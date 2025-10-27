أبرز النقاط:

قفزت التحويلات بالعملات الرقمية بين أكبر البورصات في كوريا الجنوبية ومنصة Huione Guarantee الكمبودية بنسبة 1,400 ضعف لتصل إلى 8.9 مليون دولار في عام 2024.

تُتهم مجموعة Huione، الخاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بعمليات غسل أموال مرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر.

خمسة بورصات كورية أوقفت تعاملاتها مع Huione بعد تشديد الهيئات التنظيمية لإجراءات مكافحة غسل الأموال.



ارتفعت التحويلات بالعملات الرقمية بين أكبر البورصات في كوريا الجنوبية ومنصة Huione Guarantee الكمبودية بنحو 1,400 مرة خلال العام الماضي.

أثار هذا الارتفاع مخاوف لدى الجهات التنظيمية والمشرعين بشأن احتمال وجود روابط لغسل الأموال مرتبطة بشبكات إجرامية عابرة للحدود تنشط في جنوب شرق آسيا.

البورصات الكورية توقف التحويلات بعد ارتفاع معاملات مرتبطة بالجريمة إلى 8.9 مليون دولار

أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية (FSS)، التي حصل عليها النائب المعارض لي يانغ-سو، أن التحويلات بين خمس بورصات كورية كبرى — وهي Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax ومنصة Huione Guarantee الكمبودية بلغت 12.8 مليار وون (نحو 8.9 مليون دولار) في عام 2024.

ويمثل هذا الرقم قفزة ضخمة مقارنة بـ 9.22 مليون وون فقط في العام السابق، ما دفع جميع البورصات الخمس إلى تعليق تعاملاتها مع المنصة الكمبودية.

تخضع مجموعة Huione، الشركة الأم ومقرها بنوم بنه، لعقوبات من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتهمة غسل أصول رقمية مرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر. ويُعتقد أن ذراعها الخاص بالأصول الافتراضية يعمل كـ قناة مالية رئيسية لتلك الشبكات.

سجلت Bithumb أعلى تعاملات مع Huione، إذ قفزت التحويلات من 9.22 مليون وون في 2023 إلى 12.4 مليار وون في 2024.

أما Upbit، التي لم يكن لها تعامل سابق مع المنصة، فقد سجلت تحويلات بقيمة 366.9 مليون وون بين دخول وخروج.

واستمرت الأنشطة خلال عام 2025، إذ بلغت 3.15 مليار وون حتى 20 أكتوبر، أي أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2024.

أغلب التحويلات العابرة للحدود تمت باستخدام عملة Tether) USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي وتُستخدم على نطاق واسع في التحويلات الدولية بسبب سيولتها وسهولة تحويلها.

Today, OFAC and FinCEN, with UK's FCDO, designated the Prince Group TCO and 146 associates, while Huione Group was named under Section 311 of the USA PATRIOT Act. DOJ also seized a record $15B in bitcoin linked to these Southeast Asian crypto scam operations. Read more here:… pic.twitter.com/MgjkMFmCbl — Chainalysis (@chainalysis) October 14, 2025

تحركت السلطات الكورية بسرعة، إذ قامت شركة Dunamu، المشغلة لمنصة Upbit، بإبلاغ الجهات التنظيمية بعد رصد معاملات مشبوهة، وتحديد المحافظ المرتبطة بها، وفرض حظر كامل على التحويلات.

اتبعت Bithumb الخطوة نفسها، حيث حظرت جميع عمليات الإيداع والسحب المتعلقة بـ Huione في أوائل شهر مايو.

في سياق منفصل، كشفت هيئة الرقابة المالية (FSS) أن فروع أربعة بنوك كورية في كمبوديا — وهي Jeonbuk Bank وKB Kookmin Bank وShinhan Bank وWoori Bank — دفعت نحو 1.45 مليار وون كفوائد لشركة Prince Group، وهي شركة كمبودية أخرى قيد التحقيق بشبهة جرائم مالية.

وأكد رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية (Lee Eog-weon) التزام السلطات بفرض رقابة أشد تشمل تجميدًا استباقيًا للحسابات وتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML).

المستثمرون الأفراد في كوريا الجنوبية يضخّون 1.24 مليار دولار في أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية الأمريكية

حوّل المستثمرون الكوريون الجنوبيون عطلة تشوسوك إلى أسبوع تداول عالي المخاطر، حيث ضخوا نحو 1.24 مليار دولار في أسهم التكنولوجيا والأصول المرتبطة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات إيداع الأوراق المالية الكورية (KSD)، خلال فترة إغلاق الأسواق المحلية بين 3 و9 أكتوبر.

قادت موجة الشراء الصناديق المتداولة بالرافعة المالية (ETFs) وأسهم النمو السريع، مدفوعة بتفاؤل تجاه قوة قطاع التكنولوجيا الأمريكي وتوقعات حزم التحفيز المحلية.

تصدّرت عمليات الشراء الأجنبية صندوق Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF بقيمة 151 مليون دولار، تلاه Iris Energy )105 ملايين دولار)، وMeta Platforms) 100 مليون دولار)، وTesla) 96 مليون دولار).

كما اشترى المستثمرون أسهماً بقيمة 95 مليون دولار من صندوق T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF الذي يتتبع أداء شركة BitMine Immersion Technologies برافعة مالية مزدوجة، ما يعكس تزايد شهية المستثمرين تجاه أسهم مرتبطة بالكريبتو.

لكن التوقيت كان سيئًا؛ إذ انتهت موجة الشراء سريعًا بعد تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع عالمي في الأسواق ومحا معظم مكاسب الأسبوع السابق.

وفي أغسطس الماضي، فرضت هيئة الخدمات المالية الكورية قيودًا جديدة على خدمات الإقراض بالعملات الرقمية، وأمرت البورصات المحلية بتعليقها بالكامل إلى حين وضع إطار تنظيمي واضح.