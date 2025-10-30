أبرز النقاط:

أعلنت شركة BitGo في 29 أكتوبر عن دمج خدمة حفظ عملة Canton Coin، متضمنة أدوات رقابة مؤسسية وحلول امتثال.

أُطلقت عملة Canton Coin في يوليو 2024، ولا يمكن الحصول عليها حاليًا إلا من خلال المشاركين في الشبكة.

قدّمت مؤسسة Canton طلب إدراج للتداول في الاتحاد الأوروبي، مع إدراج أولي متوقع على منصة Kraken، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.

أعلنت شركة البنية التحتية للأصول الرقمية BitGo في 29 أكتوبر عن دعمها لخدمة حفظ عملة Canton Coin (CC)، لتصبح أول جهة حفظ مؤهلة في الولايات المتحدة تقدم هذه الخدمة. يتيح هذا التكامل للمؤسسات الاحتفاظ بالعملة وإدارتها، وهي الرمز الأصلي لشبكة Canton Network التي تشغّل بنية Global Synchronizer.

أول جهة حفظ مؤهلة في الولايات المتحدة

يشمل العرض الجديد من شركة BitGo خدمة حفظ منظمة في التخزين البارد تحت إشراف مؤسسي، وفقًا للبيان الصحفي. وتوفر الشركة تغطية تأمينية بقيمة 250 مليون دولار إلى جانب حماية متعددة التواقيع لحفظ عملة Canton Coin.

يحصل العملاء المؤسسيون أيضًا على إمكانية الوصول إلى محافظ حفظ ذاتي لإدارة الخزينة، مع أدوات تقارير وتدقيق مبسّطة مصممة لتلبية معايير الجهات التنظيمية.

صرّح تشن فانغ، الرئيس التنفيذي للإيرادات في شركة BitGo، بأن الشركة ملتزمة بدعم تبنّي المؤسسات لشبكات الأصول الرقمية وتقديم فائدة حقيقية عبر بنية Canton، التي تهدف إلى توفير أمان وخدمات بمستوى مؤسسي للأنظمة الناشئة.

خلفية عن شبكة Canton

تعمل Canton Network كسلسلة بلوكشين تركّز على الخصوصية ومصمّمة خصيصًا للأسواق المالية المنظمة. تم إطلاق Canton Coin بالتزامن مع تشغيل شبكة Global Synchronizer MainNet في يوليو 2024.

يُكتسب الرمز حاليًا فقط من قبل المشاركين في الشبكة الذين يقدّمون البنية التحتية أو التطبيقات، وليس عبر الشراء في المنصات التقليدية. يبلغ المعروض المتداول نحو 22 مليار رمز CC، مع أكثر من 300 مشارك يستخدمونه داخل النظام البيئي.

يستخدم البروتوكول لغة العقود الذكية Daml التي تتيح الخصوصية المبرمجة والتوسع الأفقي. وتُعد Canton Coin الرمز الأصلي لبنية Global Synchronizer التي تُدار من قِبل جهات تحقق مستقلة (Super Validators).

قدّمت مؤسسة Canton طلب إدراج للتداول في الاتحاد الأوروبي، مع إدراج أولي متوقع على منصة Kraken الأوروبية، دون تحديد موعد رسمي بعد.

وصف ميلفيس لانغيينتوا، المدير التنفيذي لمؤسسة Canton، دعم BitGo بأنه خطوة مهمة نحو تبنّي المؤسسات لعملة CC. ويضع هذا الإعلان BitGo في موقع متقدّم قبل بدء التداول العام المحتمل، على غرار حصولها مؤخرًا على ترخيص BaFin في ألمانيا الذي مهد لتوسعها الأوروبي.

خطط توسيع البنية التحتية ل شركة BitGo

تعتزم BitGo توسيع بنيتها التحتية لدعم المجموعة الكاملة من أصول شبكة Canton Network بعد الإطلاق الأولي لخدمة الحفظ. وستشمل القدرات المستقبلية وظائف السحب، وتكامل معايير الرموز، ودعم العملات المستقرة، والتوافق مع Go Network.

كما تخطط الشركة لتوفير خدمات التداول والوصول إلى السيولة لأصول شبكة Canton.

يأتي هذا التكامل بينما يواصل مايك بيلشي، الرئيس التنفيذي لشركة BitGo، تعزيز موقع الشركة كجسر يربط بين التمويل التقليدي والأسواق الرقمية. تأسست BitGo عام 2013 وتخدم حاليًا آلاف المؤسسات، مع أكثر من 90 مليار دولار من الأصول على منصتها.