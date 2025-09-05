النقاط الرئيسية:

أطلقت شركة بيتوايز (Bitwise) منتجاتٍ متداولة في البورصة (ETPs) لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وأدرجتها في بورصة SIX السويسرية مُستهدفةً المُستثمرين المؤسساتيين.

نمت أصول الشركة بنسبة 200% لتصل إلى 15 مليار دولار منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 عبر 40 منتجاً في إطار توسّعها عبر الأسواق الأوروبية.

يجذب الإطار التنظيمي في سويسرا شركات الكريبتو مع تخفيف الدول الأوروبية قيودها على استثمارات الأصول الرقمية.

في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، أكدت شركة إدارة الأصولBitwise إدراجَها خمسة منتجاتٍ جديدة متداولة في البورصة (ETPs) في بورصة SIX السويسرية، وتشمل هذه المنتجات صندوقها الأساسي لعملة بيتكوين (Bitwise Core Bitcoin ETP)، وصندوق رهن عملة إيثيريوم (Ethereum Staking ETP) وصندوق رهن عملة سولانا (Solana Staking ETP) وصندوقاً مادياً مدعوماً بالكامل من عملة ريبل Physical XRP ETP))، مع العلم بأن جميع هذه المنتجات مدعومةٌ بالكامل من الأصول الرقمية وتم تضمينها في الحقائب الاستثمارية لشركات الوساطة التقليدية، بالإضافة إلى إطلاق صندوق MSCI Digital Assets ETP الذي يتتبع أداء مؤشر أكبر 20 عملة رقمية Top 20 Capped Index.

وتُسلط خطوة Bitwise الضوء على انفتاح سويسرا التنظيمي كأحد المراكز المحورية للأصول الرقمية، مع زيادة تبني الشركات للعملات الرقمية عالمياً.

عن ذلك، قال رونالد ريشتر (Ronald Richter) المدير الإقليمي لإستراتيجية الاستثمار في شركة Bitwise في أوروبا: “ستُوسع المنتجات الخمسة الرائدة التي قمنا بإدراجها في سويسرا الخيارات المتاحة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الإمكانات الكاملة لأسواق العملات الرقمية […] أنا سعيد للغاية بتطوير مجموعة منتجاتنا في بورصة SIX المرموقة، مع إدراج خياراتٍ جديدة مثل الرهن ومنتجات المؤشرات.”

ووصفت الشركة هذه الإدراجات كجزء من إستراتيجيتها للتوسّع الأوروبي على المدى الطويل، وقد تجاوزت قيمة أصول عملاء الشركة مؤخراً 15 مليار دولار عبر 40 منتجاً استثمارياً، ما يُمثل زيادةً بنسبة 200% منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية النشطة والتوترات التجارية والهشاشة الاقتصادية، يتواصل نمو الطلب المؤسساتي على العملات الرقمية في أوروبا، حيث يسعى المستثمرون إلى تنويع حقائبهم الاستثمارية.

وأوضح برادلي ديوك (Bradley Duke) رئيس شركة Bitwise في أوروبا قائلاً: “يُعَد توسيع مجموعة منتجاتنا في سويسرا خطوةً منطقية في مسيرة الشركة، وتتوافق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم أفضل منتجات العملات الرقمية المتداولة في البورصة (crypto ETPs)، حيث نقدم مجموعة كاملة من الخيارات للمستثمرين من أجل الاستفادة من خلق قيمةٍ في الأصول الرقمية باستخدام منتجاتٍ خاضعةٍ للقوانين التنظيمية مع بنيةٍ تحتيةٍ مالية مصممةٍ بعناية. كذلك، نُطوّر دائماً منتجاتٍ جديدة، وسنستمر في ذلك خلال الأشهر القادمة عبر أسواقنا في أوروبا”.

وأكد ديوك أن منتجات الشركة تمتاز بوصايةٍ مؤسساتيةٍ وآليات استرداد فعليةٍ ومنهجيات مؤشراتٍ شفافةٍ تتوافق مع المعايير التنظيمية الحالية في الولايات المتحدة.

ومع توجه الاقتصادات الكبرى -مثل المملكة المتحدة- نحو تسهيل وصول صغار المستثمرين إلى العملات الرقمية والأدوات المالية المدعومة بالأصول الرقمية، انتهت فرنسا مؤخراً من وضع قواعد جديدة للإفصاح عن الأصول الرقمية وفقاً لتقارير شركة PwC، ما يعكس الزخم المتنامي تجاه أدوات الاستثمار المنظمة في العملات الرقمية على مستوى القارة.

