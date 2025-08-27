Coinspeaker

مالكو عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) يواصلون الشراء عند انخفاض السعر – هل سنشهد ارتداداً قريباً

يقوم المستثمرون الكبار بشراء عملة دوجكوين (Dogecoin) خلال التصحيح الأخير، ما قد يُمهّد لانطلاق حركةٍ صاعدة لاحقاً.

أمل هاشم بواسطة أمل هاشم نادين حداد محرر نادين حداد تم التحديث 2 دقائق قراءة
نقاط أساسية

  • وصلت عمليات التحويل الكبيرة لعملة دوجكوين (Dogecoin) في آب/أغسطس إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر
  • يتم تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً بسعر 0.21$ تقريباً منخفضاً بنسبة 4% خلال آخر 24 ساعة.
  • يشير المحللون إلى احتمال حدوث اختراق صاعد في المدى القريب

سجّلت عملة دوجكوين (Dogecoin) انخفاضاً سعرياً بنسبة 10% خلال الشهر الماضي، إلا أن بيانات البلوكتشين تُظهر أن كبار المستثمرين يواصلون تجميع العملة خلال هذه الفترة، حيث كشفت بياناتٌ من موقع Santiment أن متوسط حجم التحويلات لوسطي عمليات تحويل عملة دوجكوين (Dogecoin) بقيمة 100,000$ أو أكثر خلال 50 يوماً قد ارتفع لأعلى مستوياته منذ 5 أشهر، ما يعكس ثقة المستثمرين في توقعات السعر على المدى المتوسط.

وارتفع عددُ المحافظ التي تملك 1-10 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 33% ليصل إلى 4,288 محفظة، ويشير المحللون إلى أن هذا النشاط المتجدّد بين الحيتان يعكس تجميع العملة لا توزيع الاستثمارات، ويَرجع جزء من موجة الشراء الأخيرة إلى إعلان الأسبوع الماضي عن استحواذ شركة Thumzup المدعومة من عائلة الرئيس ترامب بالاستحواذ على شركة Dogehash Technologies المختصة بتعدين عملة DOGE، ويعتقد الخبراء أن هذا الاستثمار عالي المستوى سيُعزز موثوقية النظام التقني لعملة الميم.

من ناحيتها، قدّمت شركة Grayscale -في هذه الأثناء- طلباً لإنشاء صندوق تداولٍ فوري لعملة دوجكوين (Dogecoin) في البورصة وتنتظرُ حالياً الموافقة عليه، ويتزامن تجميع الحيتان للعملة مع انخفاض سعرها بنسبة 15% من ذروة 24 آب/أغسطس عند 0.245$ وسط تصحيح عام لسوق الكريبتو، ويتم تداول عملة DOGE حالياً بسعر 0.21$ تقريباً منخفضاً بنسبة 4% خلال آخر 24 ساعة.

مزاج السوق والإشارات الفنية

لم تُؤثر النكسة السعرية بشكلٍ ملحوظٍ على المتداولين الكبار؛ حيث يحافظ مليونير الكريبتو جيمس وين (James Wynn) على تفاؤله رغم خسارته مبلغ 22,627$ نتيجة تصفية صفقته المضاربة على ارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) برافعة مالية قدرها 10 أضعاف.

وجادل جيمس وين في منشور له على منصة X (تويتر سابقاً) بأن التشاؤم وصل إلى ذروته وأعلن قائلاً: “حان وقت المُضاربة القصوى على الارتفاع”.

تأتي هذه التعليقات الأخيرة عقبَ منشورَه يوم السبت على منصة X الذي ادّعى فيه وجود عصابةٍ مختصة بعملات الميم تتلاعب بالأسواق عن طريق ضخ السيولة والبيع (Pump-and-Dump).

ويكشف مخطط بياني -إطاره الزمني 4 ساعات- للعقود الدائمة لعملة دوجكوين (Dogecoin) حركةً عرضية ضمن مثلث متناظر منذ بدايات آب/أغسطس، فيما يحافظ السعرُ على موقعه فوق خط الحركة الصاعد الذي يعتبره علي مارتينيز (Ali Martinez) علامةً على استقرار نسبي صحي. 

أخيراً، يُمكن أن تشهد عملة الميم الرائدة -في حال نجاحها بالاختراق الصاعد- حركةً باتجاه مستوى 0.285$ تُعادل ارتفاعاً بنسبة 35% من المستويات الحالية.

أمل هاشم
أمل هاشم

أمل محللة مالية متخصصة في أسواق العملات الرقمية وتحليل حركة الأسعار، انضمت إلى فريق تحرير النسخة العربية على منصة CoinSpeaker في يوليوز 2025. تحمل أمل شهادة ماجيستير في الاقتصاد المالي وتركز على تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات التقنية.

