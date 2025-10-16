أبرز النقاط:

منحت Nano Labs الموافقة على إعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليون دولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

تراجع السهم بنسبة 40٪ منذ بداية العام رغم الارتفاع المؤقت الناتج عن برنامج إعادة الشراء.

تعتمد الشركة بشكل كبير على رمز BNB الذي سجل مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق.

شهدت شركة Nano Labs Ltd المدرجة في بورصة ناسداك، والتي تمتلك اعتمادًا كبيرًا على رمز BNB، ارتفاعًا في سهمها بنسبة 7٪ قبل افتتاح السوق بعد إعلانها عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 25 مليون دولار.

ورغم هذا الانتعاش القصير، ما زال سهم الشركة منخفضًا بنحو 40٪ منذ بداية العام، في تناقض حاد مع أداء رمز BNB التابع لـ بينانس، الذي سجل مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1,370 دولارًا.

كيف ستموّل Nano Labs عملية إعادة الشراء؟

أوضحت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وأشارت Nano Labs إلى أنها ستموّل عملية الشراء من احتياطياتها النقدية الحالية ومن عوائد تصفية أصولها من العملات الرقمية.

ووفقًا لبيانات السوق، تراجع سهم الشركة بنسبة 37٪ منذ بداية العام، مع بقاء قيمتها السوقية عند نحو 130 مليون دولار. وجاء هذا الانخفاض رغم تحسين مركزها المالي واستمرارها في الاستثمار في الكريبتو.

ويمنح البرنامج الشركة مرونة في تنفيذ عمليات الشراء من خلال السوق المفتوح أو صفقات خاصة أو عمليات مجمعة، بما يتوافق مع قوانين الأوراق المالية ولوائح التداول الداخلي.

وسيقوم مجلس الإدارة بمراجعة البرنامج دوريًا وقد يعدّل شروطه وفقًا للاحتياجات المالية وظروف السوق العامة.

اعتماد Nano Labs على BNB بين المخاطرة والفرصة

في يونيو، دخلت شركة Nano Labs في اتفاقية سندات قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار لشراء رمز BNB، كما أعلنت لاحقًا عن نيتها زيادة حيازاتها إلى مليار دولار، بهدف امتلاك ما بين 5٪ و10٪ من إجمالي المعروض المتداول من الرمز.

كما قام جيانبينغ كونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في أغسطس 2025 بشراء 480 ألف سهم من الفئة A، وهي ثالث عملية شراء له خلال عام واحد تقريبًا، ما يعكس ثقته في الشركة، إذ تمت جميع العمليات وفقًا لسياسات الامتثال الخاصة بـNano Labs.

وتواصل الشركة ومسؤولوها تعزيز استثماراتهم في BNB في وقت أصبح فيه هذا الرمز يحتل المركز الثالث بين أكبر العملات الرقمية، بينما يبحث المستثمرون الذين فاتهم صعود BNB عن العملة التالية التي قد تشهد انفجارًا في السعر.

تطورات استراتيجية وتوسّع في السوق

إلى جانب استراتيجيتها المرتبطة بـ BNB، اتبعت شركة Nano Labs عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز حضورها في بنية الويب 3 (Web3).

فقد أبرمت الشركة اتفاقية طرح أسهم في السوق المفتوح مع شركة Maxim Group LLC، تستهدف من خلالها جمع ما يصل إلى 45 مليون دولار لتمويل الأبحاث والتطوير وزيادة احتياطياتها من العملات الرقمية.

كما وقّعت مذكرة تفاهم مع TradeUP Securities لتطوير أسهم أمريكية مُرمّزة عبر تقنية البلوكشين.

وفي وقت سابق من سبتمبر، استثمرت Nano Labs في شركة CEA Industries Inc. وانتقلت بنجاح من سوق ناسداك كابيتال إلى سوق ناسداك العالمي.