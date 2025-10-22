شراكة بين BNB Chain وBPN بعد استثمار بقيمة 50 مليون دولار عبر YZi Labs

أبرز النقاط:

أطلقت BNB Chain وBPN شبكة تسوية عالمية فورية تعتمد على سيولة متعددة من العملات المستقرة.

يقف خلف المبادرة تمويل بقيمة 50 مليون دولار قادته شركة YZi Labs.

تستهدف الخطة التوسّع لتشمل 20 عملة مستقرة إقليمية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بحلول نهاية العام.

كشفت BNB Chain عن شراكة استراتيجية مع Better Payment Network) BPN) لإنشاء طبقة مدفوعات فورية قابلة للبرمجة تعتمد على سيولة العملات المستقرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى الربط بين التمويل التقليدي والأنظمة المبنية على البلوكشين عبر إطار موحّد يعتمد على عدة عملات مستقرة، وفقًا لتدوينة نُشرت في وقت سابق اليوم.

BNB Chain and BPN Partner to Build a Multi-Stablecoin Global Settlement Network Dubai, October 21 2025@BNBCHAIN and BetterPaymentNetwork are announcing a strategic partnership, a programmable payment network built for the multi-stablecoin era to expanda next-generation global… pic.twitter.com/OMX4Ugt2BE — BetterPaymentNetwork.BPN (@bpn_network) October 21, 2025

بناء نموذج جديد للمدفوعات العالمية

بدعم من استثمار بقيمة 50 مليون دولار تقوده YZi Labs، تركز الشراكة على إنشاء شبكة تسوية عالمية متعددة العملات المستقرة تُلغي الحاجة إلى الحسابات المموّلة مسبقًا وتستبدلها بمعاملات مباشرة على البلوكشين.

وتَعِد BNB Chain بتقليل أوقات التسوية، وزيادة كفاءة رأس المال، وخفض تكاليف المعاملات للشركات والمؤسسات المالية.

إزالة العقبات من البنية التحتية

صمّمت BPN بنية مدفوعات ذكية تربط بين أنظمة التمويل التقليدي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi) عبر طبقة واحدة، تتيح إصدار العملات المستقرة وتبديلها وتسويتها بسهولة على البلوكشين.

وتجمع الشبكة السيولة من عدة عملات مستقرة محلية مثل BBRL المرتبطة بالريال البرازيلي، وTRYB بالليرة التركية، وcNGN بالنيرة النيجيرية، وMEXAS بالبيزو المكسيكي، وEURI باليورو، لتُمكّن من تحويلات مالية فورية عبر الحدود دون تعقيدات أو وسطاء.

الاستفادة من قوة شبكة BNB

من خلال التكامل مع أبرز بروتوكولات شبكة BNB مثل PancakeSwap وAster، ستتيح BPN تنفيذ التحكيم السعري، وتداول المشتقات، والتحوط من تقلبات أسعار الصرف ضمن بيئة واحدة متكاملة.

كما سيتيح إطلاق خدمة BPN Earn، المدعومة من Binance Earn، للمؤسسات المالية تحقيق عوائد من رؤوس أموالها غير المستثمرة. ومن اللافت أن إجمالي المعروض من العملات المستقرة على شبكة BNB تجاوز بالفعل 14.7 مليار دولار.

وضع معيار جديد للمدفوعات العالمية

سيُستخدم التمويل البالغ 50 مليون دولار لتأسيس مجمعات سيولة وتطوير قنوات التحويل الأولية، إلى جانب إنشاء آليات لصناعة السوق تضمن الحفاظ على أسعار صرف مستقرة وفعالة على البلوكشين.

يهدف هذا النموذج إلى جعل العملات المستقرة العمود الفقري للمدفوعات العالمية من خلال خفض تكاليف التحويل من نحو 2٪ إلى 0.3٪ فقط، وتقليص وقت التسوية من أيام إلى ساعات قليلة.

وقالت BNB Chain في منشور عبر منصة X:

“هذه هي الخطوة التالية نحو نظام PayFi — عالم تصبح فيه المدفوعات عالمية وفورية ومتاحة للجميع.”

Sending money across borders is slow, expensive, and often delayed for days. That’s changing with BNB Chain x @bpn_network. Read the full announcement 👇

🔗 https://t.co/ffYZBCmDUP BPN, built on BNB Chain, is creating a payment network that uses stablecoins (digital currencies… pic.twitter.com/gH2KPkhei1 — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 21, 2025