نزيف جديد لصناديق إيثريوم ETF.. وبلاك روك تستغل الانخفاض بحنكة

أبرز النقاط:

سجّلت صناديق إيثريوم ETF تدفقات مالية خارجة بنحو 79 مليون دولار مع اختبار السعر لمستوى دعم حاسم.

انخفاض حجم العقود المفتوحة بقوة على مختلف منصات التداول.

واصلت المؤسسات والمتداولون الكبار تجميع إيثريوم بهدوء.

يتعرّض سعر إيثريوم لضغط متجدد بعد الهبوط الحاد من منطقة 3,000 دولار. وسجّلت صناديق ETF الأمريكية خروجًا بنحو 79 مليون دولار في 1 ديسمبر بعدما فقد السعر مؤقتًا دعم 2,800–2,850 دولار.

ويتداول ETH حاليًا قرب 2,800 دولار بقيمة سوقية تبلغ 337.7 مليار دولار.

إذ يرى المحلل الشهير “تيد” أنه إذا انخفض سعر إيثريوم عن هذا المستوى الحرج فقد يهبط نحو 2,500 دولار، بينما استعادة مستوى 2,800 دولار قد تدفع السعر للصعود فوق 3,000 دولار.

$ETH has lost the $2,800-$2,850 support level. If Ethereum doesn't reclaim this soon, it could drop towards the $2,500 level. A reclaim of the $2,800 level will send ETH above $3,000. pic.twitter.com/TF5MZsuIIO — Ted (@TedPillows) December 2, 2025

انهيار العقود المفتوحة يكشف عن إعادة ضبط واسعة في سوق إيثريوم

شهدت العقود المفتوحة لإيثريوم في منصة بينانس انهيارًا كبيرًا بعدما بلغت ذروتها عند 12.6 مليار دولار في أغسطس. وخلال ثلاثة أشهر فقط، اختفت مراكز مشتقات بقيمة 6.4 مليارات دولار، ليهبط المؤشر إلى 51% إلى نحو 6.2 مليارات.

كما تراجع سعر ETH نفسه من ذروته عند 4,830 دولارًا إلى قرابة 2,800 دولار، بانخفاض يقارب 43%. ورغم حدة هذا الهبوط، فإن العقود المفتوحة انخفضت فقط دون الذروة السابقة عند 7.7 مليارات دولار.

إذ يبدو أن المتداولين مترددون في العودة مع تراكم موجات التصفية. ويشير محلل “كريبتوكوانت داركفوست” إلى أن هذا الانكماش الكبير قد يساهم في إزالة الرافعة المالية الزائدة وتأسيس قاع سعري قوي عندما يستقر السوق.

يتحرّك المشترون الكبار لشراء إيثريوم بسعر منخفض

في حين تسجيل صناديق إيثريوم ETF تدفقات خارجة كبيرة وسط مخاوف المتداولين الأفراد، بدأت المؤسسات في شراء العملة في أثناء هذا الأنخفاض، مُعلنة بذلك إنها فرصة حقيقية للدخول إلى السوق والاستثمار الجاد في أيثريوم قبل أرتفاع الأسعار. فقد اشترت شركة “بلاك روك” مؤخرًا ما يقارب 26.7 مليون دولار من عملة ETH، ما يعكس ثقة واضحة من المستثمرين طويلَي الأجل.

كما أظهرت بيانات السلسلة من Lookonchain أن المتداول pension-usdt.eth تحوّل إلى مركز شرائي بعد الهبوط الأخير، وفتح صفقة برافعة 2× على 20,000 ETH بقيمة تقارب 56 مليون دولار.

$1M profit in just 1 hour! Trader pension-usdt.eth opened a 2x short on 6,358 $ETH($18M) an hour ago — right before the market dropped — now sitting on an unrealized profit of $1M.https://t.co/wWuCTPFTHx pic.twitter.com/RuuVZ5ztlC — Lookonchain (@lookonchain) December 1, 2025

النقطة المُهمة هي أن ذلك جاء بعد ساعات فقط من تحقيقه نحو مليون دولار خلال ساعة واحدة عبر صفقة بيع برافعة 2× على 6,358 ETH قبل هبوط الأسعار في 1 ديسمبر.

اخيرًا، يعزز هذا التفاؤل اقتراب ترقية Fusaka المقررة في 3 ديسمبر، إذ تهدف الترقية إلى زيادة سعة مساحة البيانات في الشبكة وتقليل تكاليف المعاملات عبر شبكات إيثريوم Layer 2.