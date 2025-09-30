اشترِ العملات الرقمية فورًا على MEXC باستخدام Apple Pay وGoogle Pay

أطلقت MEXC، إحدى أبرز منصات تداول العملات المشفرة عالميًا، تحديثًا رئيسيًا لمستخدميها. أصبح بإمكان المستخدمين الآن شراء العملات المشفرة فورًا باستخدام Apple Pay وGoogle Pay، ما يوفّر طريقة أبسط وأسرع للانتقال من التعاملات التقليدية إلى معاملات الكريبتو.

ومع اعتماد ملايين الأشخاص بالفعل على Apple Pay وGoogle Pay في مشترياتهم اليومية، فإن إضافة هذين الخيارين يجعل الوصول إلى العملات المشفرة أسهل من أي وقت مضى.

كيفية شراء العملات المشفرة فورًا باستخدام Apple Pay أو Google Pay

بالنسبة للراغبين في شراء العملات المشفرة عبر Google Pay أو Apple Pay على منصة MEXC، فالعملية سهلة للغاية. ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى “الشراء السريع” بعد تسجيل الدخول إلى حسابك على MEXC، انتقل إلى صفحة Quick Buy المتاحة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف. اختر العملة المشفرة والعملة التقليدية – حدد من بين أكثر من 30 عملة مشفرة مدعومة وأكثر من 50 عملة تقليدية. سواء أردت شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي، أو الإيثريوم باليورو، أو أي عملة أخرى مدعومة بعملتك المحلية، ستجد العملية سهلة وبسيطة. اختر Apple Pay أو Google Pay – عند الدفع، اختر وسيلة الدفع المناسبة. على أجهزة iPhone، يستخدم Apple Pay بيانات البطاقة المخزنة مسبقًا في جهازك، بينما يمكن لمستخدمي Android الاعتماد على Google Pay باستخدام معلومات الدفع المحفوظة. لن تحتاج إلى إدخال بيانات البطاقة أو الحساب البنكي يدويًا. أكد وأكمل عملية الشراء – وافق على المعاملة من جهازك. بمجرد التأكيد، تُعالج العملية فورًا وتُضاف العملة المشفرة إلى رصيدك في حساب MEXC خلال ثوانٍ معدودة.

انتشار عالمي مع أكثر من 30 عملة رقمية و50+ عملة تقليدية مدعومة

يخدم MEXC أكثر من 40 مليون مستخدم في أكثر من 170 دولة. لذلك، فإن تحديثي Apple Pay وGoogle Pay في المنصة يُطرحان على نطاق واسع، مع دعم لأكثر من 30 عملة مشفرة وأكثر من 50 عملة تقليدية. هذا يضمن أن تكون المزايا الجديدة متاحة فعلًا لجمهور عالمي متنوع.

وبدلًا من الاعتماد على التحويلات البنكية أو الوسطاء الخارجيين أو تكاليف تحويل العملات المرتفعة، أصبح بإمكان المستخدمين تمويل حساباتهم مباشرة بعملاتهم المحلية. هذه الخطوة تجعل العملية أسرع وأقل تكلفة وأكثر سهولة، خصوصًا للمبتدئين في عالم الكريبتو. بالنسبة للكثيرين، تُعد هذه المرة الأولى التي يربطون فيها طرق الدفع اليومية بعمليات شراء فورية للعملات المشفرة على منصة كبرى.

أمان مدعوم من Apple Pay وGoogle Pay وMEXC

يضع MEXC عنصر الأمان في صلب دمج وسائل الدفع الجديدة، حيث يجلب كل من Apple Pay وGoogle Pay بروتوكولات حماية متقدمة.

يُنظر إلى Apple Pay على أنه أكثر أمانًا من استخدام البطاقات المصرفية التقليدية. فهو يعتمد على تقنيات مثل Face ID وTouch ID وكلمة المرور، لضمان أن صاحب الجهاز فقط هو من يمكنه إتمام الدفع. والأهم من ذلك، أن Apple Pay لا يخزن أو يشارك رقم بطاقتك الفعلي.

