توقعات سعر بيتكوين: حجم التداول يقترب من ذروة 2025 مع وصول BTC إلى 80 ألف دولار |هل نشهد موجة شراء جديدة؟

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنحو 6% خلال الأيام السبعة الماضية، ونجح في البقاء فوق حاجز 90 ألف دولار بعد أن هدأت موجة البيع في اليومين الأخيرين.

وتراجع السوق الأسبوع بشكلٍ حاد عقب إعلان بنك اليابان اعتزامه رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. إلا إن بعض الأخبار الداعمة حدّت من حدة الهبوط، المتمثلة في سماح شركة Vanguard للمستثمرين بتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالأصول الرقمية عبر منصتها.

كما تُظهر بيانات Artemis أن أحجام تداول بيتكوين الأسبوعية سجلت ثاني أعلى مستوى لها هذا العام عندما هبط السعر إلى 80 ألف دولار. ومع ارتداد السعر سريعًا من هذا المستوى، يبدو أنه يمثل منطقة شديدة التنافس بين المشترين والبائعين. لذلك قد يواجه بيتكوين (BTC) لحظة حاسمة خلال الأيام المقبلة.

توقعات سعر بيتكوين: تصفية المراكز البيعية تقفز مع ارتداد BTC من مستوى 80 ألف دولار

شهد السوق يوم الاثنين تصفية مراكز بيعية بقيمة 325 مليون دولار. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تمت تصفية نحو 400 مليون دولار إضافية، مع صعود بيتكوين بنسبة 4.4%.

إذا نجح بيتكوين في استعادة الزخم خلال الأيام المقبلة، فقد نشهد ضغطًا شرائيًا قويًا (short squeeze)، خاصة مع تراكم عدد كبير من المراكز البيعية فوق مستوى 90 ألف دولار. ومع ذلك، ما يزال هناك مجال لمزيد من الهبوط، إذ لم يختبر السعر بعد منطقة الدعم الرئيسية عند 78 ألف دولار.

وقد يعود السوق لاختبار هذا المستوى للتأكد من قوة الطلب وقدرة المشترين على إبقاء السعر فوقه.

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في 10 ديسمبر، وهو الحدث الذي قد يرسم ملامح سوق العملات الرقمية في عام 2025. وقد سعّر السوق بالفعل خفضًا للفائدة، إذ تُظهر بيانات FedWatch أن نحو 90% من المحللين يتوقعون خطوة خفض. المفاجأة الوحيدة ستكون عدم الخفض، وهو ما قد يربك السوق. أما إذا تم الخفض فعلًا، فمن المرجح أن يهدأ المستثمرون ويدخل المشترون المتأخرون بعد استقرار الأوضاع.

وإذا اخترق السعر القناة الهابطة الظاهرة على الرسم البياني، فقد يواصل بيتكوين صعوده نحو 100 ألف دولار. لكن السعر سيواجه في طريقه المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يومًا، وهو مستوى قد يلعب دورًا حاسمًا. حاصةً طريقة تفاعل السعر عند هذا الخط ستحدد ما إذا كان التعافي سيستمر خلال الأشهر المقبلة، أم أن بيتكوين سيعود لمساره الهابط.

في نفس الوقت، لا يزال الحكم النهائي على هذه الموجة غير واضح، إذ يمكن اعتبارها “ارتدادًا وهميًا” بعد أسابيع من الهبوط الحاد. ومع ذلك، فإن خفض الفائدة المحتمل، وارتفاع تدفقات صناديق الـETF، وزيادة الإقبال المؤسسي تمنح توقعات بيتكوين طويلة المدى اتجاهًا إيجابيًا، بينما تبقى الصورة على المدى القصير أكثر ضبابية.

