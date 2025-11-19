سعر البيتكوين على أعتاب قفزة مفاجئة.. وفقًا لمحلل من ستاندرد تشارترد

أبرز النقاط

أشار محلل من ستاندرد تشارترد بالتراجعات السابقة في سعر البيتكوين، مشيرًا إلى أن القاع قد يكون قد تحقق بالفعل وأن التعافي قد يبدأ قريبًا.

تشير مؤشرات البلوكتشين (On-chain metrics) إلى حدوث تراجع في عمليات بيع البيتكوين، إذ انخفض هامش خسائر المتداولين المحققة في البيتكوين إلى -16%، وهو أدنى من المستوى المعتاد -12%.

تُظهر المؤشرات الفنية أن البيتكوين في منطقة تشبع بيع مفرط، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 26، وهو الأدنى منذ أن بلغ البيتكوين 76,000 دولار في القاع السابق خلال الدورة الحالية.

بعد انخفاض سعر البيتكوين (BTC) إلى أقل من 90,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكن أكبر أصل رقمي في العالم من التعافي مجددًا، وسط توقعات بنك ستاندرد تشارترد أن القاع قد تحقق بالفعل.

وبحلول وقت نشر الخبر، كان سعر البيتكوين يتداول قرب 92,000 دولار، ويتوقع خبراء السوق أن سعر البيتكوين قد يرتد بسرعة ليصل إلي 100.000 دولار.

ستاندرد تشارترد: موجة بيع البيتكوين الأخير قد انتهت

أشار “جيفري كيندريك” رئيس أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد، بإن التصحيح الأخير في سعر البيتكوين يبدو أنه انتهى إلى حدٍ كبير.

وأشار كيندريك إلى أن الانخفاض الأخير في البيتكوين يشبه التراجعات السابقة ذات الحجم المماثل خلال العامين الماضيين.

وفي مذكرة بحثية أرسلها إلى عملاء ستاندرد تشارترد يوم الثلاثاء، أوضح أن بيع البيتكوين الأخير يتوافق مع التراجع الكبير الثالث في دورة السوق الحالية، مستشهداً بأنماط بيانية التي تظهر انخفاضات نسبية مماثلة.

وأضاف المحلل أن عدة مؤشرات سوقية قد أعيد ضبطها إلى مستويات قصوى. ومن بين هذه المؤشرات، مضاعف صافي قيمة الأصول المعدل لشركة ميكروستراتيجي (mNAV)، الذي يقارن بين القيمة السوقية للشركة والقيمة السوقية لاحتياطيات البيتكوين الخاصة بها.

وأشار كيندريك إلى أن هذا المؤشر عاد إلى 1.0، ما يشير إلى أن السوق قد وصل إلى القاع.

كتب كيندريك: “أرى أن هذه المعطيات كافية للإشارة إلى انتهاء موجة البيع، وقد تثبت لاحقًا خطأ من يعتقدون أن دورة التنصيف ما زالت تتحكم بالسوق. ورهاني الأساسي هو صعود يمتد حتى نهاية العام.”

كما أبدى ستاندرد تشارترد تفاؤله بشأن اعتماد البلوكتشين المتزايد، مشيرًا إلى أن جميع المعاملات العالمية ستتم تسويتها في نهاية المطاف عبر شبكات البلوكتشين.

بيانات البلوكتشين تدعم تعافي البيتكوين

أشار محلل العملات الرقمية Ali Martinez إلى أن البيتكوين عادةً ما يراد عندما ينخفض هامش الخسائر المحققة للمتداولين إلى أقل من -12%، حيث يشير هذا المستوى تاريخيًا إلى استسلام السوق وبلوغ القاع.

ووفقًا لمارتينيز، فقد تراجع هذا المؤشر الآن إلى -16%، ما يدل على أن سعر البيتكوين يواجه خسائر أعمق من المعتاد، وقد يكون على طريق التعافي.

كما انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) للبيتكوين إلى 26، وهو ما يعكس حالة بيع مفرط. وقد تزامن إعداد مشابه في الدورات السابقة غالبًا مع بلوغ السوق مستويات القاع.

وفي آخر مرة وصل فيها مؤشر القوة النسبية للبيتكوين إلى مستويات مماثلة حين كان السعر يتداول قرب 76,000 دولار، قبل أن يشهد ارتفاعًا حادًا نحو نطاق 120,000 دولار.

ويري المحللون أن تكرار سيناريو مشابه قد يدفع سعر البيتوكين إلى مستويات قياسية جديدة.