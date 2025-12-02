توقعات سعر بينانس كوين (BNB): مراكز شراء طويلة بقيمة 20 مليون دولار قد تنهار إذا كسر الدعم

أبرز النقاط

يواصل الدببة السيطرة مع تراكم مراكز بيع بقيمة 228 مليون دولار بعد هبوط BNB الحاد بنسبة 20% خلال نوفمبر.

يرتكز عند دعم 805 دولارات نحو 19.9 مليون دولار من عقود الشراء، وهي ما يُمثل 33% من إجمالي مراكز الرافعة المالية.

عيّنت بينانس “نينا رونغ” كمديرة تنفيذية للنمو قبل انعقاد أسبوع البلوكشين، رغم التحديات التي يمر بها السوق.

هبط سعر BNB بنسبة 6% إلى ما دون منطقة الدعم عند 810 دولارات في الأول من ديسمبر، ليواصل إغلاق نوفمبر الضعيف ويزيد الضغط على مراكز الشراء بالرافعة المالية.

تُظهر خريطة التصفية من Coinglass خلال 30 يومًا أن الدببة ما زالوا يمسكون بزمام السيطرة مع تراكم مراكز بيع بقيمة 228 مليون دولار، مقابل 60 مليون دولار فقط من مراكز الشراء المتبقية بعد خسارة BNB نحو 20% الشهر الماضي.

وتكشف البيانات عن تشكّل عنق زجاجة حرج عند مستوى 805 دولار، إذ ركّز المتداولون المتفائلون 19.9 مليون دولار في عقود شراء نشطة، تمثل أكثر من 33% من إجمالي الرافعة المالية المتفائلة خلال الشهر الماضي. ومع هذا التركز الكبير حول نطاق سعري واحد، قد يؤدي أي انخفاض في سعر عملة بينانس عن 805 دولارات إلى تسارع الهبوط، خاصة أن مستويات الدعم التالية تتمتع بسيولة أقل بكثير.

See you in less than 48 hours!

Dec 3rd 11:45am

Binance Blockchain Week pic.twitter.com/Jogzdx1xqF — Nina Rong (@nina_rong) December 1, 2025

تواصل بينانس اتخاذ خطوات استراتيجية للتعامل مع المرحلة المضطربة في السوق، إذ تستعد المديرة التنفيذية الجديدة للنمو “نينا رونغ” للظهور في فعالية أسبوع بلوكشين بينانس التي تنطلق في 3 ديسمبر. وكان الشريك المؤسس “تشانغبنغ تشاو” قد أيّد تعيينها الأسبوع الماضي.

وفي منشور مطوّل لنينا، التي شغلت سابقًا منصب قائدة النمو في Arbitrum، أشار CZ إلى ثقته بخبرتها، خاصة مع إبرازها ما يقدمه BNB Chain من مزايا تنافسية؛ إذ يضم 695 مليون عنوان فريد وأكثر من مليوني مستخدم نشط يوميًا، ما يوفر فرصًا واسعة لبناء منتجات مبتكرة للمستخدمين حول العالم.

ومن اللافت أن “نينا رونغ” أشرفت خلال قيادتها السابقة على إطلاق منصة التداول في الأصول الرقمية “Robinhood” أسهمها الأمريكية على البلوكتشين عبر شبكة أربيتريم في يوليو 2025

توقعات سعر BNB: هل ينجح المشترون في الدفاع عن منطقة 805$ مع مخاطر نموذج القمة المزدوجة؟

تتداول عملة BNB عند 810.70 دولارًا على الرسم البياني الشهري، ما يعني أن سعر بينانس كوين بدأ ينخفض مرة أخرى باتجاه أدنى سعر وصل له مؤخراً. إذا استمر هذا الهبوط ووصل إلى منطقة معينة، فقد يشير هذا إلى تغير الاتجاه من صعودي إلى هبوطي، وهو ما يسميه المحللون بـ نمط القمة المزدوجة. ببساطة، إذا وصل السعر لهذه المنطقة، فقد يعني أن العملة قد تبدأ في الانخفاض لفترة قادمة

ويُظهر مؤشر Breakout Probability أن معظم المتداولين تحوّلوا إلى النظرة السلبية، إذ تقابل احتمالية صعود بنحو 34.88% مخاطر هبوط تصل إلى 47.50%.

أما مؤشر القوة النسبية RSI عند مستوى 58.81 بعد أن تراجع من مستوى 68، وهذا يعكس تباطؤ القوة الصاعدة دون أن يدخل منطقة التشبع البيعي، هذا يعني أن البائعين لا يزال بإمكانهم الضغط على السعر أكثر قبل أن ينهكوا. وبناءً على هذه الإشارات الفنية، يبدو أن الاتجاه الأسهل في الفترة القادمة هو الهبوط، أي أن السعر من المرجح أن ينخفض قبل أن يستقر أو يرتفع مجددًا.

على الجانب الآخر، يحتاج BNB إلى تعافٍ مبكر فوق منطقة العرض عند 875 دولارًا لإبطال الضغط البيعي الفوري ومحاولة إعادة اختبار هدف 1,050 دولارًا لنموذج القمة المزدوجة. لكن مع انحياز تدفقات المشتقات ضد المشترين، فإن الإغلاق تحت سعر 805 دولار قد يفعّل موجة تصفيات كبيرة ويفتح الطريق نحو الهبوط المتوقع لسعر بينانس كوين بنسبة تصل إلى 47.5% إلى مستويات أدنى قرب 700 دولار.