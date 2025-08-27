أبرز النقاط

منتقد عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) الشهير بيتر شيف (Peter Schiff) يرى أن قيمة العملة بصدد انهيارٍ حادٍّ وشيك.

تزامن تعليقه مع انخفاض سعر عملة BTC مؤخراً إلى ما دون 110,000$.

أحد حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) قام ببيع بعض ممتلكاته منها لشراء عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في تحوّلٍ مثير لتبدل التحالفات.

على الرغم من موجة ارتفاعات أسواق الكريبتو مؤخراً، واجهت العملات البديلة ضغوط بيع مستمرةً قد تتسبّب بتأخير انطلاقة موسم العملات البديلة القوية، ما دفع مُحللين لتوقع أن تتأخر حتى تتم الموافقة المنتظرة على إنشاء صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs).

موسم العملات البديلة يبقى معلقاً حتى إشعار آخر

رغم تراجع هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) –التي يتم تداولها حالياً حول 110,586$– بنحو 6% مقارنةً بالشهر الماضي، ما يزال انطلاق موسم العملات البديلة مُعلقاً نظراً لغياب محفزاتٍ رئيسيةٍ واضحة، فيما تسبّبت أجواء انعدام اليقين بشأن الاقتصاد الكلي بازدياد حدة التقلبات.

فخلال تقريرهم حول أسواق الكريبتو بتاريخ 25 آب/أغسطس، أشار محللو منصة بيتفينكس ((Bitfinex إلى أنهم لا يتوقعون تعافياً قوياً للسوق حتى أواخر العام الحالي عندما تستعيد منتجات عملة بيتكوين (Bitcoin) الاستثمارية معدل تلقيها للاستثمارات، وتُصبح نظيرُتها الجديدة للعملات البديلة متوفرة.

وفي معرض حديثهم عن الـ Crypto ETFs، أضاف المحللون أن “هذه المنتجات قد تُولد طلباً مستداماً أيّما كانت الأسعار، ما سيُعَد وضعية مثالية لإعادة تقييم موسع لمختلف الأصول الرقمية”. وبينما يرى هؤلاء أن وضعية السوق الحالية تعكس شهية أضعَف للمخاطرة في هذه المرحلة، فقد تابعوا قائلين: “مع بقاء معدل ورود استثماراتٍ جديدة إيجابياً، تعكس موجة الهدوء الحالية قاعدة مستثمرين أكثرَ حذراً، وهو ما يتناقض مع الطلب القوي الذي تسبّب بتسجيل الأسعار مستوياتٍ غير مسبوقة”.

في ذات السياق، حذر محلل الكريبتو الشهير مايكل فان ديبوب (Michael Van de Poppe) من المرور بموجة تصحيح حادة لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) –البالغ حالياً 4,562$– والعديد من العملات البديلة بشكلٍ عام، موضحاً أنه قد يجدر بالمستثمرين الاستعداد لاتباع إستراتيجية استغلال فرصة تراجع الشراء مع ملامسة سعر عملة ETH نطاق 3,500$-3,750$.

Ideally, based on the weekly chart, you'd like to get yourself positioned in the $3,500-3,750 region if a dip gets there. Corrections can be harsh for $ETH and #Altcoins. pic.twitter.com/JzNVsR5DMz — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 26, 2025

أي صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) سيتم إطلاقها أولاً؟

تقدمت مؤسسات إدارة أصول متنوعةٌ داخل الولايات المتحدة بطلباتٍ لإنشاء عدد من صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) لعدد من أبرز العملات البديلة مثل عملة ريبل (Ripple-XRP) –التي يتم تداولها حالياً عند 3.00$– وعملة سولانا (Solana-SOL) –البالغ سعرها حالياً 202.0$- وعملة كاردانو (Cardano-ADA) –البالغ سعرها حالياً 0.85$- وعملة هيديرا (Hedera Hashgraph-HBAR) –البالغ سعرها 0.24$– وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) –البالغ سعرها 0.22$– وعملات أخرى.

يُذكر أن صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) تم إطلاقها منذ 19 شهراً، بينما تم إطلاق نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) منذ 13 شهراً، ليُحدِثا نجاحاً لافتاً في بورصات وول ستريت ويجتذبا استثماراتٍ بمليارات الدولارات.

وقد أرجأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتخاذ قراراتٍ بشأن العديد من طلبات إنشاء عدد من الـ Crypto ETFs مؤخراً، بما فيها الـ ETF المشترك لعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) والمُقدم من مؤسسة Truth Social، وأخرى مرتبطةٍ بعملة سولانا (Solana) تقدمت بها شركتا21Shares وBitwise، فضلاً عن صندوق 21Shares الاستثماري لعملة ريبل (Core XRP Trust).

ولم تمنع هذه التأجيلات المتقدمين بطلبات إطلاقها من إتاحة منتجاتٍ استثماريةٍ جديدة للأسواق؛ فقبل يوم واحد، تقدمت شركة Canary Capital -إحدى أبرز شركات الكريبتو الاستثمارية- بطلب وفق نموذج S-1 إلى SEC للموافقة على إنشاء “ETF مشتركٍ للعملات الرقمية المُطوَّرة داخل الولايات المتحدة” (American-Made Crypto ETF)، وهو ETF فوريٌّ مُقترح يتضمن حصرياً العملات الرقمية التي تم تطويرها أساساً داخل الولايات المتحدة.