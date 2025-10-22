أبرز النقاط:

كشفت شركة SharpLink Gaming عن شرائها 19,271 عملة ETH بمتوسط سعر 3,892 دولارًا، ما ضاعف نسبة تركّزها إلى 4.0 منذ يونيو الماضي.

تُظهر بيانات المشتقات ارتفاعًا في حجم التداول بنسبة 37% مع زيادة محدودة في الفائدة المفتوحة، ما يشير إلى إعادة تموضع نشطة بدلًا من تدفق رؤوس أموال جديدة.

جذبت مرحلة الطرح المسبق لمشروع Best Wallet أكثر من 16.6 مليون دولار مع سعي المستثمرين إلى حلول متعددة السلاسل في ظل مرحلة التماسك التي يشهدها الإيثريوم قرب مستويات المقاومة الرئيسية.

ارتفع سعر الإيثريوم فوق مستوى 4,000 دولار يوم الثلاثاء 21 أكتوبر مسجلًا مكاسب يومية بنسبة 3% وسط تعافٍ واسع في السوق. وجاء هذا الزخم الصعودي بعد إعلان شركة SharpLink Gaming عن عمليات شراء جديدة من الإيثريوم (ETH)، ما عزّز المعنويات الإيجابية حول ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

ارتفاع سعر الإيثريوم بنسبة 3٪ مع توسّع شركة SharpLink في احتياطياتها من ETH

في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، كشفت شركة SharpLink Gaming عن شرائها 19,271 عملة إيثريوم (ETH) بمتوسط سعر 3,892 دولارًا، لترتفع إجمالي مقتنياتها إلى 859,853 ETH بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار حتى 19 أكتوبر 2025.

أشار تحديث خزينة الشركة أيضًا إلى أداء إيجابي لعمليات التخزين (staking)، حيث حققت 5,671 ETH كمكافآت منذ 2 يونيو.

NEW: SharpLink acquired 19,271 ETH at an average price of $3,892, bringing total holdings to 859,853 ETH valued at $3.5B as of October 19, 2025. Key highlights for the week ending October 19, 2025: – Raised $76.5M at a 12% premium to market

– Added 19,271 ETH at $3,892 avg.… pic.twitter.com/Y4Ewu4EiuF — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) October 21, 2025

تضاعفت نسبة تركّز الإيثريوم في الخزينة منذ يونيو لتصل الآن إلى 4.0، ما يعكس توسّعًا قويًا في الأصول الرقمية. كما جمعت الشركة 76.5 مليون دولار بعلاوة 12٪ فوق سعر السوق، ما عزّز ثقة المستثمرين المؤسسيين في الإيثريوم.

يتداول سعر الإيثريوم حاليًا بالقرب من 4,020 دولارًا محافظًا على موقعه فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، بينما يترقّب المتداولون اختبارًا جديدًا لمستوى المقاومة عند 4,200 دولار.

ووفقًا لتقرير Coinspeaker الصادر يوم الثلاثاء، أعلنت شركة Bitmine، وهي أكبر مؤسسة تمتلك احتياطي إيثريوم عالميًا، عن شراء جديد بقيمة 250 مليون دولار، لترتفع احتياطياتها الإجمالية إلى 13.4 مليار دولار.

مؤشرات مشتقات الإيثريوم تُظهر تقلبات قصيرة الأجل

تُظهر بيانات المشتقات ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط تداول الإيثريوم يوم الثلاثاء، لكن دون دلائل قوية على تدفّق رؤوس أموال طويلة الأجل. ووفقًا لبيانات Coinglass، ارتفع حجم تداول العقود الآجلة للإيثريوم بنسبة 37٪، في حين زادت الفائدة المفتوحة (Open Interest) بنسبة طفيفة بلغت 1.77٪ لتصل إلى 44.74 مليار دولار.

يشير هذا التفاوت إلى أن غالبية نشاط السوق اليومي ناتج عن إعادة تموضع للمتداولين الحاليين بدلًا من دخول أموال جديدة.

في الوقت نفسه، بلغ مؤشر صفقات الشراء مقابل البيع (Long/Short Ratio) نحو 0.94، ما يعكس ميلًا طفيفًا نحو الهبوط مع تفوق طفيف للصفقات القصيرة. وهذا يعني أنه رغم اتجاه السوق الفوري للإيثريوم نحو الصعود، فإن متداولي المشتقات ما زالوا يتعاملون بحذر.

في حال فشل السعر في الإغلاق فوق مستوى 4,000 دولار، قد يُقدم المتداولون على تصفية مزيد من المراكز، مما قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستويات 3,900 دولار. وعلى الجانب الصعودي، فإن تزايد مراكز البيع قد يمهّد لحدوث اختراق سريع نحو 4,200 دولار إذا دفعت العوامل الاقتصادية الكلية إلى حركة ضغط على المراكز القصيرة (short-squeeze).

طرح Best Wallet المسبق يتجاوز 16.6 مليون دولار وسط استقرار سعر الإيثريوم

بينما يتأرجح زخم سعر الإيثريوم بين الصعود والتصحيح، يلفت مشروع Best Wallet (رمز BEST)، وهو محفظة عملات رقمية متعددة السلاسل من الجيل الجديد، أنظار المستثمرين. صُممت المنصة لتلبية احتياجات المؤسسات والمستخدمين الأفراد، وتقدّم أمانًا من الدرجة المؤسسية مع مكافآت تخزين (staking) مرتفعة عبر شبكات بلوكتشين متعددة.

حتى وقت كتابة هذا التقرير، تجاوز الطرح المسبق لـ Best Wallet حاجز 16.6 مليون دولار، حيث يبلغ سعر الرمز الواحد 0.026 دولار. ومع بقاء أقل من 48 ساعة على فتح شريحة السعر التالية، ما زال بإمكان المستثمرين الأوائل المشاركة عبر الموقع الرسمي لـ Best Wallet والاستفادة من مزايا الانضمام المبكر الحصرية.