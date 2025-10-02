نقاط رئيسية

عادةً ما يشهد الربع الرابع أفضل أداءٍ للأصول الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin).

يتوقع مشاركو السوق موقفاً متساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي.

ينوّه خبراء الكريبتو بصمود عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً بعد إعادة اختبار مستوى 112,000$.

يتطلع المستثمرون إلى المرحلة التالية للإغلاق الحكومي الأمريكي؛ ما أطلق حركةً صاعدةً في عموم قطاع الكريبتو أدّت إلى ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 3%، ويُمثل هذا بدايةً قويةً للربع الرابع المعروف تاريخياً بكونه أفضل ربعٍ مالي لعملة بيتكوين والأصول الرقمية، إذ يتوقع خبراء السوق حركةً صاعدةً قوية خلال تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober).

ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) برفقة الذهب خلال السوق الصاعدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في 1 تشرين الأول/أكتوبر متجاوزاً مستوى 116,500$ بالتزامن مع حركةٍ صاعدة في عموم الأسواق العالمية، كما وصل سعر أونصة الذهب إلى قمةٍ غير مسبوقةٍ عند 3,890$ مع تسجيل مؤشر ناسداك (NASDAQ) لزخمٍ صاعد ملحوظ.

ويتوقع محللو السوق اعتماد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powel) موقفاً أكثر تساهلاً في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، ويُمكن لهذا أن يُطلق حركةً صاعدةً لأصول المخاطرة بما فيها الأسهم التقليدية الأمريكية والعملات الرقمية.

عن ذلك، تحدّث محلل الكريبتو مايكل فان دي بوب (Michael van de Poppe) عن صمود عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد إعادة اختبارٍ سريعةٍ لمستوى 112,000$ متبوعة بارتدادٍ صاعدٍ فوري، وأشار إلى الحركة السعرية القوية التي قد تعني زخماً صاعداً مع بداية الربع الرابع.

There has been a quick retest of the $112K region and an immediate bounce upwards. Strong performance of #Bitcoin and I think that we're in for a bullish month and quarter. Q4 has started, good times are ahead of us. pic.twitter.com/IyXsDR6tdU — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 1, 2025

ويؤكد فان دي بوب وجود توقعاتٍ متفائلةٍ لشهر تشرين الأول/أكتوبر والربع الأخير بشكلٍ عام، كما تحدَّث عن استعداد عملة بيتكوين (Bitcoin) لتسجيل أداءٍ قوي في الأشهر القادمة.

تخفيض الفيدرالي لمعدلات الفائدة قد يدعم استمرار الحركة الصاعدة

تشير بيانات موقع Polymarket إلى وجود فرصةٍ بنسبة 88% لإعلان جيروم باول عن خفض معدلات الفائدة في تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس، كما تضعُ أداة مراقبة الفائدة الفيدرالية من مجموعة CME (CME FedWatch tool) احتمالية 95% تقريباً لإعلان هذا التخفيض.

وقد تُساهم المعدلات المخفضة بدفع المستثمرين نحو أصول المخاطرة بما فيها العملات الرقمية، وقد تحدّث دوم هارز (Dom Harz) -المؤسس الشريك لمنصة التمويل اللامركزي BOB- إلى موقع CoinDesk عن هذا التطور، وصرّح قائلاً:

“سيشهد تشرين الأول/أكتوبر الحالي -على عكس الأعوام السابقة- وارداتٍ مالية أكثر استهدافاً، ويُمكن لهذا أن يسرّع استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) انطلاقاً من رغبة المستثمرين بتوسيع استخداماتهم للعملة؛ ما سيحوّلها من مخزنٍ ثابتٍ للقيمة إلى أصولٍ قادرة على تحقيق العوائد”

ويتماشى ارتفاع زخم عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً مع بلوغ سعر الذهب مستوياتٍ غير مسبوقة، مُحققاً توقعات المتداولين القديمة بأن سعر العملة سيتبع أداء الذهب؛ ويشير خبراء الكريبتو إلى أن التأخير الزمني البالغ ثمانية أسابيع بين حركة الذهب وعملة بيتكوين قد يكون على وشك الانتهاء.

كما قامت إدارة ترامب بخطوةٍ تاريخية تتمثل بحل أزمة الضريبة البديلة الدنيا للشركات (CAMT) التي هدّدت سابقاً الأرباحَ غير المحققة من عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويرى المسؤولون أن هذه الخطوة تُمهد الطريق لتعزيز مكانة الولايات المتحدة كمحطةٍ عالميةٍ رائدةٍ للابتكار في مجال عملة بيتكوين (Bitcoin).

The Trump administration’s Treasury just delivered for American innovation—fixing the CAMT problem that threatened unrealized gains on Bitcoin. This leadership clears the way for the U.S. to become the world’s #Bitcoin superpower. 🇺🇸 Thank you @USTreasury & @realDonaldTrump. — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) September 30, 2025