نقاط رئيسية

هذه التسوية تمثل إحدى أكبر عمليات الاسترداد نتيجة إعلان إفلاس كياناتٍ عاملةٍ خارج البلاد في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

عملة تيثر (Tether-USDT) التابعة لشركة تيثر (Tether) تواصل هيمنتها على قطاع العملات المستقرة بقيمة سوقية توازي 180 مليار دولار، وربحيةٍ بلغت 5.7 مليار دولار للنصف الأول من عام 2025، متفوقةً على أداء شركة سيركل (Circle) بنسبة 8,000%.

حملة جمع التمويل تهدف إلى توسيع أنشطة شركة تيثر وسط احتدام المنافسة بظهور عملة يو إس دي وان (USD1-USD1) المدعومة من ترامب وعملة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) المستقرة المرتبطة بشركة ريبل (Ripple Labs).

في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن تحالف استرجاع استثمارات البلوكتشين (BRIC) -الناجمُ عن تعاون مشتركٍ بين شركتي GXD Labs وفان إيك (VanEck)- عن تسويةٍ بقيمة 299.5 مليون دولار مع شركة تيثر (Tether) فيما يتعلق بقضية إفلاس شركة سيلزيوس (Celsius)؛ وتأتي الدعوى القضائية -المرفوعة في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك- على خلفية تحويلات ضماناتٍ وتصفياتٍ تمّت قبل انهيار شركة سيلزيوس في تموز/يوليو 2022.

فبعد أشهر من التقاضي، أبرمت شركتا GXD Labs -التابعة لشركة Atlas Grove Partners- وفان إيك (VanEck) -التي تخضع لإدارتها أصولٌ بقيمةٍ تقارب 161.7 مليار دولار- تلك الاتفاقية عبر تحالف BRIC المشرف على إجراءات استرجاع أصول Celsius منذ كانون الثاني/يناير 2024.

وصرّح ديفيد برومان (David Proman) -الشريك الإداري لدى GXD Labs- عن سعادته “بحل دعوى سيلزيوس القضائية والمطالبات المتعلقة بشركة تيثر (Tether)”.

من جهةٍ أخرى، تأسس تحالف BRIC مطلع عام 2023 وهوَ متخصص بتعظيم أصول الدائنين المُسترجعة نتيجة إفلاس كياناتٍ عاملةٍ في قطاع الكريبتو، ويواصل هذا التحالف إدارة حقيبةٍ من الأصول المجمّدة والأصول المتنازع عليها نيابةً عن حائزي أصول شركة سيلزيوس، بإشرافٍ من جانب آر. كريستيان وايت (R. Christian Wyatt) وديفيد برومان من شركة GXD Labs، وبراناف كانادي (Pranav Kanade) وماثيو بابينسكي (Matthew Babinsky) التابعين لشركة VanEck.

وتُمثل هذه التسوية إحدى أكبر عمليات الاسترجاع في مجال الكريبتو على مدار التاريخ الحديث لحالات الإفلاس في الولايات المتحدة، لتُسهم في توسيع نطاق الرقابة التنظيمية على قضايا الإفلاس المرتبطة بالقطاع كي تشمل كياناتٍ عاملة خارج البلاد وجهات إصدار العملات المستقرة.

باولو أردوينو (Paolo Ardoino) يؤكد التسوية الكاملة ويكشف عن خطة إستراتيجية لجمع تمويل بقيمة 20 مليار دولار

أكد باولو أردوينو -الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether) وأحد مؤسسيها- في منشورٍ له على منصة X أن كبرى جهات إصدار العملات المستقرة عالمياً تمكنت من تسوية كافة المطالبات المتعلقة بإفلاس شركة سيلزيوس بالكامل.

Tether is pleased to have reached a settlement of all issues related to the Celsius bankruptcy. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 14, 2025

وفي إطار مرحلتها الإستراتيجية القادمة، أكدت شركة تيثر عزمَها جمع تمويلٍ بقيمة 20 مليار دولار يرفع تقييمها الإجمالي إلى 500 مليار دولار، ضمن مساعيها لترسيخ هيمنتها على القطاع.

ومع وصول القيمة السوقية لمعروض عملة تيثر (Tether-USDT) إلى 180 مليار دولار وقت النشر، تحقق الشركة ربحية تفوق نظيرتها لمُنافِستها المباشرة شركة سيركل (Circle) جهة إصدار عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) المستقرة الأخرى بنسبة 8,000% وفقاً لموقع بروتوس (Protos) البحثي.

وكانت شركة تيثر قد أعلنت سابقاً عن تحقيقها ربحية بلغت 4.9 مليار دولار للربع الثاني من عام 2025، لتصل ربحيتها الإجمالية للنصف الأول من العام إلى 5.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكلٍ رئيسي إلى حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية والاحتياطيات الموازية المُوفرة للعوائد.

What the hell would @Tether_to do with an extra $20 billion? "It’s not about the money – it’s about sending a message", says @paoloardoino – a quote he borrowed from the Joker in Batman@Tether_to isn’t raising 20B because it needs to. It’s raising to signal that its mission is… pic.twitter.com/ELlCPayBPM — MR SHIFT 🦁 (@KevinWSHPod) October 14, 2025

يُذكر أن أداء شركة تيثر شهد تحسناً لافتاً بفضل إرساء الولايات المتحدة ضوابط تنظيمية واضحة للعملات المستقرة من خلال قانون جينيوس (Genius) الذي وقّعه الرئيس ترامب في تموز/يوليو 2025.

ومع بروز لاعبين جدد في القطاع -بظهور عملة يو إس دي وان (USD1) المدعومة من ترامب وعملة آر إل يو إس دي (RLUSD) المرتبطة بشركة ريبل، أكد أردوينو أن التمويل البالغ 20 مليار دولار سيُخصص لتوسيع نطاق أنشطة الشركة عالمياً، وذلك رداً على سؤالٍ حول مغزى المساعي الجديدة لجمع التمويل.