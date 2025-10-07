نقاط رئيسية:

باتت الشركة تمتلك أكثر من 2% من إجمالي المعروض المتداول لعملة إيثيريوم (Ethereum) عقبَ إستراتيجية تجميع قويةٍ خلال الربع الثالث.

ارتفعت قيمة سهم الشركة BMNR بنسبة 41.7% خلال الشهر المنصرم، تزامناً مع تسجيل عملة إيثيريوم (Ethereum) لأفضلِ أداء لها في الربع الثالث على الإطلاق.

يستهدف رئيس مجلس الإدارة توم لي (Tom Lee) رفع حصة الشركة إلى 5% من معروض عملة إيثيريوم (Ethereum)، مع توجيه اهتمام خاص نحوَ شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات المالية في وول ستريت خلال مؤتمر Token 2049.

سجّلت شركة Bitmine Immersion Technologies (BMNR) إنجازاً تاريخياً بتخطّيها Marathon Digital لتصبح ثاني أكبر جهةٍ في العالم من حيث حجم احتياطيات العملات الرقمية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي احتياطياتها من الأصول الرقمية والنقدية 13.4 مليار دولار، تتضمّن 2.83 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، و456 مليون دولار من السيولة النقدية غير المقيدة، إضافةً إلى كميةٍ محدودة من عملة بيتكوين (Bitcoin) وحصصٍ من الأسهم.

ووفقاً لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الحالي البالغ 4,535$، فإن احتياطيات Bitmine منها تُقدّر بنحو 12.83 مليار دولار، ما يعني استحواذها على أكثر من 2% من المعروض المتداول؛ فقد ساعدت إستراتيجية التجميع السريعة التي انتهجتها الشركة خلال الربع الثالث من العام على تجاوز Marathon Digital التي تبلغ قيمة احتياطياتها 6.5 مليار دولار مُعظمها من عملة بيتكوين (Bitcoin). حالياً، لا تتفوق على Bitmine عالمياً سوى شركة Strategy Inc بقيادة مايكل سايلور، والتي تمتلك 640,031 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 80 مليار دولار.

مقال ذو صلة: عملة إيثيريوم (Ethereum) تتفوّق على عملة بيتكوين (Bitcoin) مسجلةً أقوى أداء لها في الربع الثالث حتى الآن

ومع تحقيق عملة إيثيريوم (Ethereum) لأقوى أداء فصلي ثالثٍ في تاريخها، أثّر نهج التجميع المكثف لشركة Bitmine إيجابياً على أداء سهم الشركة، حيث ارتفع سعر سهم BMNR بنسبة 41.7% خلال الشهر الماضي، ووصلت قيمته السوقية إلى 17.7 مليار دولار عند تاريخ إعداد التقرير.

وبدعم عددٍ من أبرز المؤسسات الاستثمارية، بما في ذلك ARK Invest -التابعة لـ كاثي وود (Cathie Wood)- وFounders Fund وPantera وGalaxy Digital وDigital Currency Group، تُواصل Bitmine تنفيذ إستراتيجية رئيس مجلس إدارتها توماس (توم) لي الرامية إلى امتلاك 5% من إجمالي المعروض المتداول من عملة إيثيريوم (Ethereum).

توم لي يستميل شركات الذكاء الاصطناعي والجهات الفاعلة في وول ستريت لدعم عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال مؤتمر Token 2049 في سنغافورة

يسعى لي لاستقطاب شركات الذكاء الاصطناعي ومؤسسات وول ستريت لدعم مكانة عملة إيثيريوم (Ethereum) خلال مؤتمر Token 2049 في سنغافورة، إذ أكد خلال مشاركته في المؤتمر التزام Bitmine طويل الأمد تجاه امتلاك العملة، مُوضحاً أن الشركة دخلت في محادثاتٍ جديدة بشأن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظامها التشغيلي.

“Tom Lee Ethereum thesis is retarded.”@fundstrat responded, In the crypto world being retarded is a good thing. I took it as a compliment. I’m ETH-tarding! This is why I love Bitmine and Tom. Their humor perfectly aligns with mine! $ETH / $BMNR pic.twitter.com/cOUlLPatLA — Kodi (BMNR) 📌 (@SweatyKodi) October 5, 2025

وأضاف لي:

“قضينا الأسبوع الماضي في سنغافورة مع مؤتمر Token2049، حيث أجرينا لقاءاتٍ بالعديد من قادة قطاع الكريبتو وتقنية البلوكتشين. وقد عقد فريق BitMine اجتماعاتٍ مع المطوّرين الأساسيين لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) وعدد من الأطراف الرئيسية في نظامها التقني، وكان من الواضح أن اهتمام المجتمع يتركز على تمكين وول ستريت وشركات الذكاء الاصطناعي من بناء مستقبلها على بلوكتشين إيثيريوم”.

وشدّد لي على أن الجاهزية التشغيلية التامة لبلوكتشين إيثيريوم، ومُجتمع مطوريها الراسخ، وعمق سيولتها، تُشكّل جميعها عوامل جوهرية قد تسهم في دفع قيمة البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. من جهته، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 4% خلال تعاملات اليوم متجاوزاً 4,719$ -وهو أعلى مستوى منذ منتصف أيلول/سبتمبر- في أقوى ارتفاعٍ يومي منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر؛ ويُظهر هذا الارتفاع تجدّد موجة التفاؤل بين المستثمرين مع توقعاتٍ باستمرار الزخم الصاعد خلال الأسبوع المقبل في ظلِّ ردود الفعل الإيجابية المُحتملة على الإغلاق الحكومي الأمريكي.