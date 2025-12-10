بنك PNC يطلق خدمة التداول المباشر للبيتكوين عبر Coinbase

أبرز النقاط

عقد بنك PNC شراكة مع منصة Coinbase لتمكين العملاء من تداول البيتكوين مباشرة عبر منصتهم المصرفية.

ألغى البنك، الذي يُعد التاسع في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، حاجة العملاء إلى فتح حسابات منفصلة في منصات تداول العملات الرقمية.

تعكس هذه الخطوة تنامي تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية مع شروع البنوك التقليدية في دمجها ضمن خدماتها.

أطلق بنك PNC، أحد أكبر البنوك الأمريكية، خدمة تداول بيتكوين مباشرة لعملائه المؤسسيين المؤهلين، ليصبح أول مؤسسة مصرفية كبرى في الولايات المتحدة تقدم هذا النوع من خدمات التداول.

إذ يُعد PNC البنك التاسع في البلاد من حيث حجم الأصول حتى الربع الثالث من 2025. ودخل البنك في شراكة مع Coinbase، ثاني أكبر منصة عملات رقمية من حيث حجم التداول، لإطلاق خدمة التداول المباشر.

وبحسب بيان صحفي صدر في 9 نوفمبر، أصبح بإمكان عملاء “PNC Private Bank” المعتمدين شراء وبيع الببيتكوين مباشرة من خلال حساباتهم على المنصة المصرفية الرقمية للبنك، وذلك عبر وظيفة Crypto-as-a-Service التي توفرها Coinbase.

Today marks a major milestone for institutional crypto adoption.@Coinbase’s Crypto-as-a-Service platform is now powering @PNCBank’s launch of direct bitcoin trading for PNC Private Bank clients – the first to market with such an offering among the major U.S. banks. pic.twitter.com/wwuOIRuBfK — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) December 9, 2025

وتلغي هذه الخطوة حاجة العملاء المؤهلين إلى إنشاء حساب منفصل في منصة تداول خارجية لإتمام معاملات العملات الرقمية.

توسيع جسور التحويل بين الأموال التقليدية والعملات الرقمية



أعلن بنك PNC في يوليو عن خطته لبدء تداول العملات الرقمية مباشرة، وذلك خلال ربع مالي بارز للشركة. وبحسب بيانات S&P Global، حققت الشركة الأم للبنك، PNC Financial Services Group، ثالث أعلى زيادة فصلية في إجمالي الأصول بين البنوك الأمريكية، بنمو بلغ 6.5%.

كما ترجع معظم هذه الزيادة إلى استحواذ PNC على شركة FirstBank Holding مقابل 4.04 مليارات دولار، وهو من أكبر صفقات البنوك المُعلنة في عام 2025.

أخيرًا، بحسب البيان الصحفي المذكور، يستطيع عملاء PNC الذين يستخدمون منصة التداول شراء وبيع والاحتفاظ ببيتكوين مباشرة من خلال حساباتهم. وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد إضافة عملات رقمية أخرى للتداول عبر الخدمة.