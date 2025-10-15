لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك يعلن بداية عصر ترميز جميع الأصول

أبرز النقاط

تستهدف بلاك روك ترميز أصول بقيمة 4.1 تريليون دولار في محافظ رقمية، عبر تحويل المنتجات التقليدية إلى صيغ رقمية.

شهدت صناديق الإيثريوم المتداولة تدفقات خارجة صافية بقيمة 428.5 مليون دولار في 13 أكتوبر، ساهمت بلاك روك منها بـ19.1 مليون دولار.

حافظ البتكوين على مستواه فوق دعم 112 ألف دولار رغم الضغوط البيعية القصيرة المدى وتباين المؤشرات الفنية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، في مقابلة مع قناة CNBC ضمن برنامج Squawk on the Street بتاريخ 14 أكتوبر، إن القطاع المالي يعيش “بداية عصر ترميز جميع الأصول”. جاء تصريحه تزامنًا مع تجاوز صندوق iBIT المتداول للبتكوين التابع للشركة حاجز 100 مليار دولار من الأصول، وارتفاع إجمالي الأصول الرقمية إلى 107.4 مليار دولار.

شرح فينك استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى 4.1 تريليون دولار من الأصول المحتفظ بها في المحافظ الرقمية حول العالم، من خلال رقمنة المنتجات المالية التقليدية. ووصف النهج بأنه “إعادة زراعة” للأصول مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ضمن صيغ رقمية، مستشهدًا بصندوق السوق النقدي المرمّز ومنصة الأصول الرقمية المتوسعة التابعة للشركة كمثالين عمليين.

تدفّقات صناديق الـETF المتقلّبة تُناقض الرؤية الاستراتيجية

تتناقض رؤية بلاك روك طويلة المدى مع تحركات المؤسسات المالية مؤخرًا. ففي 13 أكتوبر، سجّلت صناديق الإيثريوم المتداولة (ETFs) تدفقات خارجة صافية بلغت 428.5 مليون دولار، ساهم صندوق ETHA التابع لبلاك روك منها بـ19.1 مليون دولار، وفق بيانات Farside Investors.

وقبل ذلك بيومين، شهدت صناديق الإيثريوم تدفقات خارجة إجمالية بقيمة 174.9 مليون دولار، قادتها سحوبات بلاك روك البالغة 80 مليون دولار من صندوق ETHA. تزامنت هذه الحركة في 10 أكتوبر مع زيادة إيداعات الإيثريوم على السلسلة (On-chain staking) بنحو 114 مليون دولار، ما يشير إلى احتمال إعادة توجيه رؤوس الأموال من صناديق ETF غير المولّدة للعائد إلى الرهان (staking).

تأتي هذه التدفقات الخارجة بعد موجة قياسية من التدفقات الداخلة في منتصف سبتمبر، حين سجّل صندوق ETHA أكبر تدفق يومي له بقيمة 363 مليون دولار في 15 سبتمبر، وهو الأعلى خلال 30 يومًا آنذاك.

تُدير بلاك روك حاليًا 17.25 مليار دولار عبر صناديق الأصول الرقمية المتداولة، وتعتمد أساسًا على Coinbase Prime لخدمات الحفظ. ومنذ مارس 2024، تم تسجيل أكثر من 17.2 مليار دولار من السحوبات و2.5 مليار دولار من الإيداعات عبر هذه الجهة، بحسب بيانات Arkham Intelligence.

وتتماشى جهود بلاك روك في ترميز الأصول مع التوجه المؤسسي الأوسع نحو الرقمنة، بما في ذلك تحركات حديثة من منصات التداول لتوفير وصول على مدار الساعة إلى الأوراق المالية المرمّزة.

البتكوين يثبت فوق مستوى 112 ألف دولار

يتم تداول عملة البتكوين عند 113,242 دولارًا وقت النشر، محافظةً على موقعها فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 110,217 دولارًا، رغم الضغوط البيعية في الأطر الزمنية القصيرة. وتواجه العملة مقاومة فورية عند 114,716 دولارًا، بينما تُظهر المؤشرات الفنية إشارات متباينة عبر الأطر المختلفة.

مع ذلك، يظل الاتجاه الأسبوعي العام إيجابيًا، إذ يتداول سعر BTC أعلى بنسبة 74% من المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، ما يعكس قوة هيكل السوق على المدى الطويل.