أبرز النقاط:

وصلت عملة BNB إلى أعلى مستوى تاريخي عند 1,220 دولارًا في 6 أكتوبر.

يتوقع محللون أن يتجاوز السعر قريبًا حاجز 1,500 دولار.

بقي مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة رغم الارتفاع الحاد خلال الشهرين الماضيين.

بدأ شهر أكتوبر بتوقعات صعودية لعملة البيتكوين وسوق العملات الرقمية البديلة عمومًا، ما أدى إلى موجة من الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) دفعت عملة BNB إلى تسجيل أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق.

ارتفعت BNB بنسبة 3٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 1,220 دولارًا حوالي الساعة 06:35 بتوقيت UTC يوم 6 أكتوبر، وبلغت قيمتها السوقية 170 مليار دولار، مقتربة من قيمة USDT البالغة 179 مليار دولار.

اللافت أن صعود BNB لم يحدث فجأة؛ فقد سجلت العملة ارتفاعًا بنحو 60٪ خلال الشهرين الماضيين.

ومع استمرار الزخم الناتج عن FOMO، يرى بعض المحللين أن BNB قد تواصل الصعود، مستهدفة منطقة 1,500 دولار كـ حاجز نفسي جديد في مسارها التصاعدي.

#Binance just cracked the $1200 mark — and that sound you hear? That’s the gates to $1500 creaking open pic.twitter.com/YxuzVTZMCi — DownToCryptoTA (@DownToCryptoTA) October 6, 2025

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن تجاوز عملة BNB لمستوى 1,500 دولار يتطلب أكثر من مجرد زخم ناتج عن FOMO، إذ سيحتاج ذلك إلى رفع القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 208 مليارات دولار. وفي حال تحقق ذلك، ستصبح BNB ثالث أكبر عملة رقمية في السوق، متجاوزةً كلًا من XRP وUSDT.

مؤشر عملة BNB لا يزال دون منطقة التشبّع الشرائي

تُظهر البيانات الفنية لعملة BNB، إلى جانب الزخم الناتج عن الخوف من تفويت الفرصة المعروف بمصطلح (FOMO)، أن الوصول إلى مستوى 1,500 دولار ما زال هدفًا واقعيًا.

وفقًا لبيانات TradingView، بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة BNB مستوى 72 بعد تسجيلها أعلى سعر تاريخي جديد، ما يشير إلى قوة الزخم الشرائي في السوق، دون دخول مرحلة التشبّع الشرائي بعد.

يُعد تجاوز مستوى 80 في مؤشر RSI إشارة إلى حالة تشبّع شرائي، قد تدفع المستثمرين إلى جني الأرباح وتؤدي إلى تقلبات سعرية مرتفعة.

في الوقت نفسه، ساهم تسجيل البيتكوين لسعر قياسي جديد بلغ 125,559 دولارًا في 5 أكتوبر في تعزيز موجة التفاؤل بشهر أكتوبر الصاعد، الذي يُعرف بين مجتمع الكريبتو باسم “Uptober”.

وبحسب بيانات CoinGlass، حققت البيتكوين متوسط عائد شهري يبلغ 20.8٪ خلال الأشهر الاثني عشر من أكتوبر الماضية. وإذا واصلت العملة الأولى ارتفاعها، فمن المرجح أن تتبعها العملات الرقمية الكبرى مثل BNB في المسار نفسه.