أكبر موجات التصفية في تاريخ أسواق الكريبتو بقيمة 19.35 مليار دولار خلال 24 ساعة

نقاط رئيسية

الخارطة الحرارية لموجة التصفية من منصة CoinGlass تُظهر تصفية صفقات 1,666,361 مضارب بإجمالي خسائرَ بلغ 19.35 مليار دولار.

العملات البارزة -مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP)- كانت من بين الأكثر تضرراً.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) انخفض إلى ما دون 110,000$ ما تسبّب بتراجع أسعار غالبية العملات البديلة.

شهدت أسواق الكريبتو بالأمس تصفية صفقاتٍ لأكثرَ من 1.66 مليون مضارب، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 19.35 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة كوينجلاس (CoinGlass)، ويُعَدّ هذا الحدث أكبرَ موجة تصفيةٍ في تاريخ قطاع الأصول الرقمية، وجاء بعد فترة وجيزة من انتعاشةٍ قوية للسوق.

ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة 100%

في 11 تشرين الأول/أكتوبر، سجَّل السوق موجة تصفية عارمةٍ للصفقات بقيمةٍ تقارب 19.35 مليار دولار شملت غالبيتها الصفقات المضاربة على الارتفاع، وبخاصةٍ تلك المرتبطة بعملات رقمية بارزة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) وحتى بعض عملات الميم، فيما شهدت منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) أكبر عملية تصفيةٍ لصفقةٍ فردية بقيمة 203.36 مليون دولار.

تزامن ذلك مع تصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي لوَّح في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بفرض تعريفاتٍ جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما أثارَ موجة ردود أفعال واسعةٍ امتدت من القطاع المالي التقليدي (TradFi) إلى أسواق الكريبتو بداعي تزايد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي انطلقت سابقاً هذا العام، يُضاف إلى ذلك أثر الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي تسبّب بتأخير نشر بياناتٍ اقتصادية مهمةٍ، ما فاقم أجواء انعدام اليقين في الأسواق.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يهوي إلى ما دون 110,000$

تراجعت أسعار غالبية العملات الرقمية بشكلٍ حاد، وعلى رأسها عملة بيتكوين (Bitcoin) التي انخفض سعرها إلى ما دون 110,000$ مطلقةً شرارة موجة التراجعات القوية، قبل أن يشهد سعرها تعافياً طفيفاً لاحقاً ليستقر تداولها حالياً عند 111,845.05$ وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، على تراجع بنسبة 8.17% خلال 24 ساعة، في تراجع لافتٍ بعد أن سجّلت سعرُ العملة أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق متجاوزاً 126,000$ قبل أقل من أسبوع.

وبينما هوى سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من 4,800$ إلى 3,829.24$ متراجعاً بنسبة 11.93% خلال 24 ساعة، تكبدت عملة سولانا (Solana) خسائر أكثر فداحة بنسبة 14.87% ليصل سعرها إلى 186.54$، أما عملة بينانس (Binance Coin-BNB) نجمة موسم الارتفاعات الأخيرة، فقد خسرت 10.54% من قيمتها في ذات المدة ليستقرَّ تداولها حالياً عند 1,125.58$.

وبالنظر إلى الأداء القوي الذي بدأ به السوق الأسبوع، فليس من المفاجئ أن يكون المضاربون على الارتفاع هُم الأكثر تضرراً، إذ كانوا يتوقعون استمرار الزخم الصاعد ليتفاجؤوا بتكبد خسائرَ فادحة.