أما Google Pay فيقدم مستوى مشابهًا من الحماية، إذ لا ينقل رقم بطاقتك الحقيقي إلى التاجر، بل ينشئ رقم حساب افتراضي يضمن بقاء بياناتك الحساسة خاصة. بذلك تصبح المدفوعات سريعة وآمنة سواء عبر الإنترنت أو الهاتف.

وتضيف منصة MEXC بدورها طبقات أمان إضافية، تشمل التشفير على مستوى المنصة بالكامل، وفرض المصادقة الثنائية (2FA)، والالتزام بالمعايير العالمية للأمن المالي. هذه المنظومة المتكاملة تمنح المستخدمين الثقة بأن تعاملاتهم محمية في كل خطوة.

بساطة يومية مع عملية دفع سلسة

إلى جانب سرعة المعاملات الفورية ومستوى الأمان العالي، يسهم هذا التحديث في تبسيط وتسريع تجربة التداول. وبما أن Apple Pay وGoogle Pay مهيأان بالفعل على معظم الهواتف الذكية، فإن منحنى التعلم يكاد يكون معدومًا، وهو ما يُعد ميزة مهمة للمستخدمين الذين يجدون صعوبة في خطوات الانضمام التقليدية لعالم الكريبتو.

كما أن تصميم عملية الدفع السلسة يجعل شراء العملات المشفرة يبدو كأي عملية شراء يومية، بدلًا من أن يكون إجراءً معقدًا. ومن خلال جعل تجربة الشراء شبيهة بالمدفوعات المعتادة في المتاجر، يسهّل MEXC العملية على نطاق أوسع من المستخدمين، ويجعلها أكثر راحة وسلاسة.

كيف يتفوق MEXC على المنافسين

وفقًا لتقرير حديث، نجح MEXC في ترسيخ مكانته بين أكبر منصتين عالميتين لتداول العملات المشفرة، بعدما حقق حصة سوقية بلغت 8.6% في يوليو 2025. وخلال الشهر نفسه، سجّل أكثر من 150 مليار دولار في حجم تداولات السوق الفورية. هذا النمو المتسارع يعكس أن الميزات الصديقة للمستخدم، مثل دمج Apple Pay وGoogle Pay، تلقى صدى واسعًا لدى جمهور عالمي.

وعلى الرغم من أن بعض المنصات الأخرى جربت سابقًا دمج Apple Pay أو Google Pay، فإن تكامل MEXC جاء أوسع وأكثر شمولية. بعض المنافسين قيدوا الخدمة بقيود إقليمية صارمة أو دعم محدود للعملات التقليدية، بينما أطلق MEXC الخدمة بدعم يتجاوز 50 عملة تقليدية.

وتكمن نقطة التميز الأخرى في النظام البيئي الواسع الذي يقدمه MEXC. فبمجرد إتمام عملية الشراء، يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى أكثر من 3000 رمز مدعوم، وهو عدد يفوق ما توفره الكثير من المنصات المنافسة. وعند إضافة الرسوم التنافسية، والعروض الترويجية المتكررة، والتركيز على سهولة الاستخدام، يعزز MEXC جاذبيته لدى كل من المستخدمين الجدد والمتداولين المحترفين.

خاتمة

مع إطلاق خدمتي Apple Pay وGoogle Pay، تَعِد منصة MEXC بتوفير عمليات شراء فورية للعملات المشفرة، ومدفوعات آمنة، ودعم لمجموعة واسعة من العملات التقليدية، مما يساهم في خفض الحاجز أمام دخول ملايين المستخدمين حول العالم.

سواء كنت ترغب في القيام بأول استثمار لك أو تبحث فقط عن وسيلة أسرع لشراء العملات المشفرة، أصبح بإمكانك الآن شراء الكريبتو فورًا عبر Apple Pay وGoogle Pay.