أبرز النقاط

توزّع مبادرة التعويض الأموال بشكل عشوائي بدلًا من الاعتماد على حجم التداول، بمتوسط يقارب 281 دولارًا لكل محفظة.

ارتفع سعر عملة BNB مبدئيًا فوق 1300 دولار بعد الإعلان، لكنه تراجع سريعًا إلى 1250 دولارًا بسبب ضغوط البيع القوية.

يأتي الدعم استجابة لانهيار 11 أكتوبر التاريخي الذي شهد تصفية بقيمة 19.35 مليار دولار في أسواق العملات الرقمية خلال 24 ساعة.

في خطوة استراتيجية لتعزيز نظامها البيئي، أعلنت سلسلة BNB عن حملة “Reload Airdrop” بقيمة 45 مليون دولار لدعم المستخدمين المتأثرين بعدم استقرار السوق مؤخرًا. أُطلقت المبادرة بالتعاون مع منصة Four Meme، وستوزّع الأموال بعملة Binance Coin) BNB) بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار على أكثر من 160 ألف متداول لعملات الميم.

ووفقًا لبيان نُشر على منصة X في 13 أكتوبر، تهدف الخطوة إلى تقدير التزام مجتمعها، لا سيما متداولي الميم كوين الذين تكبّدوا خسائر كبيرة خلال موجة التصفية الواسعة الأخيرة.

BNB Chain and Four Meme Launch a $45M Reload Airdrop with Ecosystem Partners Recent market conditions have created turbulence across the broader crypto landscape, yet the BNB community continues to build, create and stay engaged through it all. That spirit of resilience is what… pic.twitter.com/4TLUutttEl — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 13, 2025

تدعم المبادرة مجموعة من الشركاء الرئيسيين في منظومة BNB، من بينهم PancakeSwap وBinance Wallet وTrust Wallet، وذلك عقب فترة من ضغوط البيع المكثفة التي أدّت إلى أكبر عملية تصفية في تاريخ سوق العملات الرقمية.

من المقرر أن يبدأ توزيع الإنزال الجوي خلال أسبوع 13 أكتوبر 2025، على أن يُستكمل بحلول بداية نوفمبر 2025. وسيتم تحديد المبلغ النهائي من عملة BNB المرسل إلى كل محفظة مؤهلة بشكل عشوائي وليس بناءً على حجم التداول. وقد أثار هذا النهج نقاشًا واسعًا داخل مجتمع المستخدمين على منصة X، حيث قدّر بعضهم متوسط التعويض بنحو 281 دولارًا لكل محفظة.

تفاعل السوق بعمليات بيع فورية

أثار إعلان الدعم في الساعة 3:55 مساءً بتوقيت UTC يوم 13 أكتوبر ردّ فعل سريعًا في السوق، حيث أظهرت البيانات التقنية أن سعر BNB تجاوز لفترة وجيزة مستوى 1300 دولار بعد دقائق من صدور الخبر.

لكن الزخم الإيجابي انقلب بسرعة، إذ شهدت العملة موجة بيع حادة انخفض خلالها السعر من 1301 دولارًا إلى 1250 دولارًا خلال ساعة واحدة فقط. وتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في حجم التداول، ما يشير إلى استجابة قوية من المتداولين الذين اختاروا “البيع بعد الخبر”.

استجابة لتقلبات السوق

يأتي الدعم بعد أيام فقط من انهيار السوق في 11 أكتوبر، وهو حدث تاريخي شهد تصفية صفقات بقيمة 19.35 مليار دولار خلال 24 ساعة، مما أثّر في جميع الأصول الرقمية الكبرى وخلّف خسائر كبيرة لدى المتداولين الأفراد.

أوضحت سلسلة BNB لاحقًا أن الحملة تستهدف على وجه التحديد المستخدمين الذين تكبّدوا خسائر أثناء تداول عملات الميم، وهي واحدة من أكثر المجتمعات نشاطًا على الشبكة.

يتماشى هذا النهج الذي يركّز على المستخدمين مع استراتيجية أوسع يتبنّاها كبار اللاعبين في منظومة الكريبتو. ففي خطوة موازية، أعلن مؤسس باينانس تشانغبينغ تشاو (CZ) عن صندوق بقيمة 283 مليون دولار لحماية المستخدمين، ضمن جهود أوسع للدفاع عن منظومة باينانس في مواجهة اتهامات التلاعب بالسوق. وساهم هذا النمط من دعم المستخدمين في تعزيز تعافي BNB بعد الانهيار.

ويرى بعض المراقبين أن المبادرة تمثل أيضًا خطوة تنافسية ضد سلاسل منافسة مثل Solana ومنصتها المرتبطة Pump.fun، إذ تحاول سلسلة BNB من خلال تعويض المستخدمين النشطين الحفاظ على ولاء مجتمعها في سوق شديد المنافسة.

مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة غير محسومة، أبرزها معايير الأهلية الدقيقة، ما دفع مستخدمي محافظ غير تابعة للنظام مثل OKX Wallet للتساؤل عما إذا كانوا مشمولين في التوزيع أم لا.