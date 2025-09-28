عملة بينانس (Binance Coin-BNB) تتصدر ارتفاعات قطاع عملات منصات التداول

تُجري منصة تداول العملات الرقمية الرائدة Kraken محادثاتٍ أولية بشأن صفقة استحواذ بقيمة 20 مليار دولار مع مُستثمر لم يتم الإفصاح عن اسمه، حيث أشار تقرير صدر عن وكالة بلومبيرج (Bloomberg) يوم الجمعة إلى أن الصفقة المقترحة ستشمل أيضاً استثماراً إستراتيجياً تتراوح قيمته بين 200 مليون و300 مليون دولار.

وبناءً على تأكيد رسمي، ستُشكل الصفقة الوشيكة بقيمة 20 مليار دولار إعادة تسعير كبيرةً لقيمة المنصة مقارنةً بالزيادة الأخيرة البالغة 500 مليون دولار عندما بلغت قيمتها 15 مليار دولار، ويُبرز هذا بدوره تحسّن مكانة منصات تداول الكريبتو بين المستثمرين استجابةً للطلب المتزايد من الشركات والمُوافقات التنظيمية الجديدة من جانب إدارة ترامب على مدار العام الماضي.

ارتفاع قيمة منصة Kraken يدعم قطاع الكريبتو

أثارت توقعات ارتفاع قيمة منصة Kraken المتزايدة تحركاتٍ سعرية قوية بين عملات المنصات المنافسة، حيث شهد قطاع المنصات المركزية ككل ارتفاعاً بنسبة 3.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعكس مكاسب استثمارية تزيد على 4.7 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي قيمته السوقية 162 مليار دولار يوم السبت 27 أيلول/سبتمبر.

وتصدّرت عملة بينانس (Binance) هذه الارتفاعات، مع ارتفاع سعرها بنسبة 3.3% إلى 972$ مدعومة بتدفقات السيولة والإقبال على المضاربة، كما ارتفع سعر عملة إف تي إكس (FTX Token-FTT) التابعة لمنصة FTX بنسبة 3% ليصل إلى 0.90$ مع تحسّن قيمتها السوقية البالغة 298 مليون دولار بفضل توقعات إطلاق جولة سداد ديون بقيمة 1.6 مليار دولار من المقرّر أن تبدأ يوم الإثنين.

كما سجّلت كلٌّ من عملة أو كيه بي (OKB-OKB) وعملة بيتجيت (Bitget -BGB) التابعة لمنصة Bitget مكاسبَ متواضعة، مستفيدةً من الزخم الإيجابي الناتج عن ارتفاع قيمة منصة Kraken. من جانب آخر، عانت عملات المنصات الأخرى -مثل عملة كرونوس (Cronos-CRO) وعملة يونوس سيد ليو (UNUS SED LEO-LEO)- من أداء ضعيف، ما يعكس حالة الطلب الانتقائي عبر القطاع.

اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) يتجاوز 16.1 مليون دولار مع ارتفاع عملات منصات التداول

إلى جانب ارتفاع أسعار عملات منصات التداول، تستحوذ مشاريع الكريبتو في مراحلها الأولى على أنظار المستثمرين، وأبرزها مشروع عملة بيست واليت (Best Wallet) الذي يُقدم حلاً لحفظ العملات الرقمية على عدة شبكات بلوكتشين ويتمتع بميزات أمان من مستوى مؤسساتي ويستعد لإحداث تغيير في سوق المحافظ غير الوصائية سريع النمو، والذي تبلغ قيمته السوقية 11 مليار دولار.

وجمع اكتتاب عملة بيست واليت ((Best Wallet أكثر من 16.1 مليون دولار، وقت نشر الخبر. ومع تبقي 12 ساعة فقط قبل الزيادة السعرية التالية، لا يزال بإمكان المستثمرين شراء عملة بيست (Best Wallet) بسعر 0.0257$ من خلال الموقع الرسمي للاستفادة من مزايا مالكي العملة الأوائل.