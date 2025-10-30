الرئيس التنفيذي لتلغرام بافيل دوروف يكشف عن شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية مبنية على TON

أبرز النقاط:

قدّم بافيل دوروف منصة لامركزية تتيح لمزوّدي وحدات معالجة الرسوميات (GPU) كسب رموز TON مقابل القدرة الحاسوبية المستخدمة في مهام الذكاء الاصطناعي.

أعلنت AlphaTON Capital التزامها بنشر عناقيد GPU من مستوى المؤسسات في مراكز بيانات مختلفة لدعم إطلاق الشبكة.

من المقرر إطلاق الشبكة في نوفمبر 2025 بعد الانتهاء من مرحلة دمج المطورين ومزوّدي وحدات المعالجة.

أعلن الرئيس التنفيذي لتلغرام، بافيل دوروف، خلال كلمته في مؤتمر Blockchain Life 2025 في دبي، عن إطلاق شبكة Cocoon، وهي شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية مبنية على بلوكتشين TON. أكد دوروف في خطابه على أهمية دعم الحريات الرقمية وحق المستخدمين في الخصوصية، وهو ما يشكّل الأساس الرئيسي لرسالة Cocoon.

تقدّم الشبكة نموذجًا يعتمد على الخصوصية أولًا لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي بشكل لامركزي، حيث يمكن لمطوّري التطبيقات مكافأة مالكي وحدات المعالجة الرسومية (GPU) برموز TON مقابل قدرتهم الحاسوبية.

وكدليل على الثقة في التقنية، ستكون تلغرام أول عملاء Cocoon، إذ ستستخدم الشبكة في تنفيذ استفسارات ذكاء اصطناعي بسرّية عبر قاعدة مستخدميها الضخمة.

قال بافيل دوروف خلال الحدث:

“إنها شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية مبنية على TON، يمكن من خلالها لمالكي العتاد إتاحة وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بهم مقابل مكافآت من رموز TON.”

وأضاف دوروف أن تلغرام تخطط لاستثمار كبير في الترويج لـ Cocoon عبر قنواتها ومجتمعاتها، بما يتماشى مع رؤيتها الأوسع لدمج شفافية البلوكتشين مع أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وعالية الأداء.

AlphaTON Capital تنشر أسطول GPU لدعم بنية Cocoon التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي

عقب إعلان بافيل دوروف، أصدرت شركة AlphaTON Capital (المدرجة في ناسداك تحت الرمز: ATON) بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن خطط لاستثمار كبير في بنية تحتية من وحدات معالجة الرسوميات (GPU) ومراكز بيانات لدعم شبكة الذكاء الاصطناعي اللامركزية Cocoon.

ذكرت الشركة أنها ستنشر عناقيد GPU ذات ذاكرة عالية ومصممة خصيصًا لأحمال عمل الاستدلال في الذكاء الاصطناعي، عبر مراكز بيانات موزّعة استراتيجيًا لضمان أداء منخفض التأخير وعالي الإنتاجية.

يتيح تصميم Cocoon لمالكي وحدات GPU كسب رموز TON مقابل تقديم قدرتهم الحاسوبية، في نموذج يهدف إلى دمقرطة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على سرّية بيانات المستخدمين. وتؤكد مشاركة AlphaTON Capital التزامها بدعم منظومتي TON وتلغرام.

قالت بريتاني كايزر، الرئيسة التنفيذية للشركة:

“يمثّل إطلاق Cocoon لحظة محورية في تقاطع البلوكتشين وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي. يضمن استثمارنا في بنية GPU من مستوى المؤسسات قدرة الشبكة على خدمة تلغرام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى منذ اليوم الأول.”

من المقرر إطلاق شبكة Cocoon في نوفمبر 2025 بعد إتمام مراحل دمج المطورين ومزوّدي GPU. ومع تبلور طموحات تلغرام في مجال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، قد تعيد Cocoon تعريف كيفية إدارة الخصوصية والحوسبة ضمن شبكات الذكاء الاصطناعي المبنية على Web3.

في وقت النشر، يتم تداول عملة TON عند 2.20 دولار بقيمة سوقية تبلغ 5.6 مليارات دولار، منخفضة بنسبة 1.5٪ خلال 24 ساعة، فيما ارتفع حجم التداول بنسبة 3.4٪ بعد خطاب دوروف، ما يشير إلى نشاط استثماري متزايد.

