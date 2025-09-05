نقاط أساسية:

يمكن الحفاظ على الحركة الصاعدة لسعر عملة سولانا (Solana) مع ارتفاع حجوم التداول اليومية إلى 6 مليار دولار.

يهدف تحديث Alpenglow الجديد إلى تحسين كفاءة الإجماع وتقليص زمن تثبيت الكتل إلى 150 ميللي ثانية.

ارتفعت احتمالية الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة سولانا (Solana) في البورصة إلى 99% بحسب موقع Polymarket، وقد تجذب هذه الأرقام إقبالاً مؤسساتياً كبيراً.

يُبدي سعر عملة سولانا (Solana) قوةً ملحوظة مرتفعاً بنسبة 23% خلال الشهر الماضي، وقد توقفت الحركة الصاعدة الأخيرة مؤخراً مع فشل العملة البديلة باختراق مستوى 210$، لكنّ التفاؤل مستمر بمستقبل العملة السعري مع وجود حجوم تداول يوميةٍ تبلغ 6 مليار دولار تقريباً.

الحركة السعرية المقبلة لعملة سولانا (Solana)

يتم تداول عملة سولانا (Solana) حالياً بسعر 206.8$ مع تأرجحٍ يومي ضمن مجال 206.2$-212.4$، ويستمر السعر باتباع نمطٍ من المستويات الدنيا المتصاعدة مع دعمٍ في منطقة 197$-200$، فيما تقع المقاومة الهامة -من الجهة الأخرى- ضمن مجال 215$-220$، ويمكن لاختراق هذه المنطقة أن يُمهّد الطريق نحو 236$-252$، فيما يتوقع بعض المحللون وصول السعر إلى 260$ بوجود حجوم تداولٍ كبيرة.

وتعتمد التوقعات المتفائلة على الإطلاق الناجح لتحديث Alpenglow المتوقع أن يُوفر تثبيتاً شبه فوري للكتل ويُحسّن قابلية التوسع، ويُنظر إلى هاتين الميزتين كضرورة لتعزيز انتشار العملة وتنمية النظام التقني، حيث يستفيد التحديث من تقنيات Rotor وVotor بهدف تحسين كفاءة الإجماع وخفض زمن تثبيت الكتل إلى 150 ميللي ثانية؛ ما يُحسّن أداء الشبكة ويجعلها ملائمةً للأصول الملموسة (RWAs) والتمويل اللامركزي (DeFi).

بذلك، قد ينخفض سعر عملة سولانا (Solana) نحو 190$-186$ -وربّما 180$- في حال الفشل بحماية الدعم في منطقة 206$-200$.

تجدّدُ التفاؤل بصندوق عملة سولانا (Solana) المتداول في البورصة

تصاعد التفاؤل بصندوق التداول الفوري لعملة سولانا (Solana) في البورصة؛ مع وجود طلبين قيد الدراسة لصندوق تداولٍ فوري في البورصة وصندوقٍ متداول في البورصة مُعزز بضماناتٍ، ويشير طلبُ لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) استمارات S-1 مُعدلةٍ إلى أن الدراسة في مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن تتم الموافقة في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 90%، فيما وصلت احتمالية الموافقة على صندوقٍ تداول فوري لعملة سولانا (Solana) في البورصة إلى 99% بحسب موقع Polymarket.

وقد ينتج عن الموافقة واردات مؤسساتيةٌ قوية لعملة سولانا (Solana) تدفع سعرها نحو المزيد من الارتفاع.

تاريخياً، تُعَد شركة استثمار الكريبتو Galaxy Digital -برئاسة مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz)- أول شركةٍ متداولةٍ للعموم تقوم بتمثيل أسهمها المرخصة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على بلوكتشين معروفة، حيث يتيح التعاون مع شركة التقنية المالية Superstate تمثيل أسهم Galaxy من الفئة A والاحتفاظ بها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ويُمثل هذا التطور خطوةً مهمة نحو دمج الأسهم التقليدية مع تقنية البلوكتشين.