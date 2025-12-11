توقعات سعر البيتكوين | الملياردير CZ يؤكد انتهاء دورة الأربع سنوات.. فهل يوشك سعر البيتكوين على الانفجار؟

لسنوات اعتمد متداولو بيتكوين على دورة النصف الممتدة لأربع سنوات لرسم ملامح الأسواق الصاعدة والهابطة. لكن CZ يشير إلى أن هذا النمط قد لا يحتفظ بالقوة نفسها اليوم.

وأشار إلى أن عوامل مثل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحتمال عودة التيسير الكمي قد تضيف سيولة أكبر إلى سوق العملات الرقمية. ومع ذلك، قد تتفاعل بيتكوين أكثر مع السياسة النقدية العالمية وأقل مع إيقاع النصف التقليدي.

JUST IN: Binance founder CZ says the 4-year #Bitcoin cycle might be dead, and we may see a supercycle 🚀 pic.twitter.com/rl4Ie6JoQQ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 9, 2025

تحليل سعر بيتكوين: هدف 200 ألف دولار ما يزال قائمًا

يتداول سعر بيتكوين قرب 92,900 دولار ويبدأ في تكوين قاعدة بعد أسابيع من التراجع. ويُظهر الرسم الفني قناة هابطة بدأت في أواخر أكتوبر، حيث هبط السعر من منطقة 100,000 دولار نحو مستوى الدعم عند 90,000 دولار.

لكن إذا فقدت بيتكوين نطاق دعم 90,000 دولار، فقد يهبط السعر باتجاه منطقة الدعم الأدنى قرب 84,000–85,000 دولار، ما يمثّل إعادة اختبار واضحة للمنطقة الخضراء المشار إليها في الرسم.

وإذا نجح المشترون في حماية دعم 90,000 دولار ثم تجاوزت بيتكوين الكتلة الحمراء للمقاومة قرب 100,000–102,000 دولار، فقد يبدأ السعر موجة تعافٍ قوية.

ويقع الهدف طويل المدى حول منطقة 200,000 دولار، أي ما يعادل ارتفاعًا بنحو 115% مقارنةً بالمستويات الحالية.

تهيئة دورة خارقة لبيتكوين: ما الخطوة التالية؟

يرى مؤسس باينانس “CZ” أن بيتكوين قد تكون على أعتاب دخول دورة خارقة قوية.

ومع بدء تيسير السياسات النقدية حول العالم واستمرار ارتفاع الطلب على BTC، قد يكون السوق متجهًا نحو مرحلة توسّع جديدة وأكثر قوة.

وسيُعد اختراق مستوى المقاومة المحورية عند 102,000 دولار إشارة واضحة على انطلاق الموجة الصاعدة الكبرى التالية.

