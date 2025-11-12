إدراج صندوق Bitwise Chainlink ETF في قائمة DTCC: متى سيتم إطلاقه؟

أبرز النقاط

ظهر صندوق Bitwise الفوري لعملة Chainlink على منصة DTCC، وهي بنية تحتية للسوق تُستخدم قبل التداول.

هذا الإدراج لا يعني بالضرورة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ستوافق على الصندوق.

شركة Grayscale قدّمت أيضًا نموذج تسجيل S-1 لإدراج صندوقها الفوري لعملة Chainlink.

تم إدراج صندوق Bitwise الفوري المتداول في البورصة (ETF) لعملة Chainlink في سجل شركة الإيداع والمقاصة (DTCC). وعادة ما يُعد هذا الإدراج إشارة إيجابية على اقتراب الصندوق تدريجيًا من الإطلاق، لكنه لا يُعتبر ضمانًا لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على الصندوق.

اقتربت Bitwise خطوة إضافية نحو الموافقة على صندوق Chainlink ETF

في 11 نوفمبر، أُدرج صندوق Bitwise Chainlink ETF ضمن فئتي “نشط” و”قيد الإطلاق” في منصة DTCC، تحت الرمز CLNK.

تشير هذه الخطوة إلى أن الشركة تعمل على إطلاق الصندوق، وبناءً على تجارب سابقة، يُعد هذا مؤشرًا قويًا على اقتراب الحصول على الموافقة النهائية. ومع ذلك، لا يُعد ذلك ضمانًا بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ستوافق على تداول الصندوق الفوري لعملة Chainlink.

Bitwise Chainlink ETF $CLNK listed on DTCC pre-launch funds list 🔥$LINK pic.twitter.com/4sgYnxGkE5 — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) November 12, 2025

يُذكر أن شركة Bitwise Asset Management قدّمت أول طلب تسجيل S-1 في أغسطس لإطلاق صندوق فوري يتتبع سعر عملة LINK، وأوضحت أن أسهم الصندوق ستُدرج في بورصة وطنية أمريكية، لكنها لم تحدد بعد مكان الإدراج النهائي. وسيُنشأ الصندوق بصيغة “صندوق استئماني قانوني” في ولاية ديلاوير.

كما سيرتبط صافي قيمة الأصول (NAV) بمؤشر CME CF Chainlink–Dollar Reference Rate) New York Variant) الذي تُديره شركة CF Benchmarks كمؤشر مرجعي للسعر.

حتى وقت كتابة هذا الخبر، لم تُقدّم Bitwise بعد نموذج Form 8-A الخاص بمنتجها المرتبط بـ Chainlink، وهو أحد المستندات الأخيرة المطلوبة قبل إدراج الأوراق المالية في البورصات. وغالبًا ما يُعد تقديم هذا النموذج إشارة إلى أن الإطلاق بات وشيكًا.

ظهور خمسة صناديق فورية لعملة XRP على منصة DTCC

دفعت شركات Franklin Templeton وCanary Capital و21Shares وCoinShares وحتى Bitwise صناديقها الفورية لعملة XRP إلى منصة DTCC.

ووصفت منصة Coinspeaker هذه الخطوة بأنها إنجاز لوجستي رئيسي يشير إلى احتمال إطلاق هذه الصناديق في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وبالإضافة إلى Bitwise، قدّمت شركة إدارة الأصول الكبرى Grayscale طلبًا لإدراج صندوق فوري لعملة Chainlink. ووفقًا للملف الذي قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 8 سبتمبر، تخطط الشركة لتحويل Chainlink Trust الخاص بها إلى صندوق فوري متداول في البورصة (ETF).