جاء هذا الارتفاع في سعر بيتكوين ليمنح الأسواق نغمة أكثر ثباتًا قبل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية وإعلانات أرباح الشركات الكبرى.

وسارت العملات الرقمية على خطى الأسهم، إذ ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 3.7% لتصل إلى 3.9 تريليون دولار. وصعدت إيثريوم بنسبة 7% إلى 4200 دولار، وأضافت عملة BNB نحو 2.8% لتسجل 1149 دولارًا، بينما ارتفعت XRP بنسبة 1.3% إلى 2.64 دولار.

“ترامب” و”شي” يستعدان لمراجعة اتفاق تجاري أولي مع ترقّب الأسواق لانفراج التوتر

خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضع مسؤولون اقتصاديون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة والصين إطارًا لاتفاق من المتوقع أن يستعرضه الرئيسان دونالد ترامب وشي جينبينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية.

من شأن الاتفاق، الذي يجمّد فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية ويعلّق قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، أن يهدئ مخاوف الأسواق بعد أشهر من تصاعد المخاطر التجارية.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماعات السياسات النقدية في اليابان وكندا وأوروبا والولايات المتحدة، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن جاء التضخم في سبتمبر أقل قليلًا من التقديرات، رغم استمرار القلق من تأثير إغلاق الحكومة على دقة البيانات الاقتصادية.

🚨 98% probability of another 25 bps rate cut at Wednesday's FOMC meeting pic.twitter.com/P9cPGoamVU — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 26, 2025

تباطؤ التضخم يعزز احتمالات خفض الفائدة ويحفّز شهية المخاطرة

يستعد المستثمرون لأكثر فترات موسم الأرباح الأمريكية ازدحامًا، حيث ستعلن شركات مايكروسوفت وآبل وألفابت وأمازون وميتا نتائجها خلال الأيام المقبلة، ما يبقي الأنظار على ميزانيات عملاقة التكنولوجيا التي دعمت شهية المخاطرة طوال عام 2025.

وتظل التوقعات قائمة بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إذ يُرجّح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي من 4.25% إلى 4.0% يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أقل من التقديرات البالغة 3.1%.

ساهم تباطؤ التضخم وتفاؤل الأسواق بنتائج الشركات في زيادة الإقبال على الأصول الدورية، حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية، واستقر الدولار، بينما شهد الذهب عمليات جني أرباح مع عودة المستثمرين إلى أسهم النمو.

تزايد اهتمام المؤسسات مع توجه المتداولين نحو خزائن الأصول الرقمية

في سوق الأصول الرقمية، ظلّت مراكز الخزائن محور الاهتمام، إذ تباينت المخاوف بشأن آفاق نمو شركة MicroStrategy مع عودة الاهتمام المؤسسي بأسهم مثل Metaplanet وBitMine وGalaxy Digital.

وحظيت شركات التعدين بدعم من التحوّل نحو بنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتدفّق رؤوس الأموال، حيث أشار المتداولون إلى TeraWulf وCleanSpark وIren كمستفيدين أوائل من هذا الاتجاه.

ومن بين العملات الكبرى، تفوّقت Solana وJupiter وVirtuals بفضل محفزات داخل منظوماتها، بينما شهدت Tron وEthena تدفقات متباينة وسط دوران السيولة داخل قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

وبالنسبة لمكاتب التداول في سوق الكريبتو، ستعتمد قدرة بيتكوين على مواصلة صعودها نحو مستوى 120 ألف دولار على مسار أسعار الفائدة، ومخرجات محادثات واشنطن وبكين، ونتائج موسم أرباح الشركات الكبرى.