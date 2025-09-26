سعر سولانا يهبط دون 200 دولار مع تصفية مراكز شراء بـ45 مليون دولار

أبرز النقاط

سجلت سولانا (SOL) خمس جلسات خاسرة متتالية منذ 21 سبتمبر، في أسوأ أداء لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

بيانات المشتقات تكشف عن ت capitulation صاعد حاد، مع تصفية مراكز شراء بقيمة 45 مليون دولار مقابل 2 مليون دولار فقط من المراكز البيعية.

المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37.47 ومؤشر BBP عند -35.47، تشير إلى استمرار الزخم البيعي.

هبط سعر عملة سولانا إلى ما دون 200 دولار يوم الخميس 25 سبتمبر، مسجلًا 197.65 دولار في بورصة Coinbase، وهو أدنى مستوى خلال 23 يومًا.

انخفض السعر بنسبة 6.1% في تداولات الخميس، ما وضع سولانا على مسار هبوط متواصل لخمسة أيام متتالية منذ بدء سلسلة الخسائر في 21 سبتمبر.

سعر سولانا يهبط دون 200 دولار وسط تصفيات شراء بـ45 مليون دولار

كشفت بيانات Coinglass عن مؤشرات واضحة على بيع بدافع الذعر بين المتداولين الصاعدين. فقد تراجع حجم المراكز المفتوحة على سولانا بنسبة 4.52% إلى 14.2 مليار دولار، بينما قفز حجم التداول اليومي بنسبة 8.2% ليبلغ 29.5 مليار دولار. ويؤكد ذلك حالة المبالغة في التوجه البيعي، إذ تجاوز هبوط السعر الفوري لسولانا بنسبة 6.1% الانكماش المسجل في أسواق العقود الآجلة.

وشهدت أسواق مشتقات سولانا تصفية مراكز شراء تتجاوز قيمتها 45 مليون دولار، مقابل نحو مليوني دولار فقط من المراكز البيعية، وهو ما يعكس حالة استسلام جماعي للمتداولين الصاعدين يوم الخميس بعد سلسلة خسائر متتالية، وأدى إلى الانهيار السريع دون مستوى 200 دولار.

الأداء الضعيف لسولانا جاء متماشيًا مع تراجع كبرى أصول الكريبتو الأخرى؛ إذ هبطت إيثريوم (ETH) بنسبة 6% لتكسر مستوى 4,000 دولار للمرة الأولى في سبتمبر، بينما تراجعت XRP بنسبة 5.7% لتستقر عند مستويات متدنية قرب 2.78 دولار. في المقابل، تمكن بتكوين (BTC) من التعافي من مستوى 110,650 دولار إلى نحو 108,904 دولار، مدعومًا بأنباء عن تدفقات استثمارية جديدة من شركات أوروبية.

توقعات سعر سولانا: هل يصمد دعم 197 دولارًا أمام انهيار أعمق؟

يتحرك سعر سولانا حاليًا قرب مستوى الدعم الحرج عند 197.65 دولار. إغلاق السعر بشكل حاسم أدنى هذا المستوى قد يفتح الطريق لمزيد من التراجعات نحو منطقة 189.81 دولار.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 37.47، ما يضعه بوضوح في المنطقة السلبية ويؤكد استمرار الميل ضد المتداولين الصاعدين. وفي الوقت نفسه، يظهر مؤشر BBP عند –35.47، بما يعكس ضعف مشاركة المشترين وهيمنة المزاج البيعي. كما يتمركز مؤشر Chande Kroll Stop عند 209.11 دولار، ليؤكد وجود منطقة مقاومة قوية تعيق أي محاولة للتعافي.

بالنسبة للمتداولين الصاعدين، فإن استعادة مستوى المقاومة قرب 210 دولارات سيكون أول إشارة على انعكاس صعودي. وفي حال تحسن المعنويات العامة، قد يمتد الارتداد نحو منطقة 254.72 دولار.

أما في حال فشل سولانا في التماسك فوق مستوى 197 دولارًا، فقد يواجه السعر تصحيحًا أكثر حدة نحو منطقة 189 دولارًا قبل أن يحاول المشترون استعادة السيطرة.

تظل التوقعات قصيرة المدى لسعر سولانا هشّة نسبيًا؛ إذ يبدو أن أي ارتداد مبكر من مستوى 197 دولارًا غير مرجح من دون ارتفاع واضح في أحجام التداول الفوري وتحسن أوسع في معنويات السوق. ومع ضغوط التصفيات الأخيرة، يظهر أن المشترين غير مستعدين للدفاع عن مراكزهم في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الراهنة.