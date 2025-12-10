بي إم دبليو تعتمد بلوكشين جي بي مورغان لتسريع مدفوعاتها حول العالم

أبرز النقاط

اعتمدت بي إم دبليو بلوكشين Kinexys من جي بي مورغان لأتمتة وتسريع مدفوعاتها العالمية.

يحول النظام الجديد المدفوعات خلال ثوانٍ، ما يلغي الخطوات اليدوية ويقلل التأخير.

أعلنت جي بي مورغان مؤخرًا خططًا للسماح باستخدام العملات الرقمية كضمان للقروض.

اعتمدت بي إم دبليو نظامًا جديدًا مُقدمًا من جي بي مورغان يعتمد على البلوكشين لمعالجة بعض تحويلات العملات الأجنبية. وتستخدم الشركة الآن شبكة Kinexys لتحويل الأموال بين حساباتها تلقائيًا عندما تنخفض الأرصدة عن مستوى معين.

إذ يستبدل هذا النظام الخطوات اليدوية البطيئة بتحويلات فورية تعمل في أيّ وقت من اليوم، ما يساعد الشركة على خفض الحاجة إلى سيولة احتياطية والحفاظ على استقرار عملياتها العالمية دون تأخير.

وبحسب تقرير صادر عن “بلومبرغ” أشارت جي بي مورغان إلى إن النظام يتيح انتقال الأموال خلال ثوانٍ، في حين كانت الإجراءات السابقة تنتظر ساعات عمل البنوك وقد تمتد لأيام.

وأضاف التقرير أن “بي إم دبليو” تسعى إلى أتمتة جزء من مهام الخزينة واستكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة السيولة النقدية عبر عملياتها العالمية.

اتساع دور Kinexys في القطاع المالي العالمي

انطلقت شبكة Kinexys عام 2019، وأصبحت اليوم تدعم تحويلات يومية بمليارات الدولارات، رغم أن هذا الحجم ما يزال أقل من قنوات الدفع التقليدية. ومع ذلك، تبنّتها مؤسسات كبرى في القطاع.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت كل من “جي بي مورغان برايفت بنك” “وجي بي مورغان”لإدارة الأصول و”سيتكو” عن تنفيذ أول معاملة عبر حل جديد من Kinexys. وتسلط خطوة بي إم دبليو مزيدًا من الأضواء لاستخدام بلوكشين جي بي مورغان.

بالإضافة إلى ما سبق، وبحسب بيان صادر عن جي بي مورغان، يجمع حل Kinexys Fund Flow بيانات المستثمرين والصناديق ويخزنها على شبكة خاصة، ما يمنح رؤية واضحة لحركة الأموال ويدعم تسريع التحويلات.

كما تتولى العقود الذكية وقواعد الأتمتة البسيطة نقل الأموال دون الحاجة إلى التحويلات البنكية التقليدية أو المراجعات اليدوية.

الترميز يفتح مسارات جديدة أمام المستثمرين

تسعى جي بي مورغان إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى الأصول البديلة من خلال الترميز. وقد أدرج البنك بالفعل صندوقًا للملكية الخاصة على منصته المبنية على البلوكشين لعملاء البنك الخاص.

هنا يُعنى الترميز تسجيل ملكية الأصول على دفتر واحد مشترك، ما يوفر لجميع الأطراف رؤية موحّدة لملكية الأصول وحالة المدفوعات.

كما يتوقع البنك أن تساعد هذه المقاربة في تقليل المفاجآت المرتبطة بطلبات رأس المال، وتمكين المستثمرين من متابعة التزاماتهم بسهولة أكبر.

أخيرًا، يعتزم البنك السماح للمؤسسات باستخدام البيتكوين والإيثريوم كضمان للقروض بحلول نهاية 2025 الحالي، على أن تتولى جهة حفظ مستقلة حماية هذه الأصول. وتشير تقارير سابقة إلى أن جي بي مورغان يخطط كذلك للسماح للعملاء باستخدام صناديق الكريبتو المتداولة كضمان.