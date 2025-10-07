نقاط رئيسية

تخطط الشركة لرهن ما بحوزتها من عملة سولانا (Solana) من أجل توليد عائد يقدر بنحو 7%، على العكس من ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) غير المُولدة للعوائد.

سهم شركة سولانا (HSDT) ارتفع بنحو 190% بعد إعلانها عن إنشاء خزينتها لعملة سولانا (Solana)، مع استقرار تداوله حول 17.38$.

هناك تسعُ شركاتٍ عامةٍ عبر ثلاث دول تحتفظ حالياً مجتمعةً بأكثر من 13 مليون عملة SOL في خزائنها.

أعلنت شركة سولانا (المُدرجة أسهمها في بورصة ناسداك تحت رمز HSDT) والمعروفة سابقاً باسم هيليوس مديكال تكنولوجيز (Helius Medical Technologies) أنها ستُواصل أنشطتها الشرائية لعملة سولانا (Solana) كجزء من برنامجها لخزانة الأصول الرقمية (DAT)، مع امتلاكها حالياً أكثر من 2.2 مليون عملة SOL، إلى جانب أرصدة نقدية تفوق 15 مليون دولار مخصصةٍ لتوسيع نطاق إستراتيجيتها وفقاً لبيان صحفي بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقاً للسعر المَرجعي البالغ 232.50$ لعملة سولانا (Solana) حتى الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت الشركة أن القيمة الإجمالية لما بحوزتها من عملة سولانا (Solana) والأرصدة النقدية تتجاوز 525 مليون دولار، متجاوزةً إجمالي العوائد المُحققة من طرحها الخاص المنتهي بتاريخ 18 أيلول/18 سبتمبر، لتصف الشركة خُطوتها بأنها التزام طويل الأجل بدعم نظام سولانا التقني، إلى جانب مواصلتها تطوير أنشطتها في مجالي التكنولوجيا العصبية والأجهزة الطبية.

شركة سولانا تتطلع إلى رهن ممتلكاتها من عملة سولانا (Solana) واتباع نهج خزائن الكريبتو

سلطت الشركة الضوء على البيانات المتعلقة ببلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لتبرير أنشطة تجميع أرصدة العملة، مشيرةً إلى قدرة البلوكتشين على معالجة أكثر من 3,500 معاملةٍ في الثانية، وتمتعها بقرابة 3.7 مليون عنوان محفظةٍ نشطٍ يومياً، وتتم عبرَها تسوية أكثر من 23 مليار معاملة منذ بداية العام إلى الآن، كما توفر عوائد رهن بنسبة 7%، بعكس الأصول غير المُولدة للعوائد كعملة بيتكوين (Bitcoin) وفقاً للإعلان.

“اتباعاً لنهج شركة ستراتيجي (MSTR) ومديرها مايكل سايلور (Michael Saylor)، وشركة بيتماين (BMNR) تحت إدارة توم لي (Tom Lee)، تركز شركة سولانا (HSDT) على تعظيم قيمة مساهميها بزيادة ممتلكاتها من عملة سولانا (Solana)، ويتضح جلياً تركيزها على شراء وتجميع أرصدة عملة SOL من خلال تجاوز ممتلكاتها حالياً منها وأصولها النقدية قيمة التمويل الأولي المجموع في أقل من 3 أسابيع”، وذلك وفقاً لكوزمو جيانغ (Cosmo Jiang) الشريك العام في بانتيرا كابيتال (Pantera Capital) وأحد مراقبي مجلس إدارة HSDT.

وبمراجعة حركة السوق، يتضح أن سهم HSDT يتم تداوله بنشاطٍ عبر بورصة ناسداك (Nasdaq)، فيما اتسمت جلسات تداوله الأخيرة بتقلباتٍ حادة، حيث تتجه الشركة نحو إنشاء خزانةٍ مُركزة على عملة سولانا (Solana)، كما أعادت تسمية سهمها على صفحة المؤشر إلى “شركة سولانا” (Solana Company) ورمزه HSDT.

فتبعاً لموقع Yahoo! Finance ونظراً إلى أدائها المتقلب مطلع تشرين الأول/أكتوبر تماشياً مع جولات الشركة لجمع التمويل في أيلول/سبتمبر والإفصاحات اللاحقة عن أصول الخزانة، يقتربُ سعر سهم الشركة اليوم من 17.38$ مُحققاً مكاسبَ بنسبة 7%. ومنذ إعلانها عن إنشاء خزانة عملة سولانا (Solana)، ارتفعت قيمة أسهمها بنحو 190%.

إستراتيجية خزائن عملة سولانا (Solana) تمتد إلى أماكن أخرى

توسّعت إستراتيجية خزائن الكريبتو المرتكزة على عملة سولانا (Solana) في أوساط الشركات العامة عام 2025، مع إشارة مُراقبين وتقارير إلى حيازات تراكميةٍ بمليارات الدولارات عبر الشركات والصناديق، مع توقعاتٍ ببلوغ سعر عملة SOL علامة 300$ بفضل هذا التوجه.

كما سلطت التقارير الأخيرة الضوء على ممتلكات شركة بانتيرا كابيتال (Pantera Capital) البالغة حوالي 1.1 مليار دولار من عملة سولانا (Solana)، وسط زيادة أنشطة الشركات، وأبرزها إطلاق شركة فيتال (Fitell) خزانة أسترالية مُركزةً على عملة SOL بقيمة أولية قدرها 10 مليون دولار مع قدرة تمويلية تصل إلى 100 مليون دولار، إلى جانب الشركات المُدرجة في بورصات الولايات المتحدة التي تهدف إلى الاحتفاظ باحتياطياتٍ ضخمةٍ من العملة نفسها.

فتبعاً لبيانات موقع Coingecko، نجد حالياً أكثر من 9 شركاتٍ عامةٍ أنشأت خزائن للاحتفاظ بعملة سولانا (Solana) من ثلاث دولٍ مختلفة، وتمتلك هذه الشركات مجتمعة أكثرَ من 13 مليون عملة SOL، وعند مقارنتها بخزائن الأصول الرقمية الأخرى، فإنها تتمتع بهيمنةٍ توازي 2.46% فقط من خزائن الأصول الرقمية (DATs).

أنشطة تجميع أخرى لأرصدة عملة سولانا (Solana) في الطريق

أفادَ موقع Coinspeaker أن شركات جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) ومالتي كوين كابيتال (Multicoin Capital) وجامب كريبتو (Jump Crypto) كشفت عن خططها لجمع تمويل بقيمةٍ تقارب المليار دولار للاستحواذ على شركةٍ عامةٍ وإنشاء خزانةٍ لعملة سولانا (Solana)، وإذا تم الانتهاء من هذا المخطط، فسيتفوق الكيان المستحدثُ على الشركات الحالية.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن شركاتٍ مثل فوروارد إندسيتريز (Forward Industries) وغيرها تسعى إلى إطلاق برامج تمويلية ضخمةٍ لزيادة ممتلكاتها من عملة سولانا (Solana)، ما يعكس تحولاً أوسع في نهج خزائن الشركات بعيداً عن عملة بيتكوين (Bitcoin) باتجاه عملة SOL بفضل إمكانية رهن أرصدتها ومقاييس النشاط المتباينة على البلوكتشين.