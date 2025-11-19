إطلاق أول سند بيتكوين وطني في الولايات المتحدة: لماذا تُعد خطوة محورية؟

أبرز النقاط

تتولى BitGo حفظ البيتكوين المستخدم كضمان للسند، فيما لا تتحمل الولاية أي مخاطر سداد.

صممت Wave Digital Assets هيكلة السند وفق قواعد السندات البلدية التقليدية، مع إلزام المقترضين بتقديم ضمان من بيتكوين يعادل نحو 160% من قيمة القرض.

يؤكد مسؤولون في الولاية أن هذا النموذج قد يمهّد لظهور سوق جديدة للديون المدعومة بالأصول الرقمية.

أطلقت ولاية نيوهامبشر أول سند وطني في الولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار مدعوم ببيتكوين، ما يتيح للشركات الاقتراض مقابل بيتكوين مُرهونة بقيمة تفوق حجم القرض لدى جهة حفظ خاصة.

كما منحت هيئة تمويل الأعمال في الولاية (BFA) الموافقة على الإصدار في 17 نوفمبر، رغم تراجع سعر بيتكوين بنحو 25% عن أعلى مستوى تاريخي لها.

ورغم أن BFA جهة حكومية، فإن السند غير مدعوم من الولاية ولا من أموال دافعي الضرائب؛ إذ تقتصر مهمتها على الإشراف والموافقة من دون تحمل مخاطر السداد.

وتأتي حماية المستثمرين عبر بيتكوين المحفوظة لدى BitGo كضمان. ورحّبت حاكمة الولاية كيلي أيوت—التي وقّعت قانون “احتياطي بيتكوين الاستراتيجي” في مايو—بهذه الخطوة، مؤكدة في حديث لــCrypto America أنها قد تفتح فرص استثمار جديدة للولاية من دون تعريض أموالها لأي مخاطر.

كيف يعمل سند بيتكوين في نيوهامبشر؟

صممت Wave Digital Assets هيكلة السند بالتعاون مع Rosemawr المتخصّصة في السندات البلدية، بهدف ربط الأصول الرقمية بسوق الدين التقليدي. وتُستخدم بيتكوين كضمان وفق القواعد المعمول بها في السندات البلدية وسندات الشركات.

وقال ليس بورساي، الشريك المؤسّس لـWave: “نسعى إلى ربط الدخل الثابت التقليدي بالأصول الرقمية بطريقة مؤسسية بالكامل، ومتوافقة عالميًا، وقابلة للتوسّع.”

وبموجب الآلية، يلتزم المقترض بتقديم ضمان من بيتكوين يعادل نحو 160% من قيمة السند. وإذا هبطت قيمة الضمان إلى ما يقرب من 130%، تُفعَّل آلية تصفية تلقائية لضمان حماية كاملة لحملة السندات. ويتيح هذا النموذج للمقترضين الحصول على رأس مال من دون بيع بيتكوين أو توليد حدث خاضع للضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار جيمس كي-والاس، المدير التنفيذي لـBFA، إن رسوم العملية وأي زيادة في قيمة الضمان ستُحوَّل إلى “صندوق تطوير اقتصاد بيتكوين” لدعم الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي داخل الولاية.

أخيرًا، رغم أن الاقتراض المدعوم بالأصول الرقمية موجود في الأسواق الخاصة منذ سنوات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها داخل تمويل السندات البلدية في الولايات المتحدة. وإذا أثبتت تجربة نيوهامبشر نجاحها، فقد تصبح نموذجًا تحتذي به ولايات أخرى. وأكد بورساي أن الهدف النهائي هو فتح سوق جديدة للديون المدعومة بالأصول الرقمية.