الرسوم الفنية فقط؛ إذ تلعب العوامل الاقتصادية الكبرى دورًا أساسيًا في تحديد اتجاهها. وتشمل هذه العوامل سياسات أسعار الفائدة العالمية والتحديثات المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية، وهي عناصر تضغط على النظرة قصيرة المدى.

وتراجع مستوى الثقة بين المستثمرين مؤخرًا بفعل توقعات حول تشديد القواعد الرقابية في الولايات المتحدة، وتأجيلات مستمرة في الموافقات الخاصة بصناديق ETF.

كما أظهرت بيانات السلسلة تباطؤًا ملحوظًا؛ إذ انخفض عدد العناوين النشطة وتراجع حجم المعاملات، بينما بقيت تدفقات المعدّنين ثابتة، في إشارة إلى فتور في الاستخدام. ومع امتداد موجات السلبية على منصات التواصل المرتبطة بالعملات الرقمية، يزداد الضغط على بيتكوين.

ورغم هذه الصورة القاتمة على المدى القصير، تحافظ النماذج الطويلة المدى على قدر من التفاؤل. إذ تشير التوقعات إلى وصول السعر إلى نحو 91,083 دولارًا في عام 2026، ثم 110,712 دولارًا بحلول 2030، بافتراض توسع الاعتماد وتحسن دورات السوق. لكن في الوقت الحالي، تميل الكفة إلى صالح الدببة تحت وطأة الخوف قصير المدى.

ظهور Bitcoin Hyper كخيار بديل مع تراجع زخم بيتكوين

مع استمرار بيتكوين في فقدان قوته، بدأ بعض المتداولين يعيدون توزيع أموالهم نحو العملات ذات الإمكانات العالية مثل Bitcoin Hyper، التي لفتت الأنظار بفضل نموها السريع في مراحلها الأولى بعد توقعات سعر بيتكوين الأخيرة.

وتبلغ القيمة السوقية لـ Bitcoin Hyper حاليًا نحو 28.8 مليون دولار فقط، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة ببيتكوين، ما يجعلها جذابة للمضاربين الباحثين عن عوائد قد تصل إلى 10 أو 100 ضعف.

في أثناء المراحل الهابطة في السوق، تميل مشاريع البيع المسبق إلى اكتساب زخم جديد بسبب أسعار الدخول المنخفضة والثابتة في هذه المرحلة المبكرة.

النُقطة المُهمة هي إنه لا يقتصر الاهتمام المتزايد بـ Bitcoin Hyper على المضاربة السعرية فقط، بل يمتد إلى تصميمها كـ”بديل لبيتكوين” مع نموذج عرض مختلف، وقفل للسيولة، وحوافز يقودها المجتمع.

ولهذا يتعامل العديد من المستثمرين الأوائل معها كأداة تحوّط عالية الرافعة في وقت يواصل فيه أداء سعر بيتكوين الانخفاض.