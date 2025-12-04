توقعات سعر عملة Pi: الحيتان تراهن على عودة قوية لشبكة Pi.. فهل يُمكن أن تنفجر؟

ارتفعت عملة PI بنحو 2%، وأظهرت بيانات السلسلة أن الحيتان قد بدأت تشتري بهدوء عند الطرف الأدنى من نطاق التماسك الحالي. وكشفت منصة CryptoQuant عن قفزة في متوسط أحجام الطلبات داخل السوق الفوري، ما يشير إلى عودة اهتمام المحافظ الكبيرة التي تراهن على ارتداد جديد للعملة.

ويعني هذا الاهتمام المستمر من اللاعبين ذوي السيولة الضخمة أن السوق يدخل غالبًا مرحلة تجميع. وشهدت العملة نمطًا مشابهًا في أبريل انتهى بانتعاش حاد خلال مايو. ويؤكد محللون أن البنية الحالية تبدو وكأنها تعيد السيناريو نفسه.

تحليل سعر عملة PI: إلى أي مستوى يمكن أن ترتفع عملة PI؟

يستقر مؤشر القوة النسبية RSI قرب مستوى 48، كما يبقى مؤشر MACD مسطّحًا دون أن يقدّم أي إشارة واضحة على انعكاس الاتجاه. وتُظهر هذه الإشارات المتباينة أن العملة تدخل نقطة حاسمة بينما تقترب من قمة نموذج المثلث الصاعد.

وبحسب الرسم البياني المُرفق، قد يدفع أي اختراق ناجح فوق نطاق المقاومة المبينة بالخط باللون البنفسجي السعر إلى مواصلة صعود قوي. ويُتوقع -وفقًا المسار الأخضر – أن تتجه العملة أولًا نحو مقاومة منتصف النطاق، ثم تحاول الوصول إلى مستوى 1 دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا قد يصل إلى نحو 328%.

أما إذا فشلت عملة PI في التماسك فوق خط الاتجاه الصاعد، فقد تهبط نحو منطقة الدعم الخضراء، وهو ما يعني تراجعًا يقارب 16%.

