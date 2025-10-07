ارتفاع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي مع صعود مؤشر نيكاي 225 بنسبة 5٪

أبرز النقاط

صناديق ETF الفورية للبيتكوين سجلت تدفقات مالية بقيمة 3.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، مما دعم موجة ارتفاع السعر.

المحلل مايكل فان دي بوب يتوقع تصحيحًا قصير المدى دون مستوى 121,500 دولار قبل أن يستأنف البيتكوين مساره الصاعد.

النشاط المؤسسي والعوامل الاقتصادية الكلية ما زالت توجه حركة السعر، مع توقعات بوصول البيتكوين إلى 150,000 دولار قبل نهاية العام.

أظهر سعر البيتكوين قوة ملحوظة بعد أن وصل إلى 125,559 دولارًا، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5٪ في السادس من أكتوبر. تأتي هذه الموجة الصاعدة بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الجديدة، سناي تاكايتشي، دعمها للعودة إلى استراتيجية “آبينوميكس” التحفيزية.

تم طرح سياسة آبينوميكس لأول مرة بين عامي 2012 و2013 على يد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وتهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني بعد عقود من الركود الناتج عن الانكماش الاقتصادي.

إلى أين يتجه سعر البيتكوين بعد ذلك؟

أظهر البيتكوين أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع نحو 11٪ متجاوزًا مستوى 125,000 دولار، بينما بلغت أحجام التداول 58 مليار دولار مع زيادة طفيفة خلال آخر 24 ساعة.

كما ساهم الطلب المؤسسي القوي في دعم موجة الارتفاع الأخيرة. فقد سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين تدفقات مالية بقيمة 3.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهي ثاني أكبر تدفقات أسبوعية في تاريخها.

منذ بداية العام، جمعت هذه الصناديق نحو 25 مليار دولار من التدفقات، بينما تجاوز إجمالي التدفقات منذ إطلاقها في يناير 2024 حاجز 60 مليار دولار، مما يشير إلى تفاؤل قوي وميل واضح نحو الشراء في السوق.

$BTC has now reached a crucial resistance level. Yesterday, Bitcoin pushed above this level, but the move was entirely perps driven. If institutions bid again like last week, a reclaim is possible. If that doesn't happen, a sharp correction towards $118,000-$120,000 could… pic.twitter.com/5rpzcxNkJD — Ted (@TedPillows) October 6, 2025

اليابان تستعد لتطبيق إجراءات تيسير نقدي

قالت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، سناي تاكايتشي، في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن الحكومة ستقود المرحلة المقبلة في تشكيل السياسات المالية والنقدية.

وصفت تاكايتشي الاقتصاد الياباني بأنه يسير على “حبل مشدود”، مؤكدة أن الحفاظ على سياسة نقدية ميسّرة سيكون الخيار الأنسب في المرحلة الحالية.

أثارت تصريحاتها توقعات بزيادة التحفيز المالي مدعومة بأسعار فائدة منخفضة، ما أدى إلى انتعاش الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين والأسهم اليابانية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب.

مع ذلك، يرى محللون أن صعود البيتكوين لن يكون مستمرًا. إذ أشار المحلل مايكل فان دي بوب إلى أنه لا يتوقع اختراق القمة التاريخية في حركة واحدة، مرجحًا حدوث مرحلة توطيد مؤقتة قبل الانطلاقة التالية.

وأوضح أن تصحيحًا قصير المدى قد يحدث، مضيفًا أن “أي مستوى دون 121,500 دولار يمثل فرصة جيدة للدخول” قبل أن يتجه البيتكوين نحو مستوى 150,000 دولار المحتمل.

I don't think #Bitcoin will blast through the ATH in one-go. It needs a little bit of patience, before it should continue moving. In that aspect, I expect to see a correction and anything beneath $121.5K is a good area to enter before we'll head to $150K. pic.twitter.com/mfaEOwGwDI — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 6, 2025

عرض البيع المسبق لمشروع Bitcoin Hyper يقترب من حاجز 22 مليون دولار

في ظل موجة ارتفاع سعر البيتكوين الحالية، تتجه الأنظار نحو حلول الطبقة الثانية (Layer-2) مثل مشروع Bitcoin Hyper الذي يقترب من جمع 22 مليون دولار في مرحلة البيع المسبق.

يُعد Bitcoin Hyper مشروعًا مبنيًا على شبكة البيتكوين، ويستقطب اهتمام المستثمرين الباحثين عن مخاطر عالية وعوائد كبيرة، ليصبح من أبرز مشاريع البيع المسبق في عام 2025. يهدف المشروع إلى تحسين قابلية توسّع البيتكوين وكفاءة معاملاته، مع منح المشاركين الأوائل فرصة لتحقيق مكاسب محتملة كبيرة.

إحصاءات البيع المسبق الحالية:

السعر الحالي: 0.013065 دولار.

المبلغ المُجمّع: 21.71 مليون دولار.

الرمز: HYPER.

يمكن للمستخدمين شراء رموز HYPER خلال مرحلة البيع المسبق باستخدام ETH أو BNB أو USDT أو بطاقة ائتمان.