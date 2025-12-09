شركة BitMine ترفع حيازتها من الإيثريوم إلى 13.2 مليار دولار وتُسرّع وتيرة الشراء الأسبوعي بنسبة 156%

أبرز النقاط

باتت شركة BitMine تملك أكثر من 3.2% من المعروض المتداول من الإيثريوم، ما يضعها كأكبر خزانة إيثريوم مملوكة لشركة حول العالم.

سرّعت الشركة مشترياتها إلى 138,452 ETH أسبوعيًا بعد أن كانت 54,156 ETH قبل أربعة أسابيع، مع سعيها لامتلاك حصة 5% من إجمالي الإيثريوم.

حافظ سهم BMNR على حجم تداول يومي يبلغ 1.8 مليار دولار، ما يجعله في المرتبة 37 من حيث النشاط في السوق الأمريكية رغم تقلبات السوق الأخيرة.

رفعت شركة BitMine Immersion Technologies (BMNR: NYSE American) حيازتها من الإيثريوم إلى أكثر من 3.86 ملايين ETH، لترتفع قيمة ممتلكاتها إلى نحو 13.2 مليار دولار، بينما سرعت وتيرة شرائها الأسبوعي بنسبة 156%.

يأتي هذا التوسع في وقت يواصل فيه سهم BMNR تسجيل مستويات تداول مرتفعة بين الأسهم الأمريكية، فيما يتحرك سعر الإيثريوم قرب منتصف نطاق 3,000 دولار بعد ربع رابع اتسم بتقلبات حادة.

🧵BitMine provided its latest holdings update for Dec 8th, 2025: $13.2 billion in total crypto + "moonshots":

-3,864,951 ETH at $3,139 per ETH (@coinbase)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $36 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– total cash of $1.0 billion.… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) December 8, 2025

توسّع شركة BitMine في خزانة العملات الرقمية بقيمة 13.2 مليار دولار

قالت الشركة إن إجمالي أصولها من العملات الرقمية والسيولة و”استثمارات القفزات الكبرى” وصل إلى نحو 13.2 مليار دولار، ويشمل 3,864,951 ETH، و193 بيتكوين، وحصة قدرها 36 مليون دولار في Eightco Holdings، إضافة إلى ما يقارب مليار دولار نقدًا.

وخلال الأسبوع الماضي، اشترت شركة BitMine نحو 138,452 ETH، مقارنةً بـ 54,156 ETH قبل أربعة أسابيع، ما يعكس قفزة بنسبة 156% في وتيرة التراكم. وربط رئيس مجلس الإدارة، “توماس توم لي”، هذا التسارع بتوقعات تحسّن أسعار الإيثريوم مع اقتراب ترقية Fusaka، واحتمالات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وانتهاء مرحلة التشديد الكمي، وكلها عوامل قد تعيد تشكيل سيولة الطلب على العملات الرقمية حتى 2026.

وعند المستويات الحالية، تسيطر BitMine على أكثر من 3.2% من المعروض المتداول من الإيثريوم، ما يعزّز مكانتها كأكبر خزانة إيثريوم مملوكة لشركة، وثاني أكبر خزانة عملات رقمية عالميًا بعد Strategy Inc. (MSTR)، وفق بيانات CoinGecko.

وتواصل الشركة استهداف حصة تبلغ 5% من معروض الإيثريوم، بدعم من مجموعة من كبار المستثمرين المؤسسيين، بينهم ARK Invest وPantera وGalaxy Digital وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في القطاع.

نشاط سهم BMNR يواصل الاشتعال

يحافظ سهم BitMine على مكانته بين أكثر الأسهم تداولًا في السوق الأمريكية، مع متوسط حجم تداول يومي يقارب 1.8 مليار دولار خلال الجلسات الخمس الأخيرة، ليحتل المرتبة 37 من حيث السيولة ويتفوّق على عدد من أسهم المؤسسات المالية الكبرى. وشهد يوم 8 ديسمبر نشاطًا لافتًا، إذ ارتفع السعر بأكثر من 4% وزادت التقلبات بنسبة 2% مقارنة باليوم السابق، بحسب بيانات Yahoo Finance.

وخلال بداية 2025، سجّل سهم BMNR موجة صعود استثنائية جذبت جني أرباح ومراكز بيع مكثفة، بعد تقارير عن ارتفاع يتجاوز 17,000% منذ بداية العام، قبل أن يتراجع السهم وتبدأ مؤسسات مثل Kerrisdale Capital بفتح مراكز بيع جديدة.

ورغم هبوطه من قمته فوق 150 دولارًا، تُظهر البيانات الحديثة أن السهم ما يزال يتداول بأحجام قوية؛ فقد سجل يوم 8 ديسمبر وحده تداولات بنحو 17 مليون سهم، ما يجعله محط اهتمام المتداولين الذين يرونه بمثابة رهان مُضاعف على تحركات الإيثريوم.

أما الإيثريوم، فيتداول حاليًا بين 3,050 و3,150 دولارًا في 8 ديسمبر 2025، منخفضًا عن مستويات 4,000 دولار قبل عام، لكنه يحقق مكاسب يومية طفيفة تعكس مرحلة إعادة تجميع بعد تحركات قوية خلال السنة. وتُتيح هذه المستويات لشركة BitMine فرصة تحسين عملياتها والتموضع استراتيجيًا لتحقيق ربحية قصيرة المدى في التعدين ونمو طويل المدى.