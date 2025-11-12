إليك السبب وراء تدفق مليار دولار من العملات المستقرة إلى منصة Binance وما يعنيه ذلك لجولة شراء جديدة

أبرز النقاط:

تدفّق أكثر من مليار دولار من العملات المستقرة إلى منصة Binance خلال 24 ساعة.

خروج ما يقارب 466 مليون دولار من الإيثريوم من المنصة.

يتحرك السوق بطريقة مشابهة لموجة الشراء المفاجئة التي حدثت في 12 أكتوبر.

تُظهر منصة Binance، أكبر بورصة عملات رقمية من حيث حجم التداول، مؤشرات إيجابية على احتمال صعود واسع في السوق.

سجّلت المنصة تدفقات صافية بلغت 377 مليون دولار من USDT و650 مليون دولار من USDC خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinGlass. كما شهدت تدفقات صافية تتجاوز 3 مليارات دولار من USDT وUSDC خلال الأيام السبعة الأخيرة.

عادةً ما تؤدي تدفقات العملات المستقرة إلى البورصات المركزية – وفي هذه الحالة Binance – إلى تراكم البيتكوين والعملات البديلة. ففي 12 أكتوبر، أدّى تدفق 1.4 مليار دولار من USDT إلى Binance إلى ارتفاع شامل في السوق، إذ ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية عالميًا من 3.69 إلى 3.94 تريليون دولار خلال أقل من 24 ساعة.

تتداول القيمة السوقية الحالية للعملات الرقمية عند نحو 3.47 تريليون دولار، وفق بيانات CoinMarketCap.

بدء تراكم الإيثريوم

تُظهر بيانات CoinMarketCap أن سوق العملات الرقمية لا يزال في منطقة “الخوف” نتيجة التصحيحات الأخيرة.

انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 3٪ خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتداول حاليًا عند نحو 3,440 دولارًا.

في المقابل، بدأ بعض المستثمرين في تراكم العملة البديلة الرائدة بقوة، إذ غادرت 35,300 وحدة إيثريوم – بقيمة تقارب 465 مليون دولار – منصة Binance خلال اليوم الماضي.

ووفق بيانات CoinGlass، بلغ إجمالي تدفقات الإيثريوم الخارجة من البورصات المركزية الكبرى خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 184,740 وحدة، فيما تجاوزت التدفقات الخارجة خلال الأيام السبعة الأخيرة 320,000 وحدة.

عادةً ما تشير تدفقات البيتكوين والعملات البديلة إلى خارج البورصات المركزية إلى نية المستثمرين الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل، ما قد يعزز ثقة المتداولين الأفراد ويقلل من تقلبات الأسعار.

في 11 نوفمبر، كتب الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، أن الوقت الحالي يُعد “جيدًا للشراء” بفضل التوقعات بتحسن الوضوح على المستوى الكلي.

وقد تسهم إعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد إغلاق دام ستة أسابيع في تحسين معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.