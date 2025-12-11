إدراج Twenty One Capital في بورصة نيويورك يأتي دون توقعات رغم حيازتها 43,514 بيتكوين

أبرز نقاط:

دخلت شركة Twenty One Capital (XXI) الأسواق العامة وهي تمتلك استثمارات ضخمة تضم 43,514 بيتكوين تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.

تحظى الشركة بدعم من Tether وBitfinex وSoftBank، وما تزال في مراحلها الأولى من بناء بنية مالية تركز بالكامل على البيتكوين.

أشار الرئيس التنفيذي “جاك مالرز” إلى إن الشركة لا تعمل كوعاء لحيازة البيتكوين فقط مثل Strategy (MSTR)، بل تخطط لتطوير خدمات تعتمد على البيتكوين وتدر إيرادات.

في 9 ديسمبر، ظهرت شركة Twenty One Capital، المتخصصة في خزانة البيتكوين، لأول مرة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول XXI. جاء هذا الإدراج بعد اندماجها مع شركة Cantor Equity Partners، وهو الاندماج الذي منح Twenty One Capital خزانة ضخمة تضم 43,514 بيتكوين تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار.

وبهذه الحيازة، أصبحت الشركة ثالث أكبر مالك للبيتكوين بعد Strategy التابعة لمايكل سايلور وMARA Holdings.



إلا أنه رغم قوة مركزها المالي، واجه سهم XXI ضغوط بيع لافتة في يومه الأول، إذ استقر التداول قرب 11 دولارًا، وهو مستوى أدنى بكثير من سعر الإغلاق الأخير لشركة Cantor قبل الاندماج البالغ نحو 14 دولارًا.

شركة خزانة بيتكوين تسجّل بداية ضعيفة في بورصة نيويورك

جاء إدراج Twenty One Capital (XXI) ببداية هزيلة في بورصة نيويورك، في تكرار للنمط الذي ظهر هذا العام مع الشركات المدعومة بخزائن بيتكوين، إذ افتتحت معظم الإدراجات الجديدة دون أسعارها المرجعية قبل الاندماج وسط سوق بيتكوين أكثر فتورًا وتراجع الفروق السعرية في القطاع.

دخلت Twenty One Capital الأسواق العامة بدعم من Tether وBitfinex واستثمار أقلّي من SoftBank، فيما أعلنت الإدارة خططًا لبناء بنية مالية ومنتجات تعليمية تتمحور حول البيتكوين، لكنها ما تزال في مراحل التطوير الأولى.

يراقب المستثمرون الآن مدى قوة تشغيلية الشركات التي تحتفظ بكميات كبيرة من البيتكوين ووضوح محركات نموها، إذ تتعرض النماذج التي تعتمد على ميزانيات ثقيلة ومخاطر مرتبطة بالعملات الرقمية لتدقيق أكبر.

بالتالي، تواجه الشركات التي تراهن على البيتكوين عبر رافعة مالية وتحتاج في الوقت نفسه إلى إثبات قدرة على تحقيق إيرادات مستقرة ضغوطًا متزايدة في وول ستريت. حتى Strategy، أكبر جهة تحتفظ بخزانة بيتكوين، فقد هبط سهمها بأكثر من 51٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

مسار مختلف عن Strategy (MSTR)

في مقابلة مع CNBC في 9 ديسمبر عقب إدراج الشركة في بورصة نيويورك، رفضت Twenty One Capital تشبيهها بشركات خزانة البيتكوين البحتة مثل Strategy (MSTR).

كما أوضح “جاك مالرز” أن الشركة، إلى جانب شراء البيتكوين والاحتفاظ به، تخطط لإطلاق منتجات وخدمات تشغيلية مرتبطة بالبيتكوين، بما يضيف قيمة وفائدة للمستخدمين.

وقال مالرز: “حين ننظر إلى Coinbase لا نراها شركة بيتكوين بل شركة عملات رقمية. ونرى Strategy تركز على البيتكوين لكنها لا تملك منتجات أو تدفقات نقدية داخل القطاع. نريد أن نكون في المنطقة بين الاثنين”.

أخيرًا، تزداد التحديات أمام شركات خزانة الأصول الرقمية (DAT) في جذب رأس مال جديد ضمن البيئة الاقتصادية الحالية. ووفقًا لـ “جون تودارو” كبير محللي الأبحاث في شركة Needham، فإن “السوق اليوم يفرض على شركات DAT إظهار تمايز حقيقي كي تبرّر مضاعفات صافي القيمة التي كانت تتداول عندها في أوائل 2025”